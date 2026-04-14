ETV Bharat / bharat

ओडिशा: आश्रम स्कूल में दूषित खाना खाने के बाद स्टूडेंट की मौत, 140 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती

रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को आश्रम स्कूल में खाना खाने के बाद लगभग 146 स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार पड़ गए थे.

class 5 student dies after consuming contaminated food at ashram school in Mayurbhanj Odisha
मयूरभंज के आश्रम स्कूल में दूषित भोजन खाने से कक्षा 5 की छात्रा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायरंगपुर (मयूरभंज): ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक आश्रम स्कूल में कथित तौर पर दूषित खाना खाने के बाद मंगलवार को कक्षा 5 के एक स्टूडेंट की मौत हो गई, जबकि 140 से ज्यादा स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, रसगोबिंदपुर तहसील के लुंचती गांव की 12 साल की लड़की रूपाली बेशरा, जो काकबांध आश्रम विद्यालय में पढ़ती थी, की बारीपदा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां उसे सोमवार को भर्ती कराया गया था.

रूपाली के साथ 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रसगोबिंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्पेशल इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां रविवार को आश्रम स्कूल में कथित तौर पर खराब खाना खाने के बाद लगभग 146 स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार पड़ गए थे. रूपाली की हालत गंभीर थी और उसे जिला अस्पताल के ICU में रखा गया था, लेकिन मंगलवार को उसकी मौत हो गई.

बच्ची की मौत के तुरंत बाद गुस्साए स्थानीय लोगों, परिजनों और रिश्तेदारों ने विरोध जताते हुए स्कूल का घेराव किया. विरोध के बीच, अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है. मुख्यमंत्री माझी ने मृतक छात्रा के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से 3 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है. इसी तरह, जिला प्रशासन ने भी मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक्स पोस्ट में कहा, "मयूरभंज जिले के रसगोबिंदपुर तहसील की रूपाली बेशरा (पिता– दुर्गा बेशरा) की मौत की खबर सुनकर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरा दुख जताया और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं. उन्होंने मृतक के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से 3 लाख रुपये की मदद देने का भी ऐलान किया है."

जिलाधिकारी हेमकांत सोया ने कहा कि सरकार के SC/ST विभाग ने रेड क्रॉस के जरिये 2 लाख रुपये देने की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- ओडिशा: टेंट लगाने के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

TAGGED:

CONTAMINATED FOOD AT ASHRAM SCHOOL
ODISHA NEWS
FOOD POISONING AT ASHRAM SCHOOL
MAYURBHANJ STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.