गुजरात: भरूच में मौलवी गिरफ्तार, महिला से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप

भरूच (गुजरात): जिले के अंकलेश्वर में एक मदरसे के मौलवी पर दूसरे समुदाय की एक महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगे हैं. घटना सामने आते ही पुलिस ने आरोपी मौलवी अजवाद बेमत को गिरफ्तार कर लिया.इस संबंध में पनोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस मेडिकल जांच से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया मे जुट गई है. भरूच जिले के एसपी अक्षय राज मकवाना के मार्गदर्शन में, पनोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. दोनों पक्षों की मेडिकल जांच, घटनास्थल की जांच, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार हर कदम उठाया जा रहा है. महिला के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग, एफएसएल जांच और मदरसे के सीसीटीवी फुटेज जैसी प्रक्रियाएं भी की जा रही हैं.

एसपी अक्षय राज मकवाना का बयान

एसपी अक्षय राज मकवाना ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया है. धर्म परिवर्तन का दबाव, धमकी और दुष्कर्म जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण काम साक्ष्य जुटाना होता है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. एसपी के अनुसार, "अगर किसी महिला पर दबाव डाला गया या कोई अपराध हुआ, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी."

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि महिला का अपनी सहेली के माध्यम से आरोपी मौलवी से परिचय हुआ था. आरोप है कि इसके मौलवी ने पीड़िता से बार-बार फोन और मैसेज के जरिये संपर्क करना शुरू कर दिया. सामान्य बातचीत धीरे-धीरे घनिष्ठता में बदल गई और मौलवी ने महिला को शादी का प्रलोभन देकर बहकाने की कोशिश की. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मौलवी उससे तीन बार मिल चुका था और हर बार उसका विश्वास जीतने की कोशिश में उससे शादी करने की बात करता रहा. महिला के मुताबिक, आरोपी मौलवी ने इन मुलाकातों के दौरान उसको मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की.