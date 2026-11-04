दिल्ली के स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा की अचानक मौत, जांच शुरू
पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.
Published : November 4, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्वी जिले के मयूर विहार स्थित निजी स्कूल में बुधवार सुबह तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नौ वर्षीय छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची कक्षा में अचानक जमीन पर गिर गई थी. उसे तत्काल निर्माण विहार स्थित मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार,
बुधवार यानी 4 नवंबर 2026 को सुबह करीब 9:52 बजे बच्ची की मौत के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना के मुताबिक, बच्ची को मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर, निर्माण विहार लाया गया था, जहां उसे मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचा हुआ घोषित किया गया. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने स्कूल की कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. फुटेज में बच्ची अचानक गिरती हुई दिखाई देने की बात सामने आई है.
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इस घटना के बाद मृतक छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिवार का आरोप है कि स्कूल में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और बच्ची को समय पर सीपीआर नहीं दिया गया. परिजनों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी मेडिकल इंतजाम और प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए.
पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. बच्ची के माता-पिता और स्कूल के संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाने हैं. सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्य जरूरी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.
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