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दावे विश्वगुरु के लेकिन देश में एक परीक्षा भी नहीं करवा सकते: राहुल गांधी का पीएम पर तंज

राहुल गांधी ने पीएम हमला करते हुए कहा, 'जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपको जवाबदेह ठहराएगी.'

Congress leader Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 3:28 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का दावा करती है जबकि दूसरी ओर वह एक भी परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं करा पा रही है.

राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कहा कि देश भर में ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (CUET-UG) 2026 की परीक्षा में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से शनिवार को कुछ केंद्रों पर देरी हुई.

इस संबंध में राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी. चार परीक्षाएं. एक करोड़ बच्चे. एक भी (परीक्षा) ईमानदारी से नहीं हो पाई.’’

उन्होंने कहा, ‘‘दावे विश्वगुरु के, लेकिन देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है.’’ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी.’’

इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की विफलता पर मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करना यह दिखाता है कि उन्हें सिर्फ अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, न कि लाखों छात्रों के भविष्य की.

कांग्रेस नेता गांधी ने उन छात्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा दी थी और पेपर लीक के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं जताईं थीं.

ये भी पढ़ें- 'गड़बड़ियों की जिम्मेदारी मेरी', सीबीएसई OSM विवाद पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी पर साधा निशाना

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