मनाली के एक कुत्ते ने बदल डाला बिहार के छात्र का जीवन, प्रिंस की दिलचस्प प्रेरणादायक कहानी
ये कहानी गयाजी के प्रिंस और उन छात्रों की है, जिनकी जिंदगी को मनाली के एक कुत्ते ने दिशा दी. सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : October 10, 2026 at 6:16 PM IST
गयाजी: एक तरफ गयाजी शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला अंतिम दौर में है. देश-विदेश से लाखों लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आए हैं. वहीं दूसरी तरफ, शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और घाटों पर बिखरे कचरे को उठाने के लिए प्रिंस कुमार अपने साथियों के साथ जुटे हैं. मोक्ष भूमि को गंदगी मुक्त रखने के लिए वह कभी झाड़ू तो कभी माइक थामे नजर आते हैं.
प्रिंस और उनकी टीम का क्लीन गयाजी मुहिम
प्रिंस कुमार की 'क्लीन गयाजी' टीम पिछले एक साल में लगभग 2000 टन गीला और सूखा कचरा उठा चुकी है. बिना किसी भारी-भरकम बजट, आर्थिक सहायता या एनजीओ के, वे अपने खर्च और मेहनत से स्वच्छता कार्य करते हैं. उनकी 100 से अधिक लोगों की टीम में 30-35 सक्रिय सदस्य हैं. इनमें अधिकांश मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो बिहार के लोगों का सिविक सेंस जगा रहे हैं.
"गया शहर में नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 600 से 700 टन कचरा का निस्तारण किया जाता है, जबकि पितृपक्ष मेला अवधि के दौरान कचरे का वजन बढ़ जाता है. यह 1000 टन प्रति दिन तक पहुंच जाता है. इस बार भी वजन में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस बार पिछले कई सालों से अधिक श्रद्धालु गयाजी पिंडदान के लिए पहुंचे हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु गयाजी पहुंचकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान कर चुके हैं, ऐसे में यहां कचरे का भार भी बढ़ा है."- प्रिंस कुमार, छात्र
एक कुत्ते ने बदली प्रिंस की सोच
प्रिंस की मुहिम के पीछे की पृष्ठभूमि भी बड़ी रोचक है. प्रिंस बताते हैं कि मैं भी सार्वजनिक स्थानों पर या धार्मिक स्थलों के बाहर कचरा फेंकने में जरा-सा भी संकोच नहीं करता था, लेकिन कहा जाता है कि किसी में अगर बदलाव की इच्छा हो तो इंसान क्या वह पशु पक्षियों की भी अदा से प्रभावित हो जाता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मुझपर गहरा प्रभाव तब पड़ा जब मनाली में एक होटल के बाहर कुछ खाकर प्लास्टिक और अन्य सामग्री डस्टबिन के बाहर ही फेंक दिया था. तभी वहां पर मौजूद एक कुत्ता भौंकने लगा. वह तब तक भौंकता रहा जब तक कि मैंने वहां पर से कचरा नहीं उठा दिया.
"जब कुत्ता भौंकने लगा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह मुझ पर क्यों भोंक रहा है ? पहले तो मुझे लगा कि किसी ने उसे छेड़ दिया है और वह मुझे देखकर भोंक रहा है, लेकिन तभी दुकान मालिक ने बताया कि कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, तभी यह चुप होगा. जब मैंने ऐसा किया तो तुरंत कुत्ता शांत हो गया."-प्रिंस कुमार, छात्र
निस्वार्थ भाव से चला रहे अभियान
प्रिंस कहते हैं कि कुत्ते की इस आदत और अदा ने मेरे जीवन को बदल दिया और एक लक्ष्य भी दिया. मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब यह एक जानवर गंदगी को लेकर इतना जागरुक है तो फिर मैं भला इंसान कैसे गंदगी फैला सकता हूं. तभी मैंने निर्णय लिया था कि अपने शहर से स्वच्छता जागरूकता को लेकर एक मुहीम की शुरुआत करूंगा.
फल्गु नदी में पिंड डालने की मान्यता
प्रिंस कहते हैं कि गया जी धार्मिक नगरी है. हमारा प्रयास होना चाहिए कि यहां हर आने वाले व्यक्ति को शुद्धता मिले, लेकिन इसके लिए सिर्फ यहां गया जी के ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की भी है. वह इसलिए है क्योंकि फल्गु नदी में पिंड डालने की मान्यता है ना कि अन्य कचरों को डालने की मान्यता है.
पहले लोग मारते थे ताना
प्रिंस कुमार ने जब क्लीन गयाजी की शुरुआत की थी तब वह अकेले थे. जब वह झाड़ू लेकर निकलते थे तब मोहल्ले और सड़कों पर मौजूद लोग उन पर हंसते थे. कुछ तो उन्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह भी दिया करते थे. कुछ के ताने मानसिक प्रताड़ना जैसे होते थे. प्रिंस कहते हैं कि पहले तो सिर्फ उनका एक दोस्त इस काम में जुड़ा था, लेकिन अब अनेक दोस्त हो चुके हैं जो सिर्फ सफाई के लिए ही समर्पित हैं.
निकला हूं सिविक सेंस जगाने- प्रिंस
शुक्रवार (9 अक्टूबर) को प्रिंस कुमार सीता कुंड फल्गु नदी के तट से कचरा उठा रहे थे. उनके साथ अंकित राज, परी राज, सौरभ, शुभम, सागर समेत 14-15 छात्र-छात्राएं थीं. प्रिंस पितृ पक्ष मेला के दौरान माइक से पिंडदानियों से बात कर रहे थे. उनसे पिंड के अलावा अन्य सामग्री को फल्गु नदी में विसर्जित करने से मना करते हुए उन्हें जागरूक भी कर रहे थे.
प्रिंस कहते हैं की वह साल में सिर्फ एक दिन स्वच्छता दिवस नहीं मनाते हैं, बल्कि उनके लिए हर दिन स्वच्छता दिवस होता है. हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह हर दिन सड़क पर झाड़ू लेकर निकलते हैं और कूड़े कचरे साफ करते हैं. इसका मतलब यह होता है कि वह खुद सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर एक प्लास्टिक की पैकेट भी नहीं फेंकते हैं.
कौन हैं प्रिंस कुमार?
प्रिंस कुमार बी फार्मा की शिक्षा प्राप्त कर रहा है. अभी वह 4th सेमेस्टर में है. बेहद साधारण परिवार से संबंध रखने वाले प्रिंस की पहचान अब सफाई मित्र के रूप में भी हो चुकी है. हालांकि इनकी यह मुहिम आसान भी नहीं थी. कई तरह की चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा लेकिन जबसे उसने क्लीन गया जी की मुहिम शुरू की है, तब से लगातार छात्रों और अन्य लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है.
क्लीन गया का लक्ष्य
गयाजी के पंडा जय राम प्रसाद का मानना है कि पितृ पक्ष मेला 2026 में विष्णु पद मेला क्षेत्र में इस बार सफाई की व्यवस्था सबसे अच्छी रही है. घाटों पर नगर निगम के कर्मचारी दिन भर तैनात रहे और सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की व्यवस्था हर दिन होती है. प्रिंस की टीम की पहल का असर भी देखने को मिला है.
"सफाई होते ही कचरा जमा होने लगता है, इसका कारण यह है कि लोग इधर उधर गंदगी फैलाने लगते हैं. खुद से फैलाए गए इन कूड़े कचरे से निजात पाने के लिए प्रिंस कुमार और उनकी टीम के सदस्य संघर्ष कर रहे हैं. हर दिन जागरूगता अभियान चलाने के साथ खुद ही सफाई में लग जाते हैं. इनके अभियान का नाम ही सिविक सेंस है. इनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए."- जय राम प्रसाद, पंडा
अंकित राज के साथ क्या हुआ था?
प्रिंस की टीम के एक युवक अंकित राज बताते हैं कि मैं मेला क्षेत्र में अकेले कचरा उठा रहा था. तभी एक व्यक्ति ने मुझे देखकर मेरी प्रशंसा की लेकिन आगे जाकर खुद पानी का खाली बोतल सड़क किनारे फेंक दिया. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे क्लीन गयाजी होगा ? तब उनके जवाब ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि वास्तविकता यही है कि सिविक सेंस जगाने की जरूरत है.
"अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि वह कहीं पर कचरा उपयोग किया हुआ सामान नहीं फेंकेगा तो निश्चित रूप से खुद ब खुद देश स्वच्छता की ओर बढ़ जाएगा. आज विदेश में हमारे देश प्रदेश शहर की छवि कचरे और गंदगी को लेकर भी है. लेकिन जब हम अपनी आदतों के विपरीत हो जाएंगे तो हमारा उदाहरण साफ सुथरे देश प्रदेश में दिया जाने लगेगा."- अंकित राज, छात्र
ऑस्ट्रेलिया में भरना पड़ा था जुर्माना
राज कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने भाई के साथ पिछले साल गए हुए थे. उनके भाई नेवी में कार्यरत हैं. जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तब एक जगह कुछ खाकर रैपर वहीं पर छोड़ दिया था. वहां से अपने होटल चले गए. कुछ घंटे में ही उनके भाई के नंबर पर 9 डॉलर फाइन का मैसेज आया. भाई ने बताया कि उसने जो खाकर सड़क पर प्लास्टिक छोड़ दिया था, उसीका वो फाइन का मैसेज है. तब मुझे लगा कि हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, हम तो जहां चाहते हैं वहां पर कचरा फैला देते हैं.
जन समूह की है समस्या
प्रिंस की क्लिन गयाजी मुहिम की सदस्य और छात्रा परी राज कहती हैं कि गयाजी शहर डस्टबिन फ्री जोन तो हुआ है, पर कूड़े कचरे से शहर को निजात नहीं मिल सका है. गया शहर के अधिकांशत वार्डो मोहल्ला में तकरीबन यही स्थिति देखने को मिलती है. निगम सरकार दावा करती है कि गया शहर की उच्चस्तर पर सफाई व्यवस्था है, लेकिन आप सुबह या दिन में किसी भी जगह पर जाएंगे तो सड़कों गलियों में पड़ा कचरा जरूर मिलेगा.
"शहरवासियों में जागरूकता की कमी है. हम लोग कचरा कलेक्ट करने के साथ-साथ लोगों अवेयर भी करते हैं क्योंकि हम भी कचरा जमा करके और उसे उठा करके निगम के कर्मचारियों की तरह ही चले जाएंगे. लेकिन लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो फिर से कचरा फैला देंगे. अगर हम 100 लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं और उनमें से 10 भी हमारी बातों को मान लेते हैं तो यह मोहिम सफल मानी जाएगी."- परी राज,छात्रा
श्रद्धालुओं से अपील
टीम के सदस्य सौरभ कुमार कहते हैं कि हम श्रद्धालुओं से यही आग्रह करते थे कि गया उनके पितरों की मोक्ष की धरती है, ऐसे में इस मोक्ष धरती के सबसे पवित्र स्थलों को साफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है. यह काम उनके पुण्य का एक हिस्सा होना चाहिए. हम उन्हें बताते थे कि वह पिंड के अलावा अन्य सामग्रियों को नदी में ना फेंके और ना ही घाटों पर छोड़ें.
"सिविक सेंस को इस तरह समझें कि जब हम खुद दूसरी जगह अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो वहां की साफ-सफाई को देखकर ही दूसरे लोगों को वहां जाने या न जाने की सलाह देते हैं. उसी तरह समझ लें कि हम दूसरी जगह पर तो सफाई तलाश करते हैं लेकिन खुद के शहर मोहल्ले में कचरा फैला कर रखते हैं. जब हमारे शहर और मोहल्ले में दूसरे राज्यों और देश के लोग आएंगे तो वह हमारे शहर को लेकर क्या छवि जाएंगे?"- सौरभ कुमार, छात्र
सिविक सेंस को सकारात्मक रूप से लिया जाए
छात्र शुभम कुमार कहते हैं कि सिविक सेंस का गलत मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाए बल्कि इसे सकारात्मक रूप से लिया जाए, क्योंकि हमारी जो आदत है वही हमारी सिविक सेंस को गलत दिशा में लेकर जा रही है. अब जरा देखिए पितृ पक्ष मेला में सफाई और जागरूकता की बड़ी व्यवस्था प्रशासन और निगम ने किया है. बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद सीता कुंड के क्षेत्र में नदी के तट पर गंदगी का अंबार मिलेगा, इसमें गलती किसकी है.
"हम किसी की भी गलती नहीं ठहरा सकते. हम बस यही कह सकते हैं कि सिविक सेंस की कमी है और इस कमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं."- शुभम कुमार, छात्र
पितृ पक्ष मेला में सफाई की अच्छी व्यवस्था
इस बार मेले में सभी स्थानों पर सफाई की व्यवस्था अच्छी की गई थी. आउटसोर्सिंग पर भी 3000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था. जिला पदाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता रहा है. मेले की सफाई को लेकर इस बार श्रद्धालुओं ने भी खूब प्रशंसा की थी. खासकर देवघाट और विष्णुपद के पास के इलाकों में सफाई की अच्छी व्यवस्था रही जबकि शहर के अन्य इलाकों में भी नियमित रूटीन के अनुसार सफाई की व्यवस्था रही.
"इन युवाओं ने हर दिन श्रद्धालुओं को ना सिर्फ स्वच्छता को लेकर जागरूक किया बल्कि इनके द्वारा हर दिन कचरा भी उठाए गए हैं. यह युवा स्वच्छता के साथ धार्मिक कार्य कर रहे हैं क्योंकि धर्म में सफाई शुद्धता तो पहले आता है. एक पहल है जिसको सभी को अपनाना चाहिए. मैं तो अभी पिंडदान कर्मकांड कराने में लगा हूं लेकिन इनकी इस अभियान मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं भी अब हर रविवार को कम से एक घंटा इनके साथ सफाई के कार्यों में साथ दूंगा."- संतोष कुमार पांडे, पुजारी
टीम ऐसे करती है कार्य
प्रिंस और उनकी टीम सिर्फ पितृ पक्ष मेला ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी सफाई का कार्य करते हैं. इनसे कोई इनकी सोशल मीडिया पर वीडियो देख कर जुड़ा है तो कोई गंदगी से परेशान होकर जुड़ा है. कुछ ऐसे युवक हैं जिन्होंने विदेशों में कचरा फैलाने के जुर्म में जुर्माना दिया तो यहां सफाई करके अपनी उस गलती को सुधार रहे हैं.
प्रिंस कुमार और उनकी टीम हर रविवार को 4-5 घंटे सफाई करती है. वैसे तो उनकी टीम 1 साल से काम कर रही है लेकिन नियमित रूप से पिछले तीन-चार महीना से इस अभियान में लगी है. अभी गया जी शहर के अलावा बोधगया शेरघाटी और जिला के सभी पर्यटन धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर सफाई करती है. आगे इनका लक्ष्य राज्य भर के स्कूलों में जाकर सफाई अभियान चलाने का है.
स्कूल में हर सप्ताह सफाई का मिले संदेश
टीम का मानना है कि अगर लोगों की आदत में सुधार लाना है तो इसकी शुरुआत अब विद्यालयों से करनी होगी. छात्रों को सप्ताह में एक दिन कूड़ा कचरा उठाने को लेकर प्रेरित किया जाए. उन्हें फिल्मों के माध्यम से विदेशों के गली मोहल्ले और वहां के लोगों के सिविक सेंस के बारे में बताया जाए, क्योंकि अगर छात्र जागरूक होंगे तो वो अपने माता-पिता को भी जागरूक कर देंगे.
2026-27 का कुल बजट
गयाजी नगर निगम का 2026-27 का कुल बजट 572 करोड़ का है. इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 21 करोड़ का प्रावधान है, जबकि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 20 करोड़ आवंटित है. इस 21 करोड़ का सही ढंग से इस्तेमाल हो तो शहर में कचरा निस्तारण में समस्या नहीं होगी, लेकिन अक्सर निगम लचर सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में होता है.
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