लंदन जाने से रोके जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, सुनवाई कल
लंदन जाने से रोके जाने के फैसले को CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसपर कल सुनवाई होनी है.
Published : November 25, 2026 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने विदेश जाने से रोकने के सरकारी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सौरव दास की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले की आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई कल यानि 26 नवंबर को करने का आदेश दिया. मेंशनिंग के दौरान सौरव दास के वकील ने कहा कि उनकी फ्लाईट 26 नवंबर की शाम को है. इसका बावजूद कोर्ट ने 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
सौरव दास को 23 नवंबर 2026 की रात को, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया. इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट के विवरण में कुछ गड़बड़ियां पाई थीं.दास को ब्रिटेन जाना था, जहाँ उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था. इनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा भी शामिल थी. उन्होंने बताया कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी कॉकरोच मूवमेंट के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था.
🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this… pic.twitter.com/VTlL2kO57M— Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026
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कारण बताओ नोटिस जारी
पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था . इसमें उनसे इस गड़बड़ी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया और पूछा गया कि उनका पासपोर्ट जब्त क्यों न किया जाए. उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया और सलाह दी गई कि जब तक वे अपना स्पष्टीकरण नहीं दे देते, तब तक वे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इस पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें.
दास का आरोप है कि उन्हें यह नोटिस उनकी निर्धारित उड़ान से महज पांच घंटे पहले मिला. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें जानबूझकर यात्रा करने से रोका गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी वे इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश यात्रा कर चुके हैं, और तब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी.
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