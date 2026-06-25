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भीषण गर्मी से कुपोषण का बढ़ा खतरा; 110 करोड़ बच्चों की सेहत पर संकट, यूपी-बिहार-झारखंड में ज्यादा रिस्क

Climate Change Effects on Children : क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया परेशान है. कभी ज्यादा सर्दी-गर्मी तो कभी अधिक तूफान-बारिश और बाढ़. ये कुदरती आफतें अब बच्चों को भी प्रभावित करने लगी हैं. विश्व के 110 करोड़ बच्चे किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं. साल 2050 तक 2.8 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं. 4 करोड़ बच्चों का कद भी कम रह सकता है. यूनिसेफ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 97% बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का जोखिम है. देश के बिहार, यूपी और झारखंड समेत कई राज्यों में ये खतरा ज्यादा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखा और अत्यधिक गर्मी का भारत के 15 करोड़ बच्चों पर इंपैक्ट है. देश के 23 करोड़ से अधिक बच्चे कम से कम 3 जलवायु संबंधी खतरों से घिरे हैं. दुनिया के अन्य देशों का भी यही हाल है. विश्व के हर सात में से एक यानी 33 करोड़ बच्चे बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं. जबकि करीब दो तिहाई बच्चे भीषण लू की चपेट में हैं. इस समस्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्वभर के करीब 23 लाख बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हवा पूरी तरह शुद्ध नहीं है.

वहीं पिछले साल भी यूनिसेफ ने Assessing the Impact of Climate Change on Food and Nutrition Security in India के नाम से इसी तरह की रिपोर्ट जारी की थी. इसके मुताबिक अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में नाटेपन की दर 44.6% है. जबकि कम संवेदनशील क्षेत्रों में यह 29.6% है. यानी जहां सूखा, बाढ़, गर्मी-तूफान आदि का खतरा हमेशा बना रहता है वहां हर 100 में से 44 बच्चे छोटे कद वाले रह जाते हैं. वहीं जहां ऐसे खतरे कम हैं, वहां हर 100 में से 29 बच्चों की लंबाई कम रहती है. जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ने पर बच्चों में कुपोषण का खतरा भी बढ़ेगा.

भारत के हर बच्चे पर जलवायु-आपदा का संकट : यूनिसेफ (United Nations International Children's Emergency Fund) की नई रिपोर्ट में भारत के संबंध में चिंताजनक बात कही गई है. इससे भारतीय माता-पिता की टेंशन बढ़ सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत का करीब हर बच्चा (97%) क्लाइमेट चेंज या प्राकृतिक आपदा संबंधी खतरों के संपर्क में है. इन बच्चों को कम से कम 2 या इससे अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है. यूनिसेफ के पूर्व की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 18 साल के कम उम्र के 240 करोड़ बच्चे हैं. इनमें से काफी बच्चों पर मौसम की मार है.

यूनिसेफ की नई रिपोर्ट बच्चों को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करती है. (Photo Credit; Getty)

बच्चों की जरूरतों को अहमियत देने पर जोर : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बच्चे सूखा, बाढ़, अधिक गर्मी, तूफान, रेत और धूल भरी आंधी, जंगल की आग आदि से जुड़े खतरों के दायरे में हैं. यूनिसेफ ने कहा है कि जलवायु को अनुकूल बनाने, आपदा से निपटने की जो भी तैयारियां की जाती हैं, उनमें बच्चों की जरूरतों को प्रमुखता से अहमियत देनी चाहिए. इन आपदाओं से करीब 55% भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को नुकसान पहुंचने का अनुमान है.

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हर साल 6.69 करोड़ बच्चे बाढ़ की चपेट में आते हैं : यूनिसेफ ने बाढ़ से प्रभावित बच्चों की अनुमानित संख्या का भी जिक्र किया है. इसके अनुसार दुनिया के 6.69 करोड़ बच्चे हर साल नदी में आने वाली बाढ़ की चपेट में आते हैं. प्राकृतिक आपदाओं से परिवार और समुदायों का निपटना काफी कठिन हो जाता है. कई बार कुछ ही समय के दौरान ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं. जैसे बाढ़, तूफान सूखा और भीषण गर्मी. ये समस्याएं बच्चों को असुरक्षित कर देती हैं. परिवारों को इससे उबरने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है.

बच्चों की 6 आवश्यक्ताओं पर ध्यान जरूरी : यूनिसेफ ने क्लाइमेट चेंज के जोखिमों के मद्देनजर बच्चों की 6 आवश्कताओं पर जोर दिया है. इसमें स्वास्थ्य, पोषण, जल-स्वच्छता, शिक्षा, बाल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं. यानी जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है. वहां के बच्चों को ये सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए. यूनिसेफ ने यह भी बताया है कि जलवायु संबंधी खतरे उस समय आपदा का रूप ले लेते हैं जब ये लोगों के जीवन और रोजगार को प्रभावित करने लगते हैं.

भारत में वायु प्रदूषण का ज्यादा जोखिम : रिपोर्ट में भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी चिंता जताई गई है. बताया गया है कि यह गंभीर समस्या है. यहां के काफी बच्चे इस जोखिम का सामना कर रहे हैं. वहीं देश के 29 करोड़ से अधिक बच्चे उन इलाकों में रहते हैं, जहां मलेरिया का खतरा ज्यादा होता है. सूखा और बाढ़ से फसलें बर्बाद होने पर खाने-पीने के सामानों की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा रहता है. करीब 40% भारतीय बच्चों को खाने-पीने की पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रहीं हैं.