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वांगचुक ने 26 दिनों बाद खत्म की भूख हड़ताल, पीएम मोदी ने की स्वस्थ्य रहने की कामना

वांगचुक ने 26 दिनों बाद खत्म की भूख हड़ताल ( (Photo: X/@Wangchuk66) )