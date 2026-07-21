'सीजेपी कार्यकर्ताओं को पड़ रही थी लाठियां, दहिया खा रहे थे बर्गर', अब बोले, 'मैं भूखा था'
सीजेपी ने दहिया को पार्टी प्रवक्ता पद से हटाया, बताया- सिद्धांतों के खिलाफ.
Published : July 21, 2026 at 6:30 PM IST
नई दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया. पार्टी ने कहा कि दिल्ली में पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आने के बाद, वह उनके "बेहद असंवेदनशील व्यवहार" की "कड़ी निंदा" करती है.
दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विजय दहिया का एक वीडियो सामने आया. इस वीडियो में कथित तौर पर दहिया को दिल्ली के एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट में देखा गया. वीडियो सोमवार का है. सोमवार को दिन पर सीजेपी का आंदोलन काफी उग्र रहा. इस दौरान दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी उसमें हिस्सा लिया. पुलिस ने कई जगहों पर लाठियां चलाईं. दोनों ही ओर से पत्थर भी चले.
We strongly condemn the deeply insensitive actions of our spokesperson Vijeta Dahiya, whose videos surfaced while peaceful protestors and our team were facing brutal police violence. Such conduct is unacceptable, shows a complete lack of judgment, and is wholly inconsistent with…— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
अब बहुत सारे सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि जबकि आंदोलन से जुड़े सभी कार्यकर्ता सड़क पर थे, तब विजय दहिया सड़कों पर क्यों नहीं दिखे. वे किसी होटल में क्या कर रहे थे. उन्हें एक वीडियो में बर्गर खाते हुए दिखाया गया.
Vijeta Dahiya heckled by CJP Members 😂😂😂 pic.twitter.com/lsGxuO1Qsl— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) July 21, 2026
दहिया ने कहा, "मैंने बर्गर क्यों खाया ? आज यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है. तो कोई बर्गर क्यों खाता है ? उसे भूख लगी होती है. उसका बर्गर खाने का मन होता है. बस यही बात है. तो मुझे भी बहुत भूख लगी थी. और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, तो मन को अच्छा लगता है."
उन्होंने कहा कि आलोचक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के त्याग को नजरअंदाज कर रहे हैं.उन्होंने कहा, "लोग यह नहीं देख रहे हैं कि मैं दो रातों से सोया नहीं हूं. और न ही वे लोग सोए हैं जो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं."
हालांकि, दहिया के व्यवहार को खुद सीजेपी ने गलत माना. इसलिए उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया. पार्टी ने कहा कि दहिया ने आंदोलन के मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है. सीजेपी ने कहा, "हम प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं. उनके वीडियो तब सामने आए जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रहे थे. ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, यह समझ की पूरी कमी को दिखाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है."
अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पार्टी ने कहा कि वह दहिया को प्रवक्ता पद से हटा रही है और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रही है. इसके बाद दहिया ने बचाव में अपना बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि उन्हें गलत समझा जा रहा है, जबकि वह भूखे थे, इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है.
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