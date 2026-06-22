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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी लगातार तीसरे दिन जंतर-मंतर पर डटे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े

कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी ( ETV Bharat )