ETV Bharat / bharat

गुप्त परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप: रणधीर जायसवाल

रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की आगामी को लेकर कहा कि उनके पास इस बारे में साझा करने के लिए कुछ नहीं है.

Jaiswal
रणधीर जायसवाल (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों के परीक्षण संबंधी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस्लामाबाद की गुप्त परमाणु गतिविधियां दशकों से चली आ रही तस्करी और निर्यात नियंत्रण उल्लंघनों पर केंद्रित हैं.

पिछले हफ्ते ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम परमाणु हथियार परीक्षण करने वाले देशों में शामिल किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात तीन दशकों से ज्यादा समय के अंतराल के बाद अमेरिका के अपने परमाणु संसाधनों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी प्रशासन की योजना को सही ठहराने के लिए कही थी.

'गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां'
जायसवाल ने कहा, "गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा हैं, जो दशकों से तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारियों, एक्यू खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार पर केंद्रित है."

जायसवाल ने कहा, "भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड पहलुओं की ओर आकर्षित किया है." उन्होंने आगे कहा, "इस बैकड्रॉप में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर ध्यान दिया है."

ट्रंप की भारत यात्रा पर क्या बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर ने ट्रंप की आगामी को लेकर कहा, "जहां तक ​​राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के संबंध में टिप्पणियों का सवाल है, मेरे पास इस बारे में साझा करने के लिए कुछ नहीं है. जब मेरे पास इसके बारे में साझा करने के लिए कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूंगा."

रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हम क्वाड को चार क्वाड साझेदारों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उनके हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में देखते हैं. क्वाड निरंतर प्रगति कर रहा है. हमने हाल ही में मुंबई में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह में भाग लिया था."

यह भी पढ़ें- मालगाड़ियों में टेंपर्ड डोर का पता लगाने के लिए एडवांस AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा रेलवे

TAGGED:

NUCLEAR ACTIVITIES
PAKISTAN
PAKISTAN HISTORY
NUCLEAR
CLANDESTINE NUCLEAR ACTIVITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.