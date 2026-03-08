कर्नाटक: 9वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में साथियों पर किया हमला, एक की मौत, कई घायल
बल्लारी जिले में एक आवासीय स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र ने साथी छात्रों और हॉस्टल वॉर्डन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया.
Published : March 8, 2026 at 1:51 PM IST
बल्लारी (कर्नाटक): बल्लारी जिले में एक आवासीय स्कूल में एक लड़के ने साथी छात्रों पर लोही की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एसपी सुमन डी पन्नेकर ने अस्पताल का दौरा किया.
पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार रात को डिनर के बाद हुई जब छात्र सो रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लड़का गुस्से में था और हॉस्टल के अंदर जो भी मिला, उस पर हमला कर दिया.
उन्होंने कहा, "9वीं कक्षा के एक स्टूडेंट (नाम गुप्त रखा गया है) ने अचानक अपने साथी छात्रों और हॉस्टल वॉर्डन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि बाकी घायल हो गए और उनका इलाज बल्लारी BIMS हॉस्पिटल में चल रहा है."
मृतक छात्र की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के रहने वाले हेमंत के रूप में हुई है.
बल्लारी के आईजीपी पीएस हर्ष ने कहा कि हमले का कारण अभी पता नहीं चला है. उन्होंने कहा, "बल्लारी के ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. हमलावर और पीड़ित दोनों नाबालिग हैं. पुलिस टीम और FSL टीम मौके पर गई है. जांच चल रही है."
वहीं, मृतक छात्र के पिता लक्ष्मीकांत ने बताया कि उन्हें रात 11.30 बजे एक कॉल आया, जिसमें उनके बेटे की मौत की खबर दी गई. उन्होंने कहा, "जब हम यहां आए, तो हमें पता चला कि हमारे बेटे की हत्या कर दी गई है. यह घटना स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई. मैंने पुलिस थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई है."
