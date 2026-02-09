ETV Bharat / bharat

करैत सांप ने स्टूडेंट को स्कूल की क्लास में काटा, मौत

स्टूडेंट क्लास में जब किताबें उठा रहा था, उसी दौरान करैत सांप ने उसे काट लिया था.

Krait snake
करैत सांप (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 8:44 PM IST

तिरुवरूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुवरूर में एक सरकारी स्कूल की क्लास में एक हफ्ते पहले सांप के काटने से घायल 17 साल के स्टूडेंट की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतक एम शिवप्रकाशम उर्फ ​​कुट्टी, वलंगईमन तालुका के केथनूर गांव के पास अरिथुवरमंगलम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था. 4 फरवरी को, जब वह किताबें उठा रहा था, तो क्लासरूम में जमीन पर पड़े एक बोरे में छिपे करैत सांप ने उसे काट लिया था.

उसकी चीख सुनकर टीचर उसे इलाज के लिए तंजावुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए. लेकिन, इलाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ और रविवार को उसकी मौत हो गई.

अरिथुवरमंगलम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. स्टूडेंट के शव को को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद, तिरुवरूर की मुख्य शिक्षा ऑफिसर सुगप्रिया ने जिला शिक्षा अधिकारी राजेश्वरी को स्कूल में जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं शिवप्रकाशम के माता-पिता, मुरुगनंदम और राधा के अलावा स्थानीय लोगों ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, और हैरान हैं कि सांप क्लासरूम में कैसे आया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

देश में लगभग 90 प्रतिशत सांपों के काटने के मामले करैत, किंग कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर के होते हैं. हालांकि पॉलीवैलेंट एंटी-स्नेक वेनम (Polyvalent Anti-Snake Venom) एक प्रकार का सर्प विषरोधी सीरम है. इसमें इन चारों सांपों के खिलाफ एंटीबॉडी होती हैं और 80 प्रतिशत मामलों में असरदार है, लेकिन सांप के काटने के मरीजों के इलाज के लिए ट्रेंड लोगों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी चिंता का विषय बनी हुई है.

दूसरी बड़ी रुकावटें हैं बीमारी, मौत, सामाजिक-आर्थिक बोझ, इलाज के तरीके वगैरह पर डेटा की कमी का होना. केंद्र सरकार की सांप के काटने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE) का मकसद साल 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों को आधा करना है.

इसमें सांप के काटने के मैनेजमेंट, कंट्रोल और रोकथाम में शामिल हितधारकों के तय रणनीतिक घटक, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं. एनएपी-एसई का एक मुख्य मकसद देश में सांप के काटने के मामलों और मौतों की निगरानी को बढ़ाना है.

