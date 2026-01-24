ETV Bharat / bharat

लुधियाना में चाइना डोर से 10 वीं के छात्र की मौत, स्कूल के बाद बुलेट से लौट रहा था घर

लुधियाना में चाइना डोर से 10 वीं का छात्र की मौत. ( ETV Bharat )

खन्ना (पंजाब): लुधियाना जिले के समराला इलाके से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां 'खूनी' चाइना डोर (चाइनीज मांझा) ने 15 साल के एक किशोर की जान ले ली. स्कूल से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे 10वीं कक्षा के छात्र तरणजोत सिंह का गला चाइना डोर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा है.

कैसे हुई मौत

जानकारी के अनुसार, तरणजोत जैसे ही भरथला गांव के पास पहुंचा, अचानक आसमान से लटकती चाइना डोर उसके गले में फंस गई. डोर इतनी घातक थी कि उसने गर्दन पर गहरा घाव कर दिया और अत्यधिक खून बहने लगा. प्रत्यक्षदर्शी बहादुर सिंह ने बताया, "तरणजोत बुलेट बाइक पर जा रहा था, तभी डोर उसकी गर्दन पर लगी और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया." राहगीरों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बेटे का शव देख मां हुई बेसुध

तरणजोत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. इकलौते चिराग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. अस्पताल पहुंची मां अपने बेटे का शव देख सुध-बुध खो बैठी और बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ग्रामीण हरचंद सिंह ने कहा कि माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, उनकी दुनिया उजड़ गई है.