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जंतर-मंतर पर जाने के लिए दिल्ली में जगह-जगह हिंसा: सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में, पत्रकार और यूट्यूबर्स भी डिटेन, जानिए और क्या-क्या

जंतर-मंतर पर जाने के लिए दिल्ली में जगह-जगह हिंसा ( ETV Bharat )

बार्डर से लेकर नई दिल्ली इलाके में जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां पुलिस का सख्त पहरा है. प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे लोगों को विभिन्न जगहों पर पुलिस रोककर उन्हें हिरासत में ले रही है. कई जगह पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव आदि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने कई जगहों से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ मीडियाकर्मियों और यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया है.