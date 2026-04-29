ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल चुनाव : मतदान के दौरान नादिया में हिंसक झड़पें, कांग्रेस का TMC पर धमकाने का आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के दौरान नादिया में हिंसक झड़प हुई है.

Polling agent Mosharraf Mir hospitalised after alleged attack.
पोलिंग एजेंट मोशर्रफ मीर कथित हमले के बाद अस्पताल में भर्ती. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 1:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नादिया (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हत्रा बाजार इलाके में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच बुधवार सुबह हिंसक झड़पें हुईं. पोलिंग बूथ हत्रा बाजार प्राइमरी स्कूल में बनाया गया है, जहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC), इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF), और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया.

छपरा पुलिस के अनुसार, इस घटना के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. छपरा (82) से कांग्रेस उम्मीदवार आशिफ खान ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थक और नेता पूरे क्षेत्र में मतदाताओं को डरा-धमका रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के बूथ एजेंटों को पोलिंग स्टेशन में घुसने नहीं दिया गया और उनके घरों पर जाकर उन्हें धमकाया गया, और चेतावनी दी गई कि कोई भी कांग्रेस की मदद न करे. आशिफ खान ने कहा कि वह इस घटना के बारे में चुनाव अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं.

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया है कि नादिया-छपरा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के एक बूथ एजेंट को पीटा. उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कथित हमले पर एएनआई से बात करते हुए भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, "छपरा एक अल्पसंख्यक बहुल इलाका है जहां टीएमसी की मदद से 'गुंडागर्दी' होती है, जो नहीं चाहती कि चुनाव क्षेत्र में कोई भाजपा बूथ एजेंट मौजूद हो. हम इस घटना में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं."

इससे पहले, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने टीएमसी से जुड़े स्थानीय नेताओं पर मतदाताओं को धमकाने और डर पैदा करने का आरोप लगाया था.

"पिछली रात से, जैसा कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, ग्राम पंचायत के मुखिया घर-घर जाकर लोगों को वोट न देने की धमकी दे रहे हैं. आईएसएफ विधायक ने कहा, "कुछ जगहों पर बम भी फेंके गए हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भांगर के लोग डरेंगे नहीं. यहां के लोग तैयार हैं."

मतदान के दिन सुबह करीब 5:30 बजे, हत्रा पंचायत के बूथ नंबर 52 पर तैनात भाजपा पोलिंग एजेंट मोशर्रफ मीर पर अनजान लोगों ने लोहे की रॉड और हथियारों से हमला किया. पुलिस अधिकारियों ने उसे बचाया और छपरा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके सिर पर छह टांके लगे हैं.

सरकार ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि पार्टी को इलाके में चुनावी काम करने से रोका जा सके. उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की भी मांग की और अधिकारियों से जमीन पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है. 2026 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है. इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूट पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला. दूसरे चरण के मतदान को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए 'लिटमस टेस्ट' के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वोटिंग पार्टी के पारंपरिक गढ़ दक्षिण बंगाल और कोलकाता में हो रही है.

दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 142 पर वोटिंग होगी. कुल वोटर लगभग 3.21 करोड़ हैं, जिनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं और 792 ट्रांसजेंडर वोटर हैं. 41,001 पोलिंग स्टेशनों पर 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 220 महिलाएं हैं, और 8,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- वोटिंग के बीच TMC नेता की पीएम मोदी को चुनौती, कहा- आप में दम है तो...

TAGGED:

विधानसभा चुनाव 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ELECTION VIOLENCE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.