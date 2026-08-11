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दुनिया में 2.1 अरब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं; क्वालिटी सुधारने से बच सकती है 25% बच्चों की जान

दुनिया के कई देशों में साफ पानी का संकट. ( Photo Credit; Getty )