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8 साल पहले सांप ने काटा, मौत के बाद परिवार ने गंगा में बहाया, अब साधु बन लौटा जिंदा.. आखिर कैसे बची जान?

बेगूसराय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मौत के 8 साल बाद घर लौटे सन्यासी ने बड़ा दावा किया. रिपोर्ट- निलेश कुमार

Alive After Death case in begusarai
घर लौटा कथित राहुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 2:34 PM IST

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बेगूसराय: मामला जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानोपुर मुशहरी का है, जहां शौच के लिए गए 12 साल के राहुल को सांप ने काट लिया था. 8 साल पहले सर्पदंश से मौत के मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक सन्यासी सारंगी बजाते हुए मानोपुर मुशहरी गांव पहुंचा और खुदको वही बच्चा राहुल बताने लगा, जिसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी.

मौत के 8 साल बाद वापसी का दावा: कथित राहुल अब लगभग 20 साल का हो गया है. भेष साधु की और उच्च विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहा है. राहुल की मां कविता का मन सन्यासी को अपना बेटा मान चुका है और वह किसी भी हाल में उसे घर वापस लाना चाहती है.

देखें परिजनों का बयान (ETV Bharat)

परिजनों द्वारा पहचान की पुष्टि: इस घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि घर पहुंचते ही युवक ने अपनी असली मां को तुरंत पहचान लिया. इतना ही नहीं, उसने सामने खड़े पिता, चाचा, भाई और चाची को भी उनके पुराने नामों से पुकारा. इसके बाद ग्रामीणों ने उसके शरीर पर बचपन के कटे का निशान देखकर पूरी तरह पुष्टि की कि यह सचमुच उनका खोया हुआ बेटा राहुल ही है.

राहुल की मां ने क्या कहा?: राहुल कुमार की मां कविता देवी ने बताया कि जब वह 12 साल का था तब शौचालय जाने के दौरान उसे सांप ने काट लिया था. झाड़-फूंक कराया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई. फिर परिजन भगवानपुर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई थी.

Alive After Death case in begusarai
राहुल कुमार की मां कविता देवी (ETV Bharat)

"राहुल मेरा सबसे छोटा बेटा था. सन्यासी के भेष में आया और हम सभी को पहचान लिया. उसने पूरे खानदान के लोगों का नाम बताया. उसके पास सारंगी और झोला था. मुझे विश्वास है कि वह मेरा ही बेटा है. हमलोगों ने उसे एक मोबाइल भी खरीदकर दिया है. फिलहाल वह गोरखपुर चला गया है."- कविता देवी, राहुल की मां

साधु मांग रहे 2 से ढाई लाख रुपये: पिता रामप्रीत दास कहते हैं, राहुल की मौत हो गई थी, उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था. साधु उसे अपने साथ ले गए और उसे ठीक कर दिया. कुछ दिन पहले साधु ने मेरे बच्चे को गांव भेजा. बेटे की घर वापसी के लिए साधु ने 2 लाख रुपये की मांग की है. साधु ने कहा कि मेरा उनके बेटे के इलाज में 2-3 लाख खर्च हुआ है. पैसे देकर राहुल को ले जाओ.

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राहुल के पिता रामप्रीत दास (ETV Bharat)

"मैं अपने बेटे को वापसा लाना चाहता हूं. मैंने 8 साल पहले एक पीपल का पेड़ काटा था. उसके 8 दिन बाद राहुल को फूल चुनने के दौरान सांप ने काट लिया था. अयोध्या घाट में उसके शव को प्रवाहित कर दिया था."- रामप्रीत दास, राहुल के पिता

'भंडारा के बाद ही आने देंगे': राहुल के चाचा चंद्रदेव दास कहते हैं कि भतीजे की मौत हो गई थी. उसे अयोध्या घाट में प्रवाहित कर दिया. इतने साल बाद वह घर वापस आया और सभी का नाम बताया. लड़का घर पर दो से तीन घंटा रुका. हम लोगों ने उसे मोबाइल और सिम भी खरीद कर दिया. फिर वह चला गया. गोरखपुर जाकर उसने फोन किया और कहा कि घर आने के लिए साधु को 2-3 लाख रुपया देना होगा. भंडारा करने के बाद ही मुझे ये लोग घर वापस आने देंगे.

"हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है. रुपये की मांग की जा रही है. ब्लड टेस्ट या आधार जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है."- चंद्रदेव दास, राहुल के चाचा

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राहुल के चाचा चंद्रदेव दास (ETV Bharat)

चाचा ने की कथित राहुल से बात: इस बीच सच्चाई जानने के लिए राहुल के चाचा ने राहुल को फोन भी किया और कहा कि घर आ जाओ. राहुल ने कहा कि ''मैं तो आना चाहता हूं लेकिन भंडारा करना होगा. उसके लिए गुरुजी के पास नाम लिखाना होगा और पैसे देने होंगे.'' चाचा पहले घर आने और बाद में साथ में जाकर पैसा देने की बात पर अड़े रहे तो कथित राहुल ने फोन काट दिया.

गंगा से जीवनदान की कहानी: कथित राहुल ने अपने जीवित बचने की अद्भुत कहानी बताते हुए कहा कि ''जब मुछे नदी में बहाया गया था, तब मेरी सांसें चल रही थीं. पानी में बहते हुए मोकामा घाट के किनारे लग गया. वहां मौजूद एक सिद्ध साधु ने मुझे नदी से सुरक्षित बाहर निकाला, मेरी जान बचाई और फिर मुझे धार्मिक शिक्षा देने के लिए साधु अपने साथ गोरखपुर ले गए.''

कथित राहुल से चाचा ने की बात (ETV Bharat)

गुरु का आदेश और भिक्षा: राहुल ने बताया कि, गोरखपुर में उसे कई वर्षों तक फकीर के रूप में रहने और कठिन साधना करने की दीक्षा दी गई. साधना पूरी होने के बाद गुरुदेव ने उसे अपने पैतृक गांव जाकर माता से भिक्षा मांगने का कड़ा आदेश दिया. एक दिन उसके गुरुदेव ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए अपने घर जाए और अपनी मां से भिक्षा लेकर आए. इसी आदेश के बाद वह अपने गांव और अपने परिवार के बीच पहुंचा.

गरीब परिवार की बड़ी उलझन: परिजनों ने राहुल को अपने साथ घर में रहने की सलाह दी, लेकिन राहुल ने कथित तौर पर अपने गुरुदेव से फोन पर बात कराई. परिवार का कहना है कि गुरुदेव ने राहुल के माता-पिता को गोरखपुर आने और वहां भंडारा करने को कहा. साधु ने इस भंडारे के आयोजन के लिए करीब दो से ढाई लाख रुपये का भारी खर्च बताया है. मजदूरी कर गुजारा करने वाले इस अत्यंत निर्धन परिवार के लिए इतनी बड़ी धनराशि अचानक जुटाना असंभव सा है.

प्रशासन से जांच की मांग: वहीं ग्रामीणों का कहना है कि, इस पूरे मामले को सिर्फ आस्था, चमत्कार या संयोग के नजरिए से न देखा जाए. जिला प्रशासन और पुलिस को इस परिवार के दावों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए. युवक की सही पहचान के लिए उसके पुराने दस्तावेज, जन्म संबंधी रिकॉर्ड, परिवार के सदस्यों के बयान और वैज्ञानिक स्तर पर जरूरी होने पर डीएनए जांच को तुरंत कराया जाना चाहिए.

असाधारण मामला या बड़ी उलझन: ग्रामीण रवि कुमार ने कहा कि, यदि सरकारी जांच में यह साबित होता है कि फकीर के भेष में लौटा युवक वास्तव में वही पुराना राहुल कुमार है, तो यह अपने आप में बेहद असाधारण मामला होगा. अगर उसकी पहचान अलग निकलती है, तब भी इस बड़ी उलझन की सच्चाई सामने आना जरूरी है. फिलहाल मानोपुर मुशहरी का यह पूरा परिवार गहरी उम्मीद और भारी असमंजस के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है.

निष्पक्ष जांच से खुलेगा राज: एक तरफ मां की आंखों के सामने उसका कथित खोया हुआ बेटा वापस आ चुका है, तो दूसरी तरफ वर्षों पुराने इस सवाल का जवाब अब भी पूरी तरह बाकी है कि क्या गंगा में प्रवाहित राहुल सचमुच बच गया था. या फिर यह कहानी किसी ऐसे इत्तेफाक की है, जिसने एक मां को झूठी उम्मीद दे दी. इसका सही जवाब अब पुलिस की निष्पक्ष जांच से ही आएगा.

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