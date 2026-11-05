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प.बंगाल: 10वीं के स्टूडेंट ने जूनियर पर चलाई कैंची, बचाने आया दोस्त भी जख्मी, दोनों अस्पताल में भर्ती

फाइल फोटो ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के काँचड़ापाड़ा इलाके में एक 10वीं कक्षा के छात्र ने 9वीं कक्षा के एक छात्र पर कैंची से हमला कर दिया. उसे बचाने आए दूसरे छात्र पर भी हमला किया जिससे दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. हमला करने के कारणों का पता नहीं चल सका है. दोनों घायलों का इलाज चल रहा है. हमले के बाद से आरोपी छात्र फरार है.

यह घटना बुधवार दोपहर को काँचड़ापाड़ा के बागमोर में शिबतला लेन पर एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने सड़क पर हुई. बताया जा रहा है कि यह घटना पहले हुई कहासुनी की वजह से हुई.

सूत्रों के मुताबिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के नौवीं क्लास के दो स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद स्कूल से निकलकर प्राइवेट ट्यूशन जाने लगे. उसी समय उनकी दसवीं क्लास के एक स्टूडेंट के साथ किसी बात को लेकर गाली-गलौज हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक क्लास 10 के स्टूडेंट ने अचानक स्कूल के सामने दो दोस्तों का रास्ता रोक लिया और उनसे बहस करने लगा. बहस के बीच क्लास 10 के स्टूडेंट ने अपने स्कूल बैग से कैंची निकाली और क्लास 9 के स्टूडेंट पर हमला कर दिया, जिससे उसके माथे और सिर के पिछले हिस्से पर जोर से वार किया गया. यह देखकर उसके साथी ने उसे बचाने की कोशिश की कोशिश की तो क्लास 10 के स्टूडेंट ने उस पर भी कैंची से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. यह हिंसक घटना देखकर, स्कूल के सामने मौजूद स्कूल के अधिकारी और दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौके पर पहुंचे.