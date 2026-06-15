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जयपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज

जयपुर : राजधानी जयपुर में आज शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है. यह प्रदर्शन NEET पेपर लीक मामले, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया जा रहा है. दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे. कार्यक्रम संयोजक दीपक बालियान ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और शांतिपूर्ण तथा अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन के दौरान सभी नियमों और प्रशासन द्वारा तय की गई शर्तों का पूर्ण पालन किया जाएगा.

सीजेपी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद : इस प्रदर्शन में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद रहेंगे. अभिजीत दीपके रविवार देर रात करीब 1:30 बजे जयपुर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने प्रदर्शन की तैयारियों का जायजा लिया. शुरुआत में पुलिस प्रशासन ने इस प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में रविवार शाम 4:32 बजे सशर्त अनुमति जारी की गई. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक समय में 800 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते. वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित संख्या से अधिक लोग एकत्रित होते हैं, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की नजर पूरे कार्यक्रम पर बनी रहेगी ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.