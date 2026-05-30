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दावे विश्वगुरु के लेकिन देश में एक परीक्षा भी नहीं करवा सकते: राहुल गांधी का पीएम पर तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का दावा करती है जबकि दूसरी ओर वह एक भी परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं करा पा रही है. राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कहा कि देश भर में ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (CUET-UG) 2026 की परीक्षा में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से शनिवार को कुछ केंद्रों पर देरी हुई. इस संबंध में राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी. चार परीक्षाएं. एक करोड़ बच्चे. एक भी (परीक्षा) ईमानदारी से नहीं हो पाई.’’