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दिल्ली के स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा की अचानक मौत, जांच शुरू

दिल्ली में छात्रा की अचानक गिरने से मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्वी जिले के मयूर विहार स्थित निजी स्कूल में बुधवार सुबह तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नौ वर्षीय छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची कक्षा में अचानक जमीन पर गिर गई थी. उसे तत्काल निर्माण विहार स्थित मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.