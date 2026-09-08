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स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: जहरीली हवा के बावजूद दिल्ली की रैंकिंग में बड़ा सुधार, मुंबई-बेंगलुरु को पछाड़ा; जानें देश और राजधानी की स्थिति

पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है.

Clean air Survey 2026
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में दिल्ली की रैंकिंग बेहतर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 10:31 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस (7 सितंबर) के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दिल्ली 172 अंकों के साथ 21वें स्थान पर रही. पिछले साल राजधानी 157.3 अंकों के साथ 32वें स्थान पर थी. इस तरह दिल्ली ने एक साल में 11 पायदान का सुधार दर्ज किया है.

हालांकि दिल्ली की हवा अब भी प्रदूषण की गंभीर चुनौती से जूझ रही है, लेकिन सर्वेक्षण में शहरों का आकलन केवल मौजूदा एयर क्वालिटी के आधार पर नहीं किया जाता. इसमें प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों और उनके क्रियान्वयन को भी प्रमुखता दी जाती है. सड़क की धूल पर नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी, निर्माण एवं तोड़फोड़ के कचरे का निस्तारण और जन-जागरूकता जैसे मानकों पर शहरों का मूल्यांकन किया गया.

मुंबई और बेंगलुरु से आगे दिल्ली

सर्वेक्षण में दिल्ली ने कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ा है. दिल्ली 172 अंकों के साथ विशाखापत्तनम के साथ संयुक्त रूप से 21वें स्थान पर रही. वहीं श्रीनगर 26वें, मुंबई 28वें और बेंगलुरु 32वें स्थान पर रहे. मुंबई को 160.8, श्रीनगर को 162.6 और बेंगलुरु को 152.6 अंक मिले. दिल्ली ने चेन्नई और कोलकाता को भी पीछे छोड़ा, जो क्रमश: 35वें और 38वें स्थान पर रहे. हालांकि पटना 16वें और हैदराबाद 19वें स्थान के साथ दिल्ली से आगे रहे.

Clean Air Survey 2026
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: 21वें पायदान पर दिल्ली (ETV Bharat)

लखनऊ बना देश का नंबर-1 शहर

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ 198 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा. इंदौर 197 अंकों के साथ दूसरे और जबलपुर 195 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. भोपाल और आगरा ने 192-192 अंकों के साथ संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया. लखनऊ की सफलता के पीछे सड़क की धूल पर नियंत्रण, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल, खुले में कचरा जलाने पर रोक और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे कदम अहम रहे.

10 लाख से अधिक आबादी, दिल्ली का प्रदर्शन व राष्ट्रीय स्थिति:
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजधानी दिल्ली ने 172 अंकों के साथ 21वां स्थान प्राप्त किया है. इस श्रेणी में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के साथ संयुक्त रूप से 21वीं रैंक साझा की है. साल 2025 में दिल्ली 157.3 अंकों के साथ 32वें स्थान पर थी. इस बार दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में 11 पायदानों का बड़ा सुधार दर्ज किया है. दिल्ली का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उसने कई बड़े व तटीय शहरों को पीछे छोड़ दिया है.

• बेंगलुरु: 32वां स्थान (152.6 अंक)
• मुंबई: 28वां स्थान (160.8 अंक)
• श्रीनगर: 26वां स्थान (162.6 अंक)
• चेन्नई: 35वां स्थान (147.7 अंक)
• कोलकाता: 38वां स्थान (142.2 अंक)
हालांकि पटना (16वीं रैंक, 178 अंक) और हैदराबाद (19वीं रैंक, 174.2 अंक) दिल्ली से बेहतर स्थिति में रहे हैं.

10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर198 अंकों के साथ देश में पहले स्थान पर रहा. लखनऊ में 2017-18 के मुकाबले PM10 के स्तर में 46.64 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश का इंदौर (197 अंक) दूसरे तथा जबलपुर (195 अंक) तीसरे स्थान पर है. इसके बाद भोपाल और आगरा 192 अंकों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे.

दिल्ली के तीन वार्ड भी राज्य स्तर पर टॉप पर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत दिए गए राज्य स्तरीय पुरस्कारों में दिल्ली के स्थानीय निकायों के तीन वार्डों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिनमें एनडीएमसी वार्ड नंबर 1, एमसीडी पश्चिमी पंजाबी बाग वार्ड नंबर 92 और एमसीडी रोहिणी-ए वार्ड नंबर 21 हैं. दिल्ली के इन तीनों वार्डों ने राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल कर यह दर्शाया है कि यदि वार्ड स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं तो प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर परिणाम संभव हैं.


हवा भले ही खराब, फिर भी दिल्ली की रैंकिंग में सुधार क्यों
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य सिर्फ यह मापना नहीं है कि किस शहर की हवा कितनी साफ है, बल्कि यह मूल्यांकन करना है कि शहरों ने प्रदूषण कम करने के लिए धरातल पर क्या-क्या कदम उठाए हैं. दिल्ली में सर्दियों के दौरान एक्यूआई अक्सर 400 से 450 के पार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू करना पड़ता है. इसके बावजूद दिल्ली को 21वां स्थान मिलने का मुख्य कारण निम्नलिखित मानकों पर किए गए ठोस कार्य हैं.
• सड़कों की धूल पर नियंत्रण और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग.
• ठोस कचरा प्रबंधन और कंस्ट्रक्शन व डिमोलिशन (C&D) वेस्ट का निस्तारण.
• वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास.
• जन जागरूकता अभियान और हरित पहलों का क्रियान्वयन.

अन्य आबादी श्रेणियों की राष्ट्रीय स्थिति:
• 3 से 10 लाख की आबादी: ओडिशा का राउरकेला (198.5 अंक) पहले स्थान पर रहा है. उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद और आंध्र प्रदेश का गुंटूर 195 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमरावती (194 अंक) तीसरे स्थान पर रहा. एनसीआर क्षेत्र का नोएडा (187.5 अंक) 8वें स्थान पर रहा.
• 3 लाख से कम आबादी : ओडिशा के शहरों का दबदबा रहा, जहां कलिंग नगर (198.5 अंक) प्रथम, अनुगुल (196.5 अंक) द्वितीय और तालचेर (193.5 अंक) तीसरे स्थान पर रहे.

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