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दिल्ली: जंतर-मंतर पर सुबह-सुबह CJP का प्रदर्शन, सौरव और आशुतोष रांका हिरासत में

सौरव और आशुतोष रांका हिरासत में ( CJP (X) )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर मंगलवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे समेत संगठन के कई कार्यकर्ता गेट और बैरिकेडिंग पार कर जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल के अंदर पहुंच गए. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. घटना के दौरान मौके पर धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी देखने को मिली. प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर नारेबाजी करते नजर आए.

बैरिकेडिंग पार कर प्रदर्शन स्थल में पहुंचे कार्यकर्ता

CJP की ओर से एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कार्यकर्ता लोहे के गेट पर चढ़ते और बैरिकेडिंग पार करते दिखाई दे रहे हैं. कई प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते नजर आए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.