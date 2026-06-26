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CJP पूरे देश में चलाएगी 'प्रधान गो बैक' अभियान, सोनम वांगचुक ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान

प्रेस वार्ता के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि अब आंदोलन केवल जंतर-मंतर तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि 'प्रधान गो बैक' अभियान के माध्यम से पूरे देश में लोगों को जोड़ा जाएगा. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों, युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह आंदोलन का समर्थन करें और जवाबदेही की मांग को मजबूत करें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे जरूरी होती है और यदि सरकारें अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करतीं तो जनता को अपनी आवाज उठानी पड़ती है.

अभिजीत दीपके ने कहा कि 20 जून को जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू होने के दिन ही सोनम वांगचुक ने घोषणा की थी कि यदि शनिवार तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो वह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई है. इसी कारण अब रविवार से भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही तय होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इससे जनता का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे शिक्षा सुधार आंदोलन के बीच संगठन ने अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है. शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि पूरे देश में 'प्रधान गो बैक' अभियान शुरू किया जाएगा. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों से इस अभियान से जुड़ने और जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार ने अब भी कोई जवाबदेही तय नहीं की, तो सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक रविवार से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

छात्रों की आत्महत्या के मामलों का उठाया मुद्दा

अभिजीत दीपके ने प्रेस वार्ता में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए. उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रभावित परिवार मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग से हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों तक मेहनत की और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कई राजनीतिक आरोप भी लगाए और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई.

CJP ने की नेतृत्व और प्रवक्ता टीम की घोषणा (ETV Bharat)

पार्टी ने बढ़ाई अपनी नेतृत्व और प्रवक्ता टीम

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि संगठन अपनी नेतृत्व और प्रवक्ता टीम का विस्तार कर रहा है. उन्होंने कहा कि वैष्णवी गौर, आफरीन नवाज, दीपक बालियान और रत्ना सिंह अब आधिकारिक रूप से पार्टी की प्रवक्ता टीम का हिस्सा होंगे. उन्होंने बताया कि वैष्णवी गौर पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स कर चुकी हैं और आर्थिक नीति तथा गवर्नेंस सुधार के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों, थिंक टैंक तथा अकादमिक संस्थानों के साथ भी काम किया है. सौरभ दास ने बताया कि आफरीन नवाज एमबीए ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में एक उद्यमी हैं. उन्होंने बेंगलुरु में पार्टी के आंदोलन के आयोजन में जरूरी भूमिका निभाई है. दीपक बालियान राजनीति विज्ञान में परास्नातक हैं और पिछले करीब आठ वर्षों से किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं. वहीं रत्ना सिंह कानूनी पत्रकार रह चुकी हैं और वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत कर रही हैं.

आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का जताया आभार

नई प्रवक्ता आफरीन नवाज ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है. उन्होंने आंदोलन की प्रोटेस्ट को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों में अंकित भारद्वाज, अक्षय शिंदे, रसिका खरात, शाहीन, आशिया, प्रेम कश्यप, जय सिंह शेर्रे, दुर्गेश कुहिके, मोहम्मद जुनैद, योगेश इंगले, रेखा शर्मा, विशाल सैनी, सुधीर सांगवान, विजय मलांगी और राम जगत को शामिल किया. उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने आंदोलन के पहले दिन से लेकर अब तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है. उनके लगातार प्रयासों की वजह से आंदोलन को मजबूती मिली है और आगे भी यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर जारी रहेगा.



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