मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून
मसूरी की वादियों में गूंजा इंजन का नॉस्टेल्जिक शोर, विंटेज कार रैली बनी पर्यटन की संदेशवाहक, माल रोड पर चली विंटेज कारों की शाही सवारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2025 at 9:23 AM IST
मसूरी: हिमालय की गोद में बसे मसूरी की वादियां मंगलवार को क्लासिक इंजनों की गड़गड़ाहट से गूंज उठीं. क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली जब माल रोड पर पहुंची, तो यह नज़ारा मानो समय को पीछे ले गया. इस भव्य आयोजन में 30 क्लासिक कारें शामिल हुईं. इनमें 20 विदेशी कारें और 10 भारतीय क्लासिक मॉडल आकर्षण का केंद्र बनीं.
मसूरी में विंटेज कार रैली का स्वागत: 3 नवंबर को ग्रेटर नोएडा से हरी झंडी दिखाकर रवाना हुई. यह रैली रामनगर और ऋषिकेश के रास्ते मसूरी पहुंची. वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल्स द सोवे (द सवॉय) में प्रतिभागियों का पारंपरिक आतिथ्य के साथ स्वागत किया गया. रैली में 1958 मर्सिडीज 1801, 1970 फोर्ड मस्टैंग, मिनी कूपर, फिएट, लैंड रोवर, जगुआर जैसी दुर्लभ कारें शामिल हैं, जो आज भी अपने पुराने गौरव के साथ सड़क पर चलती हैं.
हिमालयी राज्यों के पर्यटन को नई पहचान दिलाने की कोशिश: रैली के आयोजक टीम फायर फॉक्स के राजन स्याल ने बताया कि-
क्लासिक हिमालयन ड्राइव का मकसद सिर्फ मोटरिंग विरासत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत के हिमालयी राज्यों में पर्यटन को नई पहचान देना भी है. यह रैली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और सड़कों की उत्कृष्टता को देश-विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने का माध्यम है. 1980 के दशक में भी यह रैली टीम फायर फॉक्स द्वारा आयोजित की जाती थी. कोविड के दौरान जब सब दोस्त ऑनलाइन जुड़े, तभी हमने इसे दोबारा शुरू करने की योजना बनाई.
-राजन स्याल, रैली के आयोजक-
खूबसूरत सड़कें और पर्यटन की संभावनाएं: राजन स्याल ने बताया कि इस रैली को सफल बनाने में उत्तराखंड सरकार, खासकर पर्यटन विभाग का विशेष सहयोग मिला. उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य केवल पुरानी कारों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उत्तराखंड की खूबसूरत सड़कों और पर्यटन संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना भी था.
बलखाती सड़कों पर मोटरिंग का जुनून: प्रतिभागी पंकज मलिक और माधव गुप्ता का कहना है कि-
क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली जैसे आयोजन न केवल मोटरिंग के जुनून को जिंदा रखते हैं, बल्कि उत्तराखंड को साहसिक और विरासत पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है. पुरानी कारों को मेंनटेन करने में दिक्कतें तो आती हैं, पर विंटेज कारों का शौक रखने वाले मालिक कारों को विपरीत परिस्थियों में मेंनटेन कर सड़कों पर चलाते हैं, जो लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनती है.
-पंकज मलिक और माधव गुप्ता, प्रतिभागी-
प्रतिभागियों को पसंद आई उत्तराखंड की सड़कें: रैली में हिस्सा ले रहे ड्राइवरों और विदेशी प्रतिभागियों ने कहा कि उत्तराखंड की सड़कें न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि साहसिक यात्राओं के लिए आदर्श मार्ग प्रदान करती हैं. इस तरह के आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी गति देते हैं. मुंबई से आए एक प्रतिभागी ने बताया कि वह अपनी 1967 मॉडल फिएट के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि पुरानी कारों की देखरेख में काफी मेहनत लगती है, लेकिन जुनून और लगाव के चलते यह सब संभव होता है.
आधुनिकता के साथ ओल्ड कलेक्शन की यादें: रैली में चार क्लासिक कारें, दो 1950-60 दशक की इटैलियन फिएट और दो वॉल्क्सवैगन बीटल भी शामिल थीं. इसके अलावा कुछ आधुनिक समकालीन कारों ने भी सफर में साथ दिया. जब ये विंटेज कारें मसूरी की माल रोड पर निकलीं, तो सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग उनकी एक झलक पाने को सड़क किनारे जमा हो गए. कई पर्यटक कारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए. 1950 और 60 के दशक की इन कारों ने लोगों को बीते दौर की यादों से जोड़ दिया.
होटल सवाय के मालिक ने रैली के आयोजन को बताया गर्व का पल: होटल सवाय के स्वामी केके काया ने बताया कि-
हमें इस ऐतिहासिक रैली की मेजबानी का अवसर मिला, यह गर्व की बात है. यह आयोजन न केवल मोटरिंग संस्कृति को जीवित रखता है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और आतिथ्य को वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाता है. हमने अपने होटल के ऐतिहासिक महत्व को आज तक जिंदा रखा है. इसीलिए होटल सवाय भी देश विदेश के पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनता है.
-केके काया, मालिक, होटल सवाय-
गौतम वली ने बताया आगे का कार्यक्रम: वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल्स द सोवे (द सवॉय) के महाप्रबंधक गौतम वली ने बताया कि-
रैली के प्रतिभागी मसूरी में रात्रि विश्राम करेंगे और 5 नवंबर की सुबह 8 बजे कुफरी (हिमाचल प्रदेश) के लिए रवाना होंगे. यात्रा माल रोड से होते हुए आगे बढ़ेगी, जहां से यह हिमालयी क्षेत्रों की ऊंचाइयों की ओर निकल पड़ेगी. रैली का समापन 10 नवंबर को दिल्ली में होगा. विंटेज कार रैली में 67 साल पुराने वाहन भी शामिल हैं. इनमें मर्सिडीज, क्लासिक लैंड रोवर, टोयोटा, डैटसन, फिएट, जगुआर, फ्री लैंडर आदि गाड़ियां शामिल हैं.
-गौतम वली, महाप्रबंधक, होटल सवाय-
लेखक गणेश शैली ने बताया विरासत का संदेश: मशहूर लेखक गणेश शैली ने कहा कि-
यह रैली न सिर्फ पुरानी कारों का जश्न है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि विरासत और आधुनिकता साथ-साथ चल सकती हैं. उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ती ये कारें न केवल इतिहास की याद दिलाती हैं, बल्कि भविष्य के पर्यटन की दिशा भी तय कर रही हैं
-गणेश शैली, लेखक-
