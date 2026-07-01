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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरा किया था बंद

गुमला के भरनो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 10वीं की छात्रा ने छात्रावास में ही आत्महत्या कर ली. इसके बाद हड़कंप मच गया.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
इसी कमरे में छात्रा ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 1:40 PM IST

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गुमला: भरनो थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बुधवार सुबह 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया.

परिजनों का लापरवाही का आरोप

मृतका की पहचान बूढ़ी पाठ तेतर टोली निवासी चैतू उरांव की पुत्री के रूप में हुई है. परिजनों ने विद्यालय कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना की गहन जांच की मांग की है. सूचना मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी.

वॉर्डन का बयान (ETV Bharat)

वार्डन ने क्या कहा

विद्यालय की वार्डन दिव्या टोप्पो ने बताया कि बुधवार सुबह छात्रा ने पेट दर्द का बहाना बनाया और पीटी के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली. अन्य छात्राओं के बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली. जब अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के नीचे से उसके पैर को देखा. इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस मौके पर पहुंची

मौके पर थानेदार संदीप कुमार और एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

छात्राओं का खुलासा

मौके पर मौजूद छात्राओं ने बताया कि प्रियंका कुछ दिनों से उदास रहती थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था. आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है.

पिता ने उठाए सवाल

मृत छात्रा के पिता चैतू उरांव ने आत्महत्या के पीछे सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटी को पेट दर्द हो रहा था, जैसा कि अन्य छात्राओं ने बताया, तो वह आत्महत्या कैसे कर सकती है? उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की है.

एसडीपीओ का बयान

एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा होगा. आत्महत्या के कारणों सहित अन्य सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है.

अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल शिक्षा विभाग और पुलिस महकमा मामले की जांच में जुटा हुआ है.

अगर आप या आपका कोई परिचित किसी भी तरह के मानसिक तनाव या संकट से गुजर रहा है, तो कृपया भारत सरकार की मुफ्त राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'किरण' (KIRAN) पर 1800-599-0019 या 'टेली-मानस' पर 14416 पर संपर्क करें. यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी.

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Last Updated : July 1, 2026 at 1:40 PM IST

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