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ओडिशा: आश्रम स्कूल में दूषित खाना खाने के बाद स्टूडेंट की मौत, 140 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती

मयूरभंज के आश्रम स्कूल में दूषित भोजन खाने से कक्षा 5 की छात्रा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. ( ETV Bharat )