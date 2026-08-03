मालदा में चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्स स्कूल में मौजूद, बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक परेशान
केंद्रीय बल चुनाव के बाद भी स्कूल में मौजूद है. इससे यहां के छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है.
Published : August 3, 2026 at 6:37 PM IST
मालदा: पश्चिम बंगाल चुनाव को समाप्त हुए तीन महीने हो गए और बंगाल में नई सरकार के गठन को ढाई महीने बीत चुके हैं, फिर भी स्कूल में केंद्रीय बल तैनात हैं. नतीजतन, लगभग चार महीने से पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां लगभग बंद हैं.
इससे मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में शांता देब्या हाई स्कूल के लगभग 850 छात्रों को बहुत मुश्किल हो रही है. टीचर भी बहुत परेशान हैं. हालांकि, अपील करने के अलावा वे कुछ खास नहीं कर सकते.
बच्चों की पढ़ाई की इस बुरी हालत से उनके अभिभावक भी परेशान हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला उनके रडार पर है और वे संभावित समाधान ढूंढ रहे हैं. फिर भी, शिकायत बनी हुई है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि असल में कदम कब उठाए जाएंगे.
शांता देब्या हाई स्कूल एक को-एजुकेशनल संस्थान है जिसमें लगभग 850 छात्रा हैं. स्टाफ में 17 टीचर और दो पैरा-टीचर हैं. यह स्कूल कई स्थानीय गांवों के छात्रों के लिए एक जरूरी एजुकेशनल हब के तौर पर काम करता है.
हालांकि, सेंट्रल फोर्स की लगातार मौजूदगी ने पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों, रेगुलर क्लास और यहां तक कि समय पर एग्जाम कराने में भी रुकावट डाली है. सबने देखा कि सेंट्रल फोर्स चुनाव से पहले आ गई थी और चुनाव खत्म होने के बाद भी वहीं है. इस मामले की जानकारी बार-बार जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है.
टीचर-इन-चार्ज मनोज मंडल ने कहा कि, उन्होंने जिला जिला माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को भी लिखकर इस समस्या के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि, वे सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि यह समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी.
सवाल यह है कि, क्या सिर्फ इस आश्वासन से कि समस्या हल हो जाएगी, अभिभावक संतुष्ट हो जाएंगे. एक अभिभावक, परितोष मंडल ने कहा, "हमने कई बार सुना है कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है. 14 अप्रैल को चुनाव की वजह से स्कूल बंद था. वोटिंग और गर्मी की छुट्टियों के बाद, 1 जून को स्कूल फिर से खुला, लेकिन 13 जून तक सेंट्रल फोर्स फिर से स्कूल कैंपस में आ गई. तब से न तो क्लास लगी हैं और न ही एग्जाम हुए हैं.
उन्होंने कहा कि, अब अगस्त आ गया है. जब दूसरे स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बच्चे घर पर बेकार बैठे हैं. ऐसे में वे और क्या कर सकते हैं. अगर प्रशासन ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि, यहां के सभी छात्र कम इनकम वाले परिवारों से आते हैं. ऐसे परिवार जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं. उन्होंने कहा कि, "ज्यादातर प्राइवेट ट्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते. स्कूल की पढ़ाई ही उनकी एकमात्र उम्मीद है. इतने लंबे समय तक क्लास बंद रहने से, कई लोगों की पढ़ाई छूट गई है, और कुछ ने तो मजदूरी भी शुरू कर दी है. ऐसे में प्रशासन को जल्दी एक्शन लेना चाहिए."
जिला माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक मृण्मय रॉय ने कहा, "स्कूल अधिकारियों ने हमें इस मामले के बारे में बताया. हमने उन्हें सलाह दी थी कि वे इसे जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाएं. हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन हम इस सोमवार को इसकी जांच करेंगे. प्रशासन से अनुमति मिलते ही स्कूल से सेंट्रल फोर्स हटाने का इंतजाम किया जाएगा."
वहीं, पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने इस मामले पर कहा, "मुझे इस मामले के बारे में पता चला है. मैं देख रहा हूं कि सेंट्रल फोर्स अभी भी स्कूल में क्यों तैनात हैं. इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा."
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