ओडिशा में 10वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई
दसवीं की छात्रा गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. अचानक तबीयत खराब होने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है.
Published : November 6, 2026 at 8:39 PM IST
मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले (Mayurbhanj District) के बेतनती ब्लॉक में एक आवासीय बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है. खबर के मुताबिक गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही दसवीं कक्षा की छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. बताया जा रहा है कि छात्रा सात महीने की गर्भवती थी. इस घटना के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ एक्शन लिया गया.
तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छात्रा ने बारीपदा के पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और अस्पातल में बुधवार को एक बच्चे को जन्म दिया.
लड़की अपनी पढ़ाई के लिए एक गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी. घटना के बाद, स्कूल की प्रधानाध्यापिका को अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) पूर्णचंद्र सेठी के निर्देश पर बेतनती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) बिप्लब कर ने निलंबन का आदेश जारी किया.
डीईओ पूर्णचंद्र सेठी ने ईटीवी भारत को फोन पर इस बात की पुष्टि की. बताया जा रहा है कि छात्रा ने मंगलवार को बीमार होने की शिकायत की थी. उसकी तबीयत बिगड़ने पर स्कूल अधिकारियों ने शुरू में उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया. शुरुआती मेडिकल जांच में पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी. डॉक्टर की सलाह पर उसे बाद में बारीपदा के पीआरएम मेडिकल कॉलेज और अस्पातल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसने बुधवार सुबह एक बेटे को जन्म दिया.
बच्चे को जन्म देने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा की सही उम्र अभी पता नहीं चल पाई है. इस घटना के संबंध में अभी तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया है. वहीं बीजू जनता दल (BJD) प्रतिनिधिमंडल घटना की जांच करने के लिए स्कूल का दौरा किया. टीम ने हेडमिस्ट्रेस से बातचीत की और मामले के हालात के बारे में जानकारी मांगी.
डेलीगेशन ने राज्य सरकार से तुरंत दखल देने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मामले पर कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी. बीजेडी डेलीगेशन ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि स्कूल के अधिकारी इतने लंबे समय तक हॉस्टल में रहने के बावजूद छात्रा की प्रेग्नेंसी का पता लगाने में कैसे नाकाम रहे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि स्कूल में होने वाले रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान प्रेग्नेंसी का पता क्यों नहीं चला.
पार्टी ने आरोप लगाया कि स्कूल अधिकारियों की लापरवाही और सतर्कता की कमी की वजह से यह बुरी हालत हुई और उन्होंने छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की. बीजेडी ने स्कूल अधिकारियों पर सवाल उठाए. मयूरभंज जिला परिषद की अध्यक्ष भारती हंसदा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता बताने के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है.
उन्होंने कहा कि इस घटना ने आवासीय शिक्षण संस्थानों छात्राओं की सुरक्षा और भलाई को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, "स्कूल अधिकारियों को कैसे पता नहीं चला कि एक छात्रा लगभग सात महीने से प्रेग्नेंट थी. यह हैरान करने वाली बात है." हंसदा ने आगे कहा कि यह घटना संस्थागत पर्यवेक्षण, निगरानी और छात्र सुरक्षा प्रणाली में गंभीर कमियों की ओर इशारा करती है.
उन्होंने उन रिपोर्टों पर भी गहरी चिंता जताई कि नवजात बच्चे को कथित तौर पर सही देखभाल, मेडिकल ध्यान और पर्याप्त पोषण से वंचित रखा जा रहा था. बीजेडी ने उन हालात का पता लगाने के लिए तुरंत न्यायिक जांच की मांग की, जिसके कारण एक नाबालिग छात्रा प्रेग्नेंट हुई. साथ ही छात्रा और उसके बच्चे के अधिकारों और सम्मान के कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
बीजेडी ने घटना में शामिल सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने और दोषियों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पार्टी ने नाबालिग छात्रा और उसके नए जन्मे बच्चे के लिए सही मेडिकल देखभाल, सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास सहायता की भी मांग की. पार्टी ने आगे मांग की कि स्कूल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि वे कथित तौर पर समय पर प्रेग्नेंसी का पता लगाने और छात्रा की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में नाकाम रहे.
बीजेडी प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद अध्यक्ष भारती हंसदा, पूर्व विधायक गणेश्वर पात्रा, बेतनती ब्लॉक अध्यक्ष राजीव सेनापति और जिला परिषद सदस्य बिश्वनाथ हेम्ब्रम शामिल थे.
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