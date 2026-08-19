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प.बंगाल: बकरी चोरी होते देखने के बाद 5वीं कक्षा के छात्र की हत्या, भीड़ ने आरोपी को पीटा, हालत गंभीर

मृतक 11 साल का था और वह पांचवीं कक्षा में पढ़ता था. उसके पिता छोटे व्यापारी हैं और मां गृहिणी है. पीड़ित इकलौता बेटा था. घटना के दिन वह घर पर मोबाइल फोन देख रहा था, तभी उसे एक कॉल आया और वह घर से निकल गया.

जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिवार ने कालियाचक पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया. उसका अभी मालदा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. शुरुआती जांच में एक और संदिग्ध का नाम सामने आया लेकिन वह इलाके से भाग गया. उसकी तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार शव को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. कालियाचक पुलिस स्टेशन ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है. मंगलवार दोपहर हुई इस घटना से कालियाचक ब्लॉक-1 के अंतर्गत सुजापुर ग्राम पंचायत के चमाग्राम बागानपारा इलाके में भारी तनाव फैल गया. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

मालदा: गांव के कुछ युवकों का एक ग्रुप कथित तौर पर बकरियां चुरा रहा था. 5वीं कक्षा के छात्र ने यह घटना देख ली, जिसके बाद उन युवकों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया. इस बीच ग्रामीणों ने आरोपियों में एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. उसे गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

थोड़ी देर बाद स्थानीय लोगों को उसका शव घर से सिर्फ 150 मीटर दूर लीची के बाग में लटका हुआ मिला. घटना की खबर फैलते ही बाग में भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके के कुछ युवक बकरियां चुरा रहे थे और किशोर ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया.

कहा जा रहा है कि उसने उन्हें बेनकाब करने की धमकी दी, जिससे नाराज होकर युवकों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर उसे फंदे से लीची के पेड़ पर लटका दिया. मामला प्रकाश में आने ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की.

खबर मिलते ही कालियाचक पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने गुस्से में भरे ग्रामीणों से जसीम को बचाया और उसे पास के सिलमपुर ग्रामीण अस्पताल ले गए. वहाँ के डॉक्टरों ने उसे तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि जसीम की हालत गंभीर थी.

मारे गए किशोर की माँ ने कहा, 'दोपहर करीब 1:00 बजे मेरे बेटे ने खाना खाया और अपना मोबाइल फोन देख रहा था. तभी उसे एक फोन कॉल आया. मैंने उससे पूछा कि कौन फ़ोन कर रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. उस समय बारिश हो रही थी. नहाने जाने से पहले मैंने बेटे से कहा कि बारिश में बाहर न जाए.

इसी बीच वह घर से निकल गया. आधे घंटे से भी कम समय बाद लोगों ने मुझे बताया कि मेरा बेटा एक पेड़ से लटका हुआ है. कुछ स्थानीय लड़कों ने मेरे बेटे को मार डाला. वे चार या पाँच लोग हैं. वे जाने-माने चोर हैं. मेरे बेटे ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया था और उनकी पोल खोलने की धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसे लटका दिया. पीड़ित की मां ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की.