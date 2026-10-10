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मनाली के एक कुत्ते ने बदल डाला बिहार के छात्र का जीवन, प्रिंस की दिलचस्प प्रेरणादायक कहानी

गयाजी के युवा की बड़ी पहल ( ETV Bharat )

गयाजी: एक तरफ गयाजी शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला अंतिम दौर में है. देश-विदेश से लाखों लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आए हैं. वहीं दूसरी तरफ, शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और घाटों पर बिखरे कचरे को उठाने के लिए प्रिंस कुमार अपने साथियों के साथ जुटे हैं. मोक्ष भूमि को गंदगी मुक्त रखने के लिए वह कभी झाड़ू तो कभी माइक थामे नजर आते हैं.

प्रिंस और उनकी टीम का क्लीन गयाजी मुहिम

प्रिंस कुमार की 'क्लीन गयाजी' टीम पिछले एक साल में लगभग 2000 टन गीला और सूखा कचरा उठा चुकी है. बिना किसी भारी-भरकम बजट, आर्थिक सहायता या एनजीओ के, वे अपने खर्च और मेहनत से स्वच्छता कार्य करते हैं. उनकी 100 से अधिक लोगों की टीम में 30-35 सक्रिय सदस्य हैं. इनमें अधिकांश मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो बिहार के लोगों का सिविक सेंस जगा रहे हैं. देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) "गया शहर में नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 600 से 700 टन कचरा का निस्तारण किया जाता है, जबकि पितृपक्ष मेला अवधि के दौरान कचरे का वजन बढ़ जाता है. यह 1000 टन प्रति दिन तक पहुंच जाता है. इस बार भी वजन में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस बार पिछले कई सालों से अधिक श्रद्धालु गयाजी पिंडदान के लिए पहुंचे हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु गयाजी पहुंचकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान कर चुके हैं, ऐसे में यहां कचरे का भार भी बढ़ा है."- प्रिंस कुमार, छात्र एक कुत्ते ने बदली प्रिंस की सोच प्रिंस की मुहिम के पीछे की पृष्ठभूमि भी बड़ी रोचक है. प्रिंस बताते हैं कि मैं भी सार्वजनिक स्थानों पर या धार्मिक स्थलों के बाहर कचरा फेंकने में जरा-सा भी संकोच नहीं करता था, लेकिन कहा जाता है कि किसी में अगर बदलाव की इच्छा हो तो इंसान क्या वह पशु पक्षियों की भी अदा से प्रभावित हो जाता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मुझपर गहरा प्रभाव तब पड़ा जब मनाली में एक होटल के बाहर कुछ खाकर प्लास्टिक और अन्य सामग्री डस्टबिन के बाहर ही फेंक दिया था. तभी वहां पर मौजूद एक कुत्ता भौंकने लगा. वह तब तक भौंकता रहा जब तक कि मैंने वहां पर से कचरा नहीं उठा दिया. सफाई करती छात्रा परी राज (ETV Bharat) "जब कुत्ता भौंकने लगा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह मुझ पर क्यों भोंक रहा है ? पहले तो मुझे लगा कि किसी ने उसे छेड़ दिया है और वह मुझे देखकर भोंक रहा है, लेकिन तभी दुकान मालिक ने बताया कि कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, तभी यह चुप होगा. जब मैंने ऐसा किया तो तुरंत कुत्ता शांत हो गया."-प्रिंस कुमार, छात्र निस्वार्थ भाव से चला रहे अभियान प्रिंस कहते हैं कि कुत्ते की इस आदत और अदा ने मेरे जीवन को बदल दिया और एक लक्ष्य भी दिया. मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब यह एक जानवर गंदगी को लेकर इतना जागरुक है तो फिर मैं भला इंसान कैसे गंदगी फैला सकता हूं. तभी मैंने निर्णय लिया था कि अपने शहर से स्वच्छता जागरूकता को लेकर एक मुहीम की शुरुआत करूंगा. फल्गु नदी में पिंड डालने की मान्यता प्रिंस कहते हैं कि गया जी धार्मिक नगरी है. हमारा प्रयास होना चाहिए कि यहां हर आने वाले व्यक्ति को शुद्धता मिले, लेकिन इसके लिए सिर्फ यहां गया जी के ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की भी है. वह इसलिए है क्योंकि फल्गु नदी में पिंड डालने की मान्यता है ना कि अन्य कचरों को डालने की मान्यता है. सीता कुंड फल्गु नदी के तट से कचरे का उठाव (ETV Bharat) पहले लोग मारते थे ताना प्रिंस कुमार ने जब क्लीन गयाजी की शुरुआत की थी तब वह अकेले थे. जब वह झाड़ू लेकर निकलते थे तब मोहल्ले और सड़कों पर मौजूद लोग उन पर हंसते थे. कुछ तो उन्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह भी दिया करते थे. कुछ के ताने मानसिक प्रताड़ना जैसे होते थे. प्रिंस कहते हैं कि पहले तो सिर्फ उनका एक दोस्त इस काम में जुड़ा था, लेकिन अब अनेक दोस्त हो चुके हैं जो सिर्फ सफाई के लिए ही समर्पित हैं. निकला हूं सिविक सेंस जगाने- प्रिंस शुक्रवार (9 अक्टूबर) को प्रिंस कुमार सीता कुंड फल्गु नदी के तट से कचरा उठा रहे थे. उनके साथ अंकित राज, परी राज, सौरभ, शुभम, सागर समेत 14-15 छात्र-छात्राएं थीं. प्रिंस पितृ पक्ष मेला के दौरान माइक से पिंडदानियों से बात कर रहे थे. उनसे पिंड के अलावा अन्य सामग्री को फल्गु नदी में विसर्जित करने से मना करते हुए उन्हें जागरूक भी कर रहे थे. प्रिंस कहते हैं की वह साल में सिर्फ एक दिन स्वच्छता दिवस नहीं मनाते हैं, बल्कि उनके लिए हर दिन स्वच्छता दिवस होता है. हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह हर दिन सड़क पर झाड़ू लेकर निकलते हैं और कूड़े कचरे साफ करते हैं. इसका मतलब यह होता है कि वह खुद सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर एक प्लास्टिक की पैकेट भी नहीं फेंकते हैं. पिंडदान के दौरान गंदगी से परेशानी (ETV Bharat) कौन हैं प्रिंस कुमार? प्रिंस कुमार बी फार्मा की शिक्षा प्राप्त कर रहा है. अभी वह 4th सेमेस्टर में है. बेहद साधारण परिवार से संबंध रखने वाले प्रिंस की पहचान अब सफाई मित्र के रूप में भी हो चुकी है. हालांकि इनकी यह मुहिम आसान भी नहीं थी. कई तरह की चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा लेकिन जबसे उसने क्लीन गया जी की मुहिम शुरू की है, तब से लगातार छात्रों और अन्य लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है. क्लीन गया का लक्ष्य गयाजी के पंडा जय राम प्रसाद का मानना है कि पितृ पक्ष मेला 2026 में विष्णु पद मेला क्षेत्र में इस बार सफाई की व्यवस्था सबसे अच्छी रही है. घाटों पर नगर निगम के कर्मचारी दिन भर तैनात रहे और सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की व्यवस्था हर दिन होती है. प्रिंस की टीम की पहल का असर भी देखने को मिला है. "सफाई होते ही कचरा जमा होने लगता है, इसका कारण यह है कि लोग इधर उधर गंदगी फैलाने लगते हैं. खुद से फैलाए गए इन कूड़े कचरे से निजात पाने के लिए प्रिंस कुमार और उनकी टीम के सदस्य संघर्ष कर रहे हैं. हर दिन जागरूगता अभियान चलाने के साथ खुद ही सफाई में लग जाते हैं. इनके अभियान का नाम ही सिविक सेंस है. इनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए."- जय राम प्रसाद, पंडा प्रिंस की टीम में 30-40 छात्र-छात्राएं (ETV Bharat) अंकित राज के साथ क्या हुआ था? प्रिंस की टीम के एक युवक अंकित राज बताते हैं कि मैं मेला क्षेत्र में अकेले कचरा उठा रहा था. तभी एक व्यक्ति ने मुझे देखकर मेरी प्रशंसा की लेकिन आगे जाकर खुद पानी का खाली बोतल सड़क किनारे फेंक दिया. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे क्लीन गयाजी होगा ? तब उनके जवाब ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि वास्तविकता यही है कि सिविक सेंस जगाने की जरूरत है. "अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि वह कहीं पर कचरा उपयोग किया हुआ सामान नहीं फेंकेगा तो निश्चित रूप से खुद ब खुद देश स्वच्छता की ओर बढ़ जाएगा. आज विदेश में हमारे देश प्रदेश शहर की छवि कचरे और गंदगी को लेकर भी है. लेकिन जब हम अपनी आदतों के विपरीत हो जाएंगे तो हमारा उदाहरण साफ सुथरे देश प्रदेश में दिया जाने लगेगा."- अंकित राज, छात्र