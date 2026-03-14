कोलकाता में PM की रैली से पहले TMC-BJP कार्यकर्ताओं में झड़प, पथराव, पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल
पीएम मोदी की रैली से पहले टीएमसी व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इस दौरान पथराव भी किया गया.
Published : March 14, 2026 at 2:58 PM IST
कोलकाता : टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच शनिवार को सेंट्रल कोलकाता के गिरीश पार्क के पास झड़प हो गई. इस दौरान एक पुलिसकर्मी व एक भाजपा नेता घायल हो गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले यह झड़प हुई. भाजपा समर्थकों ने आरोप लगाया कि जब वे प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए रैली की जगह की ओर बढ़ रहे थे, तो कुछ इलाकों से उन पर अचानक पत्थर फेंके गए.
एक भाजपा कार्यकर्ता ने एक बंगाली न्यूज चैनल को बताया, "बिना किसी उकसावे के हम पर पत्थर फेंके गए. उन्होंने हमें गालियां भी दीं." चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और नारे लगाए.
वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं. हालांकि, स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि भाजपा समर्थकों ने ही पहले गालियां दीं और उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय टीएमसी नेताओं के घर पर भी पत्थर फेंके गए.
बताया जाता है कि इस दौरान राज्य मंत्री शशि पांजा के घर पर भी हमला हुआ. उनके घर के दरवाजे, खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए गए. मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ईंटें फेंकी और उनके घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीं.
शशि पांजा ने कहा कि जब भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ओर जा रहे थे, तो वे बसों से उतरे और उनके घर को निशाना बनाकर ईंट-पत्थर फेंकने लगे, और कई फ्लेक्स बैनर भी फाड़ने लगे. उन्होंने वहां खड़ी बाइकों को भी धक्का दिया.
हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर पहुंची. यह घटना ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी की रैली से ठीक आधे घंटे पहले हुई, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राज्यव्यापी 'परिवर्तन यात्रा' का समापन होगा. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही और उसने कोई कार्रवाई नहीं की.
ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति मुर्मू की बंगाल यात्रा के दौरान अव्यवस्था का मामला, MHA के निर्देश DM को हटाया गया