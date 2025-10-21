ETV Bharat / bharat

महागठबंधन में 'महाभारत' से एनडीए हुआ मजबूत! क्या RJD और कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर?

वीआईपी को 15 सीटें लेकिन सहनी की दुविधा बरकरार: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी को 15 सीटें दी गई हैं. निषाद समाज के वोट बैंक को लेकर वे अहम खिलाड़ी हैं. सहनी ने पहले ही डिप्टी सीएम की मांग की थी, जिससे आरजेडी-कांग्रेस में असहजता पैदा हुई. फिर भी, महागठबंधन ने उन्हें साथ रखकर चुनावी संतुलन बनाने की कोशिश की.

2020 में लेफ्ट ने 16 सीटें जीती थीं, और इस बार वे उम्मीद कर रहे हैं कि युवा-मजदूर एजेंडा काम आए. हालांकि, क्लैश वाली सीटों पर यह लाभ खो सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि लेफ्ट की वैचारिक मजबूती एनडीए की विकास-केंद्रित रणनीति को चुनौती दे सकती है, बशर्ते आंतरिक कलह न हो.

लेफ्ट दलों को 33 सीटें: महागठबंधन में वामपंथी दल तीसरे नंबर पर हैं. सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम को कुल 33 सीटें मिली हैं. सीपीआई-एमएल को 21, सीपीआई को 8 और सीपीएम को 4. गया, सिवान, आरा और जहानाबाद जैसी सीटों पर वाम दलों के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, जहां मजदूर वर्ग का समर्थन उन्हें फायदा पहुंचा सकता है. लेकिन इन जिलों में आरजेडी से तालमेल को लेकर असंतोष स्पष्ट है.

कांग्रेस को 61 सीटें: महागठबंधन में कांग्रेस को 61 सीटें आवंटित की गई हैं, जो 2020 के 70 से कम है. लेकिन अंदरूनी हलचल कुछ और ही बयान कर रही है. सीट बंटवारे में गया, मुंगेर, बांका और सीवान जैसे जिलों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में गहरी नाराजगी है. कई नेताओं ने बागी रुख अपनाया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा. उदाहरणस्वरूप, मुंगेर जिले की एक सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत की, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठे.

राजनीतिक विश्लेषक प्रो. राजीव रंजन सिंह बताते हैं, "आरजेडी ने मात्रा और गुणवत्ता के बीच संतुलन खो दिया है. 143 सीटें लेने से छोटे सहयोगी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो वोट ट्रांसफर को प्रभावित करेगा." इसके अलावा, सीमांचल क्षेत्र में आरजेडी की पकड़ कमजोर पड़ रही है. तेजस्वी को अब न केवल एनडीए से, बल्कि अपने ही गठबंधन से लड़ना पड़ रहा है.

आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीटें: महागठबंधन के भीतर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली यह पार्टी 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जो कुल सीटों का लगभग 59 प्रतिशत है. यह संख्या आरजेडी की पारंपरिक मजबूती मुस्लिम-यादव वोट बैंक पर आधारित है. हालांकि, कई सीटों पर सहयोगियों के साथ 'फ्रेंडली फाइट' की स्थिति बन गई है, जिससे 'दो-दो' उम्मीदवार मैदान में हैं.

बंटवारे की प्रक्रिया लंबी और तनावपूर्ण रही: आरजेडी, जो गठबंधन की प्रमुख पार्टी है, ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अधिकांश सीटें हासिल कीं, लेकिन इससे छोटे सहयोगियों में असंतोष फैल गया. नामांकन की अंतिम तिथि पर कई स्थानीय नेता बागी हो गए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई. उदाहरण के लिए, गया, मुंगेर और सीवान जैसे जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ विद्रोह किया.

लेकिन यह बंटवारा सीधे-सादे 243 का जोड़ नहीं बनाता. 143+61+33+15+3=255 सीटें हो जाती हैं, जबकि विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. यह अंतर ही संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. हकीकत यह है कि गठबंधन ने कुल 254 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी लगभग 11-12 सीटों पर गठबंधन के घटक दल आपस में ही भिड़ेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह स्थिति विपक्ष के वोटों को बांट सकती है, जो एनडीए के लिए वरदान साबित हो सकती है.

महागठबंधन की महाभारत: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा उथल-पुथल यहीं दिखाई दे रही है. इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया है, आरजेडी को 143 सीटें, कांग्रेस को 61, लेफ्ट फ्रंट को 33, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को 15 और इंडियन इंसाफ पार्टी (आईआईपी) को 3.

महागठबंधन ने आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित कर दिया, लेकिन यह घोषणा ही उसके आंतरिक कलह को उजागर कर रही है. कुल 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसका मतलब है कि कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच टकराव अब भी जारी है. दूसरी ओर, एनडीए ने अपनी एकजुटता बनाए रखी है, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है. यह चुनाव न केवल सत्ता की लड़ाई है, बल्कि गठबंधनों की मजबूती और भीतरघात की परीक्षा भी. विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्षी एकता के अभाव में एनडीए को फायदा हो सकता है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद जो तस्वीर सामने आई है, वह बेहद दिलचस्प और जटिल है.

सहनी ने हालिया रैली में कहा, "निषाद भाइयों का गुस्सा एनडीए पर है, हम उनकी आवाज बनेंगे." लेकिन वीआईपी का संगठन सीमित क्षेत्रों तक ही फैला है, मुख्यतः उत्तर बिहार में. नामांकन के बाद कुछ सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवारों ने आरजेडी से टकराव किया, जो गठबंधन की कमजोरी दर्शाता है. राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि सहनी का बयानबाजी वाला स्टाइल वोट पोलराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है.

आईआईपी को 3 सीटें: महागठबंधन में आईपी गुप्ता की इंडियन इंसाफ पार्टी (आईआईपी) को 3 सीटें मिली हैं. यह पार्टी पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने का दावा करती है. आईपी गुप्ता ने कहा, "हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, छोटी शुरुआत बड़ी जीत लाएगी."

NDA सीट बंटवारा (ईटीवी भारत)

12 सीटों पर आपसी टकराव: प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में भिड़े हुए हैं. कहीं कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, तो कहीं कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. इनमें कहलगांव, वैशाली, बछवाड़ा, नरकटियागंज, गौड़ाबौराम, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, तारापुर, वारसलीगंज, दरभंगा और कटिहार जैसी संवेदनशील सीटें शामिल हैं.

वोट अधिकार यात्र के दौरान राहुल तेजस्वी (ईटीवी भारत)

जन सुराज के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को नामांकन वापसी में बड़ा झटका लगा. ब्रह्मपुर, दानापुर, तारापुर और मोतिहारी में उनके अधिकृत उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया या नामांकन रद्द हो गया. किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशियों पर दबाव डाला गया. उन्होंने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद हमारे उम्मीदवारों को लुभा रहे हैं." प्रशांत किशोर ने कहा कि गृह मंत्री के दबाव में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन विड्रॉ किया है.

एनडीए की स्थिति मजबूत: वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर शुरूआती विवादों के बावजूद सहमति बना ली. बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, लोजपा (R) को 29, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिलीं. हालांकि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन प्रत्येक पार्टी ने नामांकन शुरू होते ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. नीतीश कुमार ने पटना से प्रचार अभियान की शुरुआत की, जिसमें विकास और स्थिरता पर जोर दिया.

पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ईटीवी भारत)

बीजेपी बागियों को वापस लाने में सफल: बीजेपी ने अपने कई बागियों को दोबारा पार्टी लाइन में लाने में सफलता हासिल की. यह भाजपा की चुनावी मशीनरी की ताकत और रणनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है. बिहार में हर सीट पर मुकाबला कड़ा होता है और बागी वोट बांट सकते हैं. नामांकन वापसी से ठीक पहले अधिकतर विद्रोहियों को मनाया गया. गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बागियों से बात की. पटना साहिब से शिशिर कुमार, भागलपुर से अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत, गोपालगंज से कुसुम देवी के पुत्र अनिकेत कुमार और बक्सर से अमरेंद्र पांडेय ने नाम वापस लिया. इससे एनडीए के वोटों के बंटवारे का खतरा कम हो गया.

"भारतीय जनता पार्टी में टिकट के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद जो कुछ रोज था वह खत्म हो गया है. कार्यकर्ता में यह रोज कुछ समय के लिए था. बीजेपी के साथ सभी कार्यकर्ता दो दशकों से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं बीजेपी में जो कार्यशैली है उसमें कार्यकर्ता यदि गुस्सा होते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत होते ही तुरंत फिर पार्टी के काम में जुट जाते हैं. दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में घटक दलों के बीच सामंजस्य नहीं है. पिछले 20 वर्षों से जनता आरजेडी पर भरोसा नहीं करती. उनके पास विजन नहीं, इसलिए असर नजर नहीं आ रहा."- दानिश इकबाल, बीजेपी प्रवक्ता

इंडिया गठबंधन में सब ठीक: आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि गठबंधन में बातचीत जारी है और जल्द सब ठीक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में बदलाव की लहर है और हम 'हर घर नौकरी' का वादा पूरा करेंगे. उन्होंने माना कि आधा दर्जन सीटों पर क्लैश हैं, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. अहमद ने एनडीए पर पलटवार करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खिलाफ 6 सीटों पर भाजपा-जेडीयू के निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं. कांग्रेस ने भी माना कि कई जगह असंतोष है.

राहुल गांधी और लालू यादव (ईटीवी भारत)

"गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है. बाकी उम्मीदवारों से बातचीत जारी है, जल्द सब ठीक हो जाएगा. तेजस्वी के नेतृत्व में बदलाव की लहर है और 'हर घर नौकरी' का वादा पूरा करेंगे."- एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता

"राजनीतिक दलों को उनके बाकी प्रत्याशी नुकसान पहुंचाते हैं चाहे वह किसी भी दल या संगठन से जुड़े हुए क्यों ना हो. राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ब्लैकमेलिंग के कारण कोई भी राजनीतिक दल किसी के दबाव में नहीं आती है. बागी के डर से यदि राजनीतिक दल झुक जाएगी तो कोई भी संगठन को झुकाने का काम करेगा."- असितनाथ तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता

एनडीए को अपर हैंड: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि इंडिया गठबंधन के आपसी कलह से चुनाव एकतरफा होता दिख रहा. एक महीना पहले जो आक्रामकता थी, वह गायब है. शीर्ष नेतृत्व एकमत नहीं, जिसका असर परिणामों पर पड़ेगा. उन्होंने अपेक्षाओं पर बाधा का जिक्र किया. सुनील पांडेय आगे कहते हैं कि गठबंधन के घटक एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिससे भीतरघात का खतरा बढ़ा.

राहुल गांधी, गरगे और लालू यादव (ईटीवी भारत)

"आज स्थितियां है कि बिहार विधानसभा की तय सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार खड़े हैं. चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के शिर्ष नेतृत्व ही अभी एकमत नहीं हो पाए हैं, जिसका असर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर देखने को मिलेगा. इंडिया गठबंधन के नेताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपेक्षाएं थीं उसे अपेक्षा में अब कुछ बाधा दिख रही है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

क्या जेएमएम बिहार चुनाव से बाहर?: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) इस बार बिहार से लगभग बाहर है. महागठबंधन ने उन्हें कोई सीट नहीं दी. जिससे झारखंड में आरजेडी-जेएमएम संबंधों पर फिर से सोच विचार किया जा रहा है.

राहुल गांधी (ईटीवी भारत)

"RJD चाहता था कि JMM झारखंड पर फोकस करे, जबकि JMM कुछ सीमावर्ती सीटें जैसे कटिहार, बांका और जमुई मांग रही थी. सीटें नहीं मिलने से JMM के नेता में असंतोष है. यही कारण है कि अब चर्चा होने लगी है कि झारखंड में राजद के साथ झामुमो के संबंध को लेकर विमर्श होने लगा है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

चुनावी घमासान में संतुलन की तलाश: नामांकन वापसी के बाद बिहार का चुनावी परिदृश्य स्पष्ट हो गया है, महागठबंधन की आंतरिक जंग बनाम एनडीए की एकजुटता. जन सुराज का झटका और जेएमएम का विड्रॉ विपक्ष को और पीछे धकेल रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता, जो विकास, रोजगार और जातिगत समीकरणों से प्रभावित होती है, अंतिम फैसला करेगी. क्या तेजस्वी की युवा अपील काम आएगी या नीतीश-अमित शाह की मशीनरी जीतेगी? पहला चरण नजदीक है और सस्पेंस बरकरार.

