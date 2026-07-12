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जंतर-मंतर पर CJP का आंदोलन 23वें दिन जारी, आज सांस्कृतिक संध्या; 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी तेज

आंदोलन के आयोजकों ने बताया कि रविवार शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कई कलाकार, कवि और युवा शोधार्थी हिस्सा लेंगे. शाम पांच बजे कार्यक्रम में कवि पराग पवन, कवयित्री कात्यायिनी एवं उनकी टीम, गायक जयंतो, पीएचडी स्कॉलर हिमांशु और कवि मृत्युंजय अपनी प्रस्तुतियां देंगे. आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को रचनात्मक तरीके से जनता तक पहुंचाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि साहित्य, कविता और संगीत हमेशा से सामाजिक आंदोलनों की आवाज रहे हैं. ऐसे में सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से छात्रों की पीड़ा, परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत और युवाओं की अपेक्षाओं को लोगों के सामने रखा जाएगा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन रविवार को 23वें दिन भी जारी है. परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र और समर्थक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 15वें दिन में प्रवेश कर गया है. इस बीच आज शाम जंतर-मंतर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा. इसमें कविता, संगीत और जनगीतों के माध्यम से आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की जाएगी. इसके साथ ही 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं.

20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देशभर के अभिभावकों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक संगठन या कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर उस परिवार का आंदोलन है जिसके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य पेशेवर बनाने के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं. कई परिवार अपनी जीवनभर की बचत खर्च कर देते हैं और कुछ लोगों को बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है.

छात्र भी वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उनकी मेहनत और अभिभावकों का त्याग बेकार हो जाता है. अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में विफल रही है और इसी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं.यह लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है.

अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे या सोनम वांगचुक को अब नीट या जेईई जैसी परीक्षाएं नहीं देनी हैं, लेकिन आज के छात्र इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर अपने करियर का निर्माण करते हैं. इसलिए यह आंदोलन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वह 20 जुलाई को सुबह 9 बजे जंतर-मंतर पहुंचें और वहां से संसद तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हों. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग का आंदोलन है.

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