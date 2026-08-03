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मालदा में चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्स स्कूल में मौजूद, बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक परेशान

शांता देब्या हाई स्कूल, मालदा ( ETV Bharat )

मालदा: पश्चिम बंगाल चुनाव को समाप्त हुए तीन महीने हो गए और बंगाल में नई सरकार के गठन को ढाई महीने बीत चुके हैं, फिर भी स्कूल में केंद्रीय बल तैनात हैं. नतीजतन, लगभग चार महीने से पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां लगभग बंद हैं. इससे मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में शांता देब्या हाई स्कूल के लगभग 850 छात्रों को बहुत मुश्किल हो रही है. टीचर भी बहुत परेशान हैं. हालांकि, अपील करने के अलावा वे कुछ खास नहीं कर सकते. बच्चों की पढ़ाई की इस बुरी हालत से उनके अभिभावक भी परेशान हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला उनके रडार पर है और वे संभावित समाधान ढूंढ रहे हैं. फिर भी, शिकायत बनी हुई है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि असल में कदम कब उठाए जाएंगे. शांता देब्या हाई स्कूल एक को-एजुकेशनल संस्थान है जिसमें लगभग 850 छात्रा हैं. स्टाफ में 17 टीचर और दो पैरा-टीचर हैं. यह स्कूल कई स्थानीय गांवों के छात्रों के लिए एक जरूरी एजुकेशनल हब के तौर पर काम करता है. हालांकि, सेंट्रल फोर्स की लगातार मौजूदगी ने पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों, रेगुलर क्लास और यहां तक ​​कि समय पर एग्जाम कराने में भी रुकावट डाली है. सबने देखा कि सेंट्रल फोर्स चुनाव से पहले आ गई थी और चुनाव खत्म होने के बाद भी वहीं है. इस मामले की जानकारी बार-बार जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. टीचर-इन-चार्ज मनोज मंडल ने कहा कि, उन्होंने जिला जिला माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को भी लिखकर इस समस्या के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि, वे सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि यह समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी.