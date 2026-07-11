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पश्चिम बंगाल: अंग्रेजी स्कूल में पहली कक्षा के छात्र का यौन उत्पीड़न! आरोपी सफाईकर्मी गिरफ्तार

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल): मिदनापुर शहर के एक निजी अंग्रेजी स्कूल में पहली कक्षा के एक छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. यह घटना शुक्रवार की बतायी जा रही है. आरोप है कि जब स्कूल चल रहा था, तब वहां के एक अस्थायी कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित की मां ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

पीड़ित बच्चे के परिवार ने पश्चिम मिदनापुर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस में जाने से पहले स्कूल प्रशासन को इसकी मौखिक सूचना दी गई थी. जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस के आने से पहले ही आरोपी को एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि स्कूल दोपहर 12:10 बजे खत्म होता है. हर दिन की तरह, वह शुक्रवार को भी अपने बेटे को लेने आई थीं. घर लौटते समय, बच्चे ने उन्हें बताया कि स्कूल के एक कर्मचारी ने उसे शौचालय में ले जाकर मुंह खोलकर घुटनों के बल बैठने को कहा, और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

महिला ने इस घटना के बारे में अपने पति को बताया. जिसके बाद उन्होंने स्कूल प्रशासन से संपर्क कर मामले की जानकारी दी. पीड़ित की मां का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. बाद में, परिवार ने कोतवाली थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

स्कूल प्रशासन ने बताया कि स्कूल द्वारा सीधे नौकरी पर नहीं रखा गया था, बल्कि एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था. वह पिछले 8-9 महीनों से स्कूल में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा था. स्कूल प्रशासन ने यह भी बताया कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ पीड़ित के माता-पिता ने अन्य अभिभावकों को भी इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद, कई अन्य अभिभावक स्कूल में इकट्ठा हो गए और आरोपी को बाहर निकालने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे. हालांकि, आरोपी को बाहर नहीं लाया गया, क्योंकि किसी को उत्तेजित (गुस्साई) भीड़ के हवाले करना ठीक नहीं समझा.