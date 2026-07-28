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CJP Warning : रांका बोले- छात्रों को FIR के नाम पर परेशान किया तो फिर आंदोलन करेंगे, कंगना के लिए कही ये बड़ी बात

राजस्थान विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत करते आशुतोष रांका ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है. आशुतोष ने कहा कि FIR दर्ज करके छात्रों को परेशान किया जा रहा है. सरकार अपनी बात से पीछे हटेगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे. मंगलवार शाम राजस्थान विश्वविद्यालय आए आशुतोष रांका ने कहा कि हमारा 25 जुलाई को केंद्र सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस एग्रीमेंट को लागू करेगी. रांका ने कहा कि असम और बिहार में विद्यार्थियों पर से मुकदमे वापस लिए गए हैं, लेकिन दिल्ली और बंगाल में छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि उन पर दर्ज FIR को वापस लिया जाए. सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती है. सरकार अपनी बात से पीछे हटेगी तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा. आशुतोष रांका का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) एबीवीपी से सिर्फ गुंडागर्दी की उम्मीद : वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने ऊपर हमले की आशंका को लेकर आशुतोष ने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, लेकिन एबीवीपी के गुंडों का यही काम है. वो गुंडागर्दी करने में एक्सपर्ट हैं. उनसे शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं. उनसे आप गुंडागर्दी की उम्मीद कर सकते हैं. हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं. हमें किसी से डर नहीं लगता है. पढ़ें : जंतर-मंतर आंदोलन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण: सोशल मीडिया बनेगा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच, लेकिन बढ़ेंगे नए खतरे...