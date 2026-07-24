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CJP Protest: प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने का निकाला अनोखा तरीका, शुरू हुआ 'अंगूठा लगाओ अभियान'

जंतर मंतर पर शुरू किया गया अंगूठा लगाओ अभियान ( ETV Bharat )