गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर सांसद को लगा रहा था चूना, ऐसे हुआ भांडाफोड़

गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर चूना लगाने वाले ठग गिरोह का भांडाफोड़ हो गया. ये फोन करके लोगों से रुपए मांगते थे-

सफेद कुर्ते में भागलपुर सांसद अजय मंडल और उप राष्ट्रपति (ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 10:51 PM IST

भागलपुर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ भागलपुर सांसद एवं रंगरा थाना पुलिस सहयोग से किया गया है. इस फर्जी काल को लेकर के रंगरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जो फोन कर खुद को गृह मंत्री का PA बताकर लोगों से रुपये की मांग करते थे.

अमित शाह का फर्जी पीए बनकर ठगी : मामले का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई उस समय की गई जब 15 नवंबर 2025 को भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा रंगरा थाना को सूचना दी गई कि अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल कर कोई व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार का फर्जी पीए बनकर पैसे की मांग कर रहा है.

पुलिस ने सुलझाया केस : मामले को गंभीरता से लेते हुए रंगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. ठगी के इस प्रयास को चुनौती मानते हुए पुलिस अधीक्षक, नवगछिया द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझा लिया.

यूपी से दो आरोपी गिरफ्तार : पुलिस टीम ने रंगरा थाना क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया. राज कुमार पांडेय, पिता जगदम्बा प्रसाद पांडेय, निवासी जिवधरपुर, थाना अहिरौली, जिला अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) एवं रवि पांडेय, पिता जगदम्बा प्रसाद पांडेय, निवासी जिवधरपुर, थाना अहिरौली, जिला अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) हैं.

नितिन गडकरी के साथ सांसद अजय मंडल (ETV Bharat)

आरोपियों से हो रही पूछताछ : पूछताछ के दौरान दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे केंद्रीय गृह मंत्री के फर्जी पीए बनकर माननीय सांसद से पैसे ठगने का प्रयास कर रहे थे. उनके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है. साथ ही दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी छानबीन की जा रही है.

''सांसद की सतर्कता से एक बड़ा ठगी गिरोह पकड़ा गया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने और किन-किन लोगों को इस तरीके से निशाना बनाया है. पुलिस अब इनके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन की जांच कर रही है.''- रंगरा थाना प्रभारी

