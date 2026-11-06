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ओडिशा में 10वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई

पीआरएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारीपदा ( ETV Bharat )

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले (Mayurbhanj District) के बेतनती ब्लॉक में एक आवासीय बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है. खबर के मुताबिक गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही दसवीं कक्षा की छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. बताया जा रहा है कि छात्रा सात महीने की गर्भवती थी. इस घटना के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ एक्शन लिया गया.

तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छात्रा ने बारीपदा के पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और अस्पातल में बुधवार को एक बच्चे को जन्म दिया.

लड़की अपनी पढ़ाई के लिए एक गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी. घटना के बाद, स्कूल की प्रधानाध्यापिका को अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) पूर्णचंद्र सेठी के निर्देश पर बेतनती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) बिप्लब कर ने निलंबन का आदेश जारी किया. डीईओ पूर्णचंद्र सेठी ने ईटीवी भारत को फोन पर इस बात की पुष्टि की. बताया जा रहा है कि छात्रा ने मंगलवार को बीमार होने की शिकायत की थी. उसकी तबीयत बिगड़ने पर स्कूल अधिकारियों ने शुरू में उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया. शुरुआती मेडिकल जांच में पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी. डॉक्टर की सलाह पर उसे बाद में बारीपदा के पीआरएम मेडिकल कॉलेज और अस्पातल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसने बुधवार सुबह एक बेटे को जन्म दिया. बच्चे को जन्म देने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा की सही उम्र अभी पता नहीं चल पाई है. इस घटना के संबंध में अभी तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया है. वहीं बीजू जनता दल (BJD) प्रतिनिधिमंडल घटना की जांच करने के लिए स्कूल का दौरा किया. टीम ने हेडमिस्ट्रेस से बातचीत की और मामले के हालात के बारे में जानकारी मांगी. डेलीगेशन ने राज्य सरकार से तुरंत दखल देने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मामले पर कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी. बीजेडी डेलीगेशन ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि स्कूल के अधिकारी इतने लंबे समय तक हॉस्टल में रहने के बावजूद छात्रा की प्रेग्नेंसी का पता लगाने में कैसे नाकाम रहे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि स्कूल में होने वाले रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान प्रेग्नेंसी का पता क्यों नहीं चला.