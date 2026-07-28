CJP Warning : रांका बोले- छात्रों को FIR के नाम पर परेशान किया तो फिर आंदोलन करेंगे, कंगना के लिए कही ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा- कंगना रनौत उल्टा-सीधा बोलती हैं. उनकी बातों का समर्थन नहीं कर सकते.
Published : July 28, 2026 at 9:41 PM IST
जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है. आशुतोष ने कहा कि FIR दर्ज करके छात्रों को परेशान किया जा रहा है. सरकार अपनी बात से पीछे हटेगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे. मंगलवार शाम राजस्थान विश्वविद्यालय आए आशुतोष रांका ने कहा कि हमारा 25 जुलाई को केंद्र सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस एग्रीमेंट को लागू करेगी.
रांका ने कहा कि असम और बिहार में विद्यार्थियों पर से मुकदमे वापस लिए गए हैं, लेकिन दिल्ली और बंगाल में छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि उन पर दर्ज FIR को वापस लिया जाए. सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती है. सरकार अपनी बात से पीछे हटेगी तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा.
एबीवीपी से सिर्फ गुंडागर्दी की उम्मीद : वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने ऊपर हमले की आशंका को लेकर आशुतोष ने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, लेकिन एबीवीपी के गुंडों का यही काम है. वो गुंडागर्दी करने में एक्सपर्ट हैं. उनसे शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं. उनसे आप गुंडागर्दी की उम्मीद कर सकते हैं. हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं. हमें किसी से डर नहीं लगता है.
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राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 महीने का अल्टीमेटम : आशुतोष ने राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की मांगें बिल्कुल जायज हैं. आंदोलनकारी छात्र राजस्थानी भाषा और छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं. छात्र संघ चुनाव किसी भी लोकतंत्र में छात्रों का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए. जहां तक राजस्थानी भाषा की बात है, अगर उसे राजस्थान विश्वविद्यालय प्रमोट नहीं करेगा तो फिर कौन प्रमोट करेगा.
उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. शिक्षकों की कमी है और सेमेस्टर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि अगले कुछ समय में इन मुद्दों को सुलझाया जाए, क्योंकि अब बातचीत से काम नहीं चलेगा. सरकार और वाइस चांसलर को 3 महीने का समय देते हैं, अगर 3 महीने में राजस्थान विश्वविद्यालय का हुलिया नहीं बदला तो फिर हम आपका इस्तीफा लेंगे.
भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान को लेकर आशुतोष रांका ने कहा कि कंगना रनौत क्या बोलती है, समझ से परे है. वो उल्टा-सीधा बोलती हैं. हम उनकी बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं.
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विश्वविद्यालय आने से पहले जताई हमले की आशंका : वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय आने से पहले आशुतोष रांका ने ट्वीट करके अपने ऊपर हमले की आशंका जताई. आशुतोष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एबीपी के गुंडे उन पर हमला कर सकते हैं, अब देखते हैं कि इसमें राजस्थान पुलिस क्या कदम उठाती है.