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लंदन जाने से रोके जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, सुनवाई कल

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने विदेश जाने से रोकने के सरकारी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सौरव दास की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले की आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई कल यानि 26 नवंबर को करने का आदेश दिया. मेंशनिंग के दौरान सौरव दास के वकील ने कहा कि उनकी फ्लाईट 26 नवंबर की शाम को है. इसका बावजूद कोर्ट ने 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सौरव दास को 23 नवंबर 2026 की रात को, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया. इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट के विवरण में कुछ गड़बड़ियां पाई थीं.दास को ब्रिटेन जाना था, जहाँ उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था. इनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा भी शामिल थी. उन्होंने बताया कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी कॉकरोच मूवमेंट के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था.