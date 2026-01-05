ETV Bharat / bharat

सरकारी कार्यक्रम में भिड़े भाजपा विधायक और कांग्रेस MLC, जमकर मारपीट

कर्नाटक के बीदर शहर में सरकारी मीटिंग में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सिद्दू पाटिल और कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल के बीच झड़प हो गई.

Clash Between BJP MLA and Congress MLC during KDP meeting in Bidar Karnataka
सरकारी कार्यक्रम में भिड़े भाजपा विधायक और कांग्रेस MLC, जमकर मारपीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीदर (कर्नाटक): बीदर जिले में सोमवार को एक सरकारी बैठक के दौरान भाजपा विधायक और कांग्रेस MLC के बीच जमकर मारपीट हुई. जिले के हुमनाबाद से भाजपा विधायक सिद्दू पाटिल और कांग्रेस MLC भीमराव पाटिल सोमवार को बीदर शहर के जिला पंचायत हॉल में कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम (KDP) की जिला स्तरीय तिमाही मीटिंग में शामिल हुए. बैठक में कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे भी मौजूद थे. इस दौरान भाजपा विधायक और कांग्रेस एमएलसी एक-दूसरे से उलझ गए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

बताया गया है कि जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर एक-दूसरे पर गाली-गलौज करते हुए दोनों नेताओं के बीच हाथापाई हो गई. बैठक में मौजूद पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया. बाद में, मंत्री खंड्रे ने बीच-बचाव किया और सिद्दू और भीमराव दोनों को शांत कराया.

यह बहस हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर चर्चा के दौरान शुरू हुई.

दोनों नेताओं के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाते और उंगली उठाते दिख रहे हैं. बात तब बिगड़ गई जब भीमराव अपनी कुर्सी से उठकर सिद्दू की तरफ बढ़े और उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया. इसके बाद कमरे में मौजूद एक पुलिसकर्मी और दूसरे नेताओं ने उन्हें रोका.

सिद्दू पाटिल का बयान
इस घटना के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए, सिद्दू पाटिल ने कहा कि पिछली केडीपी मीटिंग में उन्होंने बीदर के चिकपेट इलाके में 48 एकड़ जमीन पर कब्जे का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा, "आज, जिला प्रशासन ने मुझे जो जवाब दिया, वह ठीक नहीं था. मैंने यह मामला फिर से उठाया."

इस घटना को 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए, मंत्री खंड्रे ने सभी पार्टियों से शांति बनाए रखने की अपील की और जनप्रतिनिधियों से अपने मतदाताओं के लिए रोल मॉडल बनने का आग्रह किया.

समर्थकों ने एक-दूसरे खिलाफ नारेबाजी की
बाद में झगड़ा जिला पंचायत हॉल से निकलकर सड़कों पर आ गया, जब सिद्दू और भीमराव के समर्थक इकट्ठे हो गए और एक-दूसरे खिलाफ नारे लगाने लगे. बीदर शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए, पुलिस ने सिद्दू और भीमराव के घरों समेत प्रमुख जगहों पर और फोर्स तैनात कर दी है. एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, "पुलिस ने उनके घरों के सामने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि कोई भी बिना इजाजत घुस न सके."

यह भी पढ़ें- बल्लारी फायरिंग: कांग्रेस कार्यकर्ता के शव का दो बार पोस्टमार्टम किया गया, केंद्रीय मंत्री का आरोप

TAGGED:

KDP MEETING
KARNATAKA NEWS
BJP MLA CONGRESS MLC CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.