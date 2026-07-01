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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरा किया था बंद

इसी कमरे में छात्रा ने की आत्महत्या ( ETV Bharat )