करैत सांप ने स्टूडेंट को स्कूल की क्लास में काटा, मौत

तिरुवरूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुवरूर में एक सरकारी स्कूल की क्लास में एक हफ्ते पहले सांप के काटने से घायल 17 साल के स्टूडेंट की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतक एम शिवप्रकाशम उर्फ ​​कुट्टी, वलंगईमन तालुका के केथनूर गांव के पास अरिथुवरमंगलम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था. 4 फरवरी को, जब वह किताबें उठा रहा था, तो क्लासरूम में जमीन पर पड़े एक बोरे में छिपे करैत सांप ने उसे काट लिया था.

उसकी चीख सुनकर टीचर उसे इलाज के लिए तंजावुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए. लेकिन, इलाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ और रविवार को उसकी मौत हो गई.

अरिथुवरमंगलम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. स्टूडेंट के शव को को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद, तिरुवरूर की मुख्य शिक्षा ऑफिसर सुगप्रिया ने जिला शिक्षा अधिकारी राजेश्वरी को स्कूल में जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं शिवप्रकाशम के माता-पिता, मुरुगनंदम और राधा के अलावा स्थानीय लोगों ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, और हैरान हैं कि सांप क्लासरूम में कैसे आया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.