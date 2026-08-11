दुनिया में 2.1 अरब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं; क्वालिटी सुधारने से बच सकती है 25% बच्चों की जान
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, भारत-बांग्लादेश के पानी में ज्यादा आर्सेनिक, 30 देशों के पानी में मिल रहे मानव मल के अंश.
Published : August 11, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद : Water Quality World Bank report : संयुक्त राष्ट्र (UN) की पूर्व की एक रिपोर्ट के अनुसार धरती पर 71% पानी है. इसके बावजूद इनमें से केवल 2.5% ही पीने योग्य है. इसी का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों के रूप में भी जमा है, जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जल संकट पर इसी तरह की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले विश्व बैंक ने भी जारी की. यह रिपोर्ट बताती है कि विश्व के 2.1 अरब लोग गंदा पानी पी रहे हैं. 48 देशों में पानी की गुणवत्ता खराब है.
विश्व बैंक की रिपोर्ट में दुनियाभर में हो रहे बच्चों की मौत का बड़ा कारण दूषित पानी को माना गया है. सुझाव दिया गया है कि यदि पानी की गुणवत्ता में सुधार कर दिया जाए तो करीब 25% बच्चों की मौत को टाला जा सकता है. कम और मध्यम आय वाले देशों में पानी की क्वालिटी खराब है. भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल है. खराब पानी के उपयोग से सेहत पर असर पड़ता है. इससे देश की आर्थिक तरक्की प्रभावित होती है. रोजी-रोटी का भी संकट पैदा हो जाता है.
साल 2026 की शुरुआत में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की ओर से वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जारी की गई थी. इसमें भी जल संकट के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए थे. बताया गया था कि अपने देश के 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. वहीं 16 करोड़ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. इसी महीने 23 से 27 अगस्त तक स्वीडन में विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा. इसमें पूरी दुनिया के विशेषज्ञ शामिल होंगे. ऐसे में दुनियाभर में बढ़ते जल संकट को नए नजरिए से देखना और भी जरूरी हो जाता है.
पानी के लिए परेशान 210 करोड़ लोग : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर के करीब 210 करोड़ (2.1 अरब) लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसी भी देश में शुद्ध पानी का होना बहुत जरूरी है. अमीर देशों में रहने वाले लोगों को बहुत आसानी से यह सुविधा मिल रही है. लिहाजा वे पानी की अहमियत नहीं समझते. इसकी विपरीत दुनिया की एक चौथाई आबादी पानी के लिए परेशान है. ऐसे लोगों को या तो शुद्ध पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या फिर गंदा पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता है.
2024 में दुनिया के 74% लोगों को मिला शुद्ध पानी : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित पानी में गंदगी, आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसे रसायन नहीं होते हैं. ये बेहतर साधन के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं. हालांकि ऐसे पानी के भी पूरी तरह शुद्ध होने की गारंटी नहीं होती है. साल 2000 में दुनिया की 61% आबादी को शुद्ध पानी मिल रहा है. 2010, 2020 में इसमें और सुधार हुआ. इसके बाद साल 2024 में करीब 74% लोगों को शुद्ध पानी मिलने लगा. दुनियाभर में शुद्ध पानी के आंकड़ों में सुधार तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी लोगों तक इसकी उपलब्धता नहीं है.
लोगों तक साफ पानी पहुंचाना UN का लक्ष्य : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि गंदा पानी पीने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है. लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इससे होने वाली बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है. दूषित पानी नवजात और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है. इस तरह का पानी पीने से बच्चे कमजोर हो जाते हैं. इसके अलावा उनके दिमाग का विकास भी प्रभावित होने लगता है. करीब 25% बच्चे दूषित पानी के कारण दम तोड़ देते हैं. यह समस्या गरीब और अमीर दोनों कैटेगरी वाले देशों में है. इस वजह से हर इंसान तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाना संयुक्त राष्ट्र (UN) का बड़ा लक्ष्य है.
पानी की शुद्धता 2 बातों पर निर्भर : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पानी की शुद्धता 2 बातों पर निर्भर करती है. पहला यह कि पानी किस स्रोत से आ रहा है, दूसरा यह कि वह कितने बेहतर तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है?. इन 2 मापदंडों को परखने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) ने मिलकर एक 'जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम' (JMP) बनाया है. पाइप लाइन, ट्यूबवेल या ढंके हुए कुएं से आने वाला पानी बेहतर होता है. नदियां, झील, तालाब और बिना ढंके हुए कुएं से आने वाला पानी बेहतर नहीं होता है.
ग्रामीण इलाकों में अब ज्यादा लोगों को मिल रहा साफ पानी : भारत में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना चलाई जा रही है. इससे यहां के ग्रामीण इलाकों को पहले की तुलना में अब ज्यादा मात्रा में साफ पानी मिल रहा है. वहीं वैश्विक स्तर पर भी इसमें सुधार देखने को मिला है. साल 2000 में पूरी दुनिया में करीब 47% ग्रामीण आबादी को साफ पानी मिल रहा था. साल 2024 में यह 60% पर पहुंच गया. वहीं विश्व के शहरी इलाकों में साल 2000 में करीब 83% लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा था. साल 2024 में भी यह इसी स्तर पर बना रहा. शहरी इलाके के ज्यादा लोगों को साफ पानी मिल रहा है.
नदियों-झीलों के पानी पर निर्भर थी 1% आबादी : विश्व बैंक के अनुसार ज्यादातर लोगों के यहां पानी का मुख्य सोर्स (हैंडपंप, कुआं आदि) घर के बाहर होते हैं. वहां से घर तक पानी पहुंचने में कम से कम 30 मिनट का समय लग जाता है. साल 2024 में दुनिया के लगभग 18% लोग यानी करीब 140 करोड़ लोग इसी तरह के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे. जबकि 10% आबादी इस सुविधा से वंचित थी. वहीं करीब 4% लोगों के पास साफ पानी के साधन तो थे लेकिन वे दूर थे. जबकि 4% लोग पूरी तरह से असुरक्षित साधनों पर निर्भर थे. 1% आबादी नदियों-झीलों का पानी पी रही थी.
94 में से 48 देशों में पानी की क्वालिटी खराब : विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तुवालु, नाउरू, टोंगा, फिजी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तंजानिया, टोगो जैसे 94 देशों के पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता के डेटा की स्टडी की गई है. इनमें से भारत-बांग्लादेश समेत 48 देश ऐसे रहे जहां पानी की गुणवत्ता खराब है. तुवालु, नाउरू और टोंगा जैसे देशों में 74 से लेकर 99% घरों तक पानी उपलब्ध है, लेकिन इनमें प्रदूषण मुक्त पानी केवल 9 से 30% तक ही है. कंबोडिया और लाओ पीडीआर जैसे देशों में घरों तक पानी की पहुंच बड़ी चुनौती है.
भारत-बांग्लादेश के पानी में ज्यादा आर्सेनिक : विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में मौजूद आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे रसायन सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. भारत और बांग्लादेश के पानी में आर्सेनिक ज्यादा पाया जाता है. यानी पीने के पानी में ज्यादा आर्सेनिक के स्तर से प्रभावित सबसे ज्यादा लोग इन्हीं 2 देशों में रहते हैं. वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी शुद्ध पानी का संकट ज्यादा है. यहां 79% आबादी तक पानी की पहुंच है. इसके बावजूद यहां केवल 16% पानी ही शुद्ध है. यहां के ज्यादातर लोगों को अभी भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है.
साउथ एशिया के देशों में तेजी से कम हो रहा अंतर : शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की पहुंच का अंतर साउथ एशिया के देशों में तेजी से कम हुआ है. यानी जितनी मात्रा में शहरी इलाकों के घरों तक पानी की पहुंच है, उतनी ही मात्रा में करीब-करीब गांवों में भी होने लगा है. यह बदलाव साल 2000 से लेकर साल 2024 तक के वर्षों के दौरान आया. सब-सहारा अफ्रीका के गांवों में भी पानी की पहुंच बढ़ी है. हालांकि यहां साल 2024 में पानी का कुल कवरेज केवल 17% ही रहा. अक्सर गरीब इलाकों में पानी की दिक्कत आती है.
30 देशों के पानी में मल प्रदूषण : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, घाना, नेपाल, बांग्लादेश, तुवालु, जिम्बाब्वे, कोट डी आइवर, वानुअतु और पाकिस्तान समेत करीब 30 देशों (भारत नहीं) के पानी में मल प्रदूषण है. यानी यहां के पानी में मानव-जानवर के मल मिल जाते हैं. इन्हीं देशों के पानी में ई. कोलाई बैक्टीरिया भी मौजूद रहता है. जिस जगह यानी कुएं या हैंडपंप से यहां के लोग पानी भरकर लाते हैं, वहां उस दौरान पानी कुछ साफ दिखता है, लेकिन घर पर इस्तेमाल के समय यह पानी 75 से 95% तक दूषित हो जाता है.
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