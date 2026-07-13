CJP को मिला AAP और CPI(M) का समर्थन, संसद मार्च के लिए भी जताई एकजुटता
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है. अब आप ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन किया
Published : July 13, 2026 at 3:54 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन लगातार जारी है. सोमवार को आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली, जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) का प्रतिनिधिमंडल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPI(M) के सांसद अमराराम समेत कई वरिष्ठ नेता धरनास्थल पहुंचे. नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया.
आतिशी के नेतृत्व में AAP प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जंतर-मंतर
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में विधायक कुलदीप कुमार और पूर्व मेयर शेली ओबेरॉय सहित आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जंतर-मंतर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं को सुना. इस दौरान आतिशी ने कहा कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है. यदि बार-बार पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां सामने आती रहेंगी तो छात्रों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा. AAP नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया.
AAP Leader & MLA @AtishiAAP , @KuldeepKumarAAP & Former Delhi Mayor Shelly Oberoi visited Jantar Mantar today to stand in unwavering solidarity with the youth protesting for their rights.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 13, 2026
Thank you for your support! pic.twitter.com/LFqEQ3au5E
सांसद अमराराम ने उठाए परीक्षा व्यवस्था पर सवाल
धरनास्थल पर सीपीआई(एम) के सांसद अमराराम भी पहुंचे. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी विफलताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. अमराराम ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार लागू करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना हर नागरिक का अधिकार है.
आंध्र प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ CPI(M) नेताओं ने भी दिया समर्थन
अमराराम के साथ आंध्र प्रदेश और राजस्थान से आए सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेताओं ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई. नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से केवल छात्रों का ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र का विश्वास प्रभावित होता है. नेताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग का समर्थन किया.
20 जुलाई के संसद मार्च को भी मिला समर्थन
धरनास्थल पर पहुंचे सभी नेताओं ने 20 जुलाई को प्रस्तावित जंतर-मंतर से संसद तक होने वाले शांतिपूर्ण मार्च का भी समर्थन किया. नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का यह प्रयास जरूरी है. उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यह मार्च न्याय, जवाबदेही और परीक्षा घोटालों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर आयोजित किया जाएगा. संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निकाला जाएगा.
CJP ने समर्थन के लिए जताया आभार
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, सांसद अमराराम और सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेताओं का आंदोलन के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. संगठन ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन इस बात का संकेत है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय बन चुका है. संगठन ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और तब तक जारी रहेगा, जब तक परीक्षा संबंधी विफलताओं और पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय नहीं होती, प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को न्याय नहीं मिलता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते.
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