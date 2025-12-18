ETV Bharat / bharat

भ्रष्ट चुनावी सिस्टम बदलने की मुहिम, पूरे कर्नाटक की पदयात्रा कर रहे आईटी पेशेवर

आईटी कर्मचारी नागराज भ्रष्ट चुनावी सिस्टम को बदलने के लिए पूरे कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं.

Clean Assembly IT employee raising awareness in Karnataka to change corrupt electoral system
भ्रष्ट चुनावी सिस्टम बदलने की मुहिम, पूरे कर्नाटक की पदयात्रा कर रहे आईटी पेशेवर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 3:02 PM IST

7 Min Read
बेलगावी (कर्नाटक): राजनीति में सत्ता की बागडोर सिर्फ पैसे, लोगों और जाति की ताकत वाले लोगों के हाथ में होना आम बात है. आज के चुनावी सिस्टम में आम लोगों का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है. एक आईटी कर्मचारी नागराज, जो इस बात से परेशान है, उसने पूरे राज्य में एक जागरूकता अभियान शुरू किया है. उसने भ्रष्ट लोगों, जातिवादियों, सांप्रदायिक लोगों, अपराधियों और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को सत्ता से दूर रखने के मकसद से 'क्लीन असेंबली' अभियान शुरू किया है. वह लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे राज्य में पैदल यात्रा कर रहे हैं.

नागराज के कंधों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और कर्नाटक का झंडा है, उनकी छाती और पीठ पर एक पोस्टर है जिस पर लिखा है, "आजादी, समानता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए; हमें गैर-भ्रष्ट, गैर-सांप्रदायिक, समझदार, लोगों की संस्कृति वाले व्यक्तित्व चाहिए. स्वच्छ विधानसभा अभियान; मेरा वोट बिकाऊ नहीं है."

आईटी कर्मचारी नागराज
आईटी कर्मचारी नागराज (ETV Bharat)

कर्नाटक के बागलकोट जिले के रहने वाले नागराज कल्कुटकर के पास M Sc और M Tech की डिग्री है. वह पेशे से एक एयरोस्पेस इंजीनियर हैं. नागराज बड़ी कंपनियों में नौकरी कर चुके हैं और लाखों रुपये कमाते थे. वह इससे आराम से जिंदगी जी सकते थे. लेकिन, उन्होंने इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने और ईमानदार और स्वच्छ चुनाव सिस्टम बनाने का अभियान चलाने का फैसला किया, और 16 फरवरी 2025 को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक विधानसभा से पैदल यात्रा पर निकल पड़े. वह पूरे राज्य में घूम रहे हैं और लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि पैसे और अन्य लालच में फंसे बिना ईमानदारी से वोट दें.

पूरे कर्नाटक की पदयात्रा
नागराज बेलगावी में चल रहे कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहां पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने 16 फरवरी को बेंगलुरु में विधानसभा के सामने से पदयात्रा शुरू की थी. वहां से, मैंने कर्नाटक के 31 जिलों और 224 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा करने का फैसला किया है. मैं पहले ही 18 जिला मुख्यालयों तक 2300 किमी की यात्रा कर चुका हूं. मैं पैदल चलकर बेलगावी पहुंचा हूं. मैं पूरी पदयात्रा के दौरान आम लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैला रहा हूं. हजारों लोगों ने मेरे अभियान का समर्थन किया है. लाखों लोगों ने मेरी पदयात्रा देखी है. लोगों में बदलाव लाने का विचार शुरू हो गया है."

आईटी कर्मचारी नागराज
आईटी कर्मचारी नागराज (ETV Bharat)

नागराज ने कहा, "गांधीजी और भगत सिंह का रास्ता मेरा रास्ता है: ईमानदार, गैर-सांप्रदायिक, पढ़े-लिखे, सभ्य लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए. एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत बनाने की जरूरत है. किसी को भी हाथ पर हाथ धरकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरी अकेली लड़ाई है. इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलना सबकी जिम्मेदारी है. इसलिए, सभी को इस अभियान का आगे बढ़ाना चाहिए. जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर हजारों लोग शामिल होंगे, तो यह एक जन आंदोलन बन जाएगा. अगर एक, दो या चार लोग मिलकर करेंगे, तो यह भगत सिंह जैसी क्रांति बन जाएगी. इसलिए, मैं गांधीजी और भगत सिंह दोनों के रास्ते पर चल रहा हूं."

वैचारिक क्रांति के जरिये सिस्टम बदलने की जरूरत
नागराज कल्कुटकर कहते हैं, "मैं अन्य राजनीतिक दलों की तरह पैसे और महिलाओं का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को शामिल कर सकता हूं. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. जब तक विचारों की क्रांति नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं हो सकता. भ्रष्ट चुनावी सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए. इसे सच्चाई के रास्ते पर लाना चाहिए. अगर यह मुमकिन नहीं है, तो क्रांति के जरिये सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए. नहीं तो, वही भ्रष्ट, लुटेरे और अयोग्य लोग वापस आएंगे और पैसे और महिलाओं को बांटकर सत्ता हासिल कर लेंगे. मुझे उम्मीद है कि मैं एक वैचारिक क्रांति के जरिये चुनावी सिस्टम को बदल पाऊंगा."

ईमानदार लोग चुनाव कब जीतेंगे?
नागराज ने समझाया, "मैंने 2023 और 2024 में बागलकोट निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा. मैंने बिना पैसे या शराब बांटे ईमानदारी से चुनाव लड़ा. यह एक कड़वी सच्चाई है कि मौजूदा राजनीतिक दल पैसे और शराब बांटकर सत्ता में आते हैं. जब वे लोगों को लालच देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काते हैं, वोट हासिल करते हैं, सत्ता हथियाते हैं, और इस तरह भ्रष्टाचार और कुशासन करते हैं, तो हम चुप क्यों बैठें? ईमानदार और सभ्य लोग चुनाव कब जीतेंगे? लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कब जीतूंगा. लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहता हूं. आप ईमानदारी से वोट कब देंगे और ऐसे लोगों को कब जिताएंगे? इसलिए, मैं इसी सोच के साथ लोगों के पास जा रहा हूं."

देश का खजाना लूटा जा रहा है...
उन्होंने कहा, "ऐसी व्यवस्था के लिए लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. वोट एक बहुत बड़ी ताकत और अधिकार है. आप इसे पैसे और शराब के लिए बेच रहे हैं. आप सिर्फ उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं. आप उन्हें देश का खजाना दे रहे हैं. लेकिन, वे देश का खजाना लूट रहे हैं, जिसमें रेत, जंगल और खदानें शामिल हैं. लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्हें लगता है कि यह सिस्टम बदला नहीं जा सकता. लेकिन, मैं जागरूकता फैला रहा हूं कि चलो इसे बदलते हैं." नागराज ने भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, गैर-कानूनी काम और अन्याय करने वालों को वोट न देने की अपील की, यह कहते हुए कि वे मेरी जाति और धर्म के हैं, बल्कि ऐसे पढ़े-लिखे, समझदार और सभ्य उम्मीदवारों को चुनें जो लोगों की परवाह करते हैं और उन्हें विधानसभा में भेजें.

नागराज ने कहा, "मुझे पदयात्रा के दौरान लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है. वे वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे. सभी जिलों का दौरा खत्म होने के बाद, मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो इस अभियान में शामिल हुए हैं और तय करूंगा कि उन्हें एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए. फिलहाल, पुलिस कमिश्नर ने मुझे 19 दिसंबर को बेलगावी सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी है. मैं उस दिन राज्य सरकार को एक अपील सौंपूंगा."

मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे...
नागराज ने कहा, "मैंने बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और जर्मनी सहित कई आईटी कंपनियों में काम किया है. अभी, जब मुझे जरूरत होती है, तो मैं कुछ GPS प्रोजेक्ट का काम करता हूं. जब मैं हर जिले और तालुका में जाता हूं, तो बहुत से लोग प्यार से खाने और रहने का इंतजाम करते हैं. नहीं तो, मैं वहां टूरिस्ट रिजॉर्ट में रुकता हूं. मैं पैसे के लिए किसी से संपर्क नहीं करता."

