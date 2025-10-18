ETV Bharat / bharat

गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच झड़प, 30 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी

झड़प की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस को उपद्रव शांत कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को काबू में किया. जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की. मिली सूचना के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है.

साबरकांठा (गुजरात): गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में शुक्रवार रात दो समूहों के बीच झड़प में कम से कम 10 लोग घायल हो गए. दो समूहों के बीच विवाद के कारण हुई झड़प में 10 चार पहिया और 20 दो पहिया वाहनों सहित 30 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई.

पूरी घटना के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए साबरकांठा के पुलिस उपाधीक्षक अतुल पटेल ने कहा कि यह घटना रात करीब 10:30 बजे हुई, जब दो समूहों ने पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी. उन्होंने बताया कि 20 से ज़्यादा दोपहिया वाहन, 10 से ज़्यादा चार पहिया वाहन और कई घरों की खिड़कियाँ तोड़ दी गईं.

क्या कहते हैं अधिकारीः

अतुल पटेल ने कहा, "माजरा गांव में कल रात करीब साढ़े दस बजे दो समूहों के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और करीब 110 से 120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है."

क्यों हुई झड़पः

साबरकांठा के पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि अब तक लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. डीएसपी ने हिंसा का कारण दो समूहों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी बताया है. उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः