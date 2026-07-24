CJP Protest: प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने का निकाला अनोखा तरीका, शुरू हुआ 'अंगूठा लगाओ अभियान'
इन फिंगरप्रिंट्स को शिक्षा मंत्री तक भेजा जाएगा, जिससे यह संदेश पहुंचे की देशभर से युवा उनका इस्तीफा मांग रहे हैं.
Published : July 24, 2026 at 5:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहा प्रदर्शन जारी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अब विरोध का नया तरीका अपनाया है. प्रदर्शन स्थल पर 'अंगूठा लगाओ अभियान' शुरू किया गया है, जिसमें छात्र, युवा और आम लोग एक बड़े कैनवास पर बने पेड़ की डालियां पर पत्तों की जगह अंगूठे के निशान लगा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन फिंगरप्रिंट्स को शिक्षा मंत्री तक भेजा जाएगा, जिससे उन्हें पता चल सके कि देशभर के युवा उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
ऑफलाइन छात्रों की आवाज भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए
चेन्नई से आए सुशांत यादव ने बताया कि काफी दिनों से छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इसीलिए अब यह अभियान शुरू किया गया है जिससे सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद छात्रों और लोगों की राय भी सामने आए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर देकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. जब हजारों लोगों की भागीदारी सरकार के सामने पहुंचेगी तो उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.
इटली से आकर युवक ने दिया समर्थन
प्रदर्शन में शामिल योगेंद्र सिंह ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इटली में रहते हैं. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वह भारत आए हैं. उन्होंने कहा कि यह युवाओं की अच्छी पहल है. जितने ज्यादा लोगों के अंगूठे के निशान इस कैनवास पर होंगे, उतना ही मजबूत संदेश सरकार तक पहुंचेगा. इन सभी फिंगरप्रिंट्स को धर्मेंद्र प्रधान तक भेजा जाएगा. इससे शिक्षा मंत्री युवाओं की नाराजगी को समझेंगे.
सांता क्लॉज बनकर बताया अपना संदेश
प्रदर्शन में साहिल नामक युवक सैंटा क्लॉज बनकर पहुंचे. उसने कहा कि सैंटा क्लॉज बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है, इसलिए वह भी छात्रों की इच्छा को सामने रखने के लिए इस रूप में आए हैं. उन्होंने कहा कि आज देश के छात्रों की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. अगर यह मांग पूरी होती है तो लाखों छात्रों को लगेगा कि उनकी आवाज सुनी गई है.
हर दिन नए तरीके से हो रहा प्रदर्शन
जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में हर दिन हर दिन अलग-अलग तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है. कभी नारे तो कभी सांकेतिक प्रदर्शन किए जा रहे. फिलहाल 'अंगूठा लगाओ अभियान' के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगों पर फैसला नहीं होता, तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा.
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