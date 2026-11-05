प.बंगाल: 10वीं के स्टूडेंट ने जूनियर पर चलाई कैंची, बचाने आया दोस्त भी जख्मी, दोनों अस्पताल में भर्ती
पुलिस फरार आरोपी छात्र की तलाश में जुटी है. हमला करने के कारणों का भी पता लगा रही है.
Published : November 5, 2026 at 12:48 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के काँचड़ापाड़ा इलाके में एक 10वीं कक्षा के छात्र ने 9वीं कक्षा के एक छात्र पर कैंची से हमला कर दिया. उसे बचाने आए दूसरे छात्र पर भी हमला किया जिससे दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. हमला करने के कारणों का पता नहीं चल सका है. दोनों घायलों का इलाज चल रहा है. हमले के बाद से आरोपी छात्र फरार है.
यह घटना बुधवार दोपहर को काँचड़ापाड़ा के बागमोर में शिबतला लेन पर एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने सड़क पर हुई. बताया जा रहा है कि यह घटना पहले हुई कहासुनी की वजह से हुई.
सूत्रों के मुताबिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के नौवीं क्लास के दो स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद स्कूल से निकलकर प्राइवेट ट्यूशन जाने लगे. उसी समय उनकी दसवीं क्लास के एक स्टूडेंट के साथ किसी बात को लेकर गाली-गलौज हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक क्लास 10 के स्टूडेंट ने अचानक स्कूल के सामने दो दोस्तों का रास्ता रोक लिया और उनसे बहस करने लगा. बहस के बीच क्लास 10 के स्टूडेंट ने अपने स्कूल बैग से कैंची निकाली और क्लास 9 के स्टूडेंट पर हमला कर दिया, जिससे उसके माथे और सिर के पिछले हिस्से पर जोर से वार किया गया.
यह देखकर उसके साथी ने उसे बचाने की कोशिश की कोशिश की तो क्लास 10 के स्टूडेंट ने उस पर भी कैंची से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. यह हिंसक घटना देखकर, स्कूल के सामने मौजूद स्कूल के अधिकारी और दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौके पर पहुंचे.
उन्होंने खून से लथपथ दोनों पीड़ितों को बचाया और तुरंत एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए. सूचना मिलने पर हालिशहर पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची. इस बीच दोनों घायल स्टूडेंट्स के परिवारों को बताया गया और वे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए. घटना के बारे में पता चलने पर पीड़ितों के माता-पिता क्रोधित हो गए. आरोपी स्टूडेंट मौके से भाग गया और उसके परिवार वाले कहीं नहीं मिले.
एक जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. जांच करने वाले मौके और आस-पास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही घटना की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा वे स्कूल से छुट्टी के समय बाहर मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स से भी बात कर रहे हैं ताकि और जानकारी इकट्ठा की जा सके.
इस घटना के बारे में बात करते हुए पीड़ित छात्र के पिता ने कहा, 'मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गया बल्कि वह एक दोस्त के साथ प्राइवेट ट्यूशन के लिए स्कूल कैंपस के बाहर इंतजार कर रहा था. स्कूल के समय के बाद वह अपने दोस्त के साथ ट्यूशन के लिए जा रहा था, तभी कक्षा 10 के एक स्टूडेंट से उसकी कहासुनी हो गई.
फिर कक्षा 10 के स्टूडेंट ने अपने बैग से कैंची निकाली और मेरे बेटे के सिर पर जोर से मार दी. उसके सिर के पिछले हिस्से में भी चोट आई. स्कूल अधिकारियों से जानकारी मिलने पर मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन मैं अभी तक अपने बेटे से बात नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उसका अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. उसकी हालत काफी क्रिटिकल है. उसके सिर पर दो-तीन जगह गहरे घाव हैं.'