जंतर-मंतर पर जाने के लिए दिल्ली में जगह-जगह हिंसा: सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में, पत्रकार और यूट्यूबर्स भी डिटेन, जानिए और क्या-क्या
हिरासत में लिए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारी, बोले-सीईसी का इस्तीफा लेकर की हटेंगे.
Published : October 10, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी. ऐसे में प्रदर्शन को रोकने के लिए नई दिल्ली इलाके को पुलिस व अर्धसैनिक बलों को तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
बार्डर से लेकर नई दिल्ली इलाके में जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां पुलिस का सख्त पहरा है. प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे लोगों को विभिन्न जगहों पर पुलिस रोककर उन्हें हिरासत में ले रही है. कई जगह पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव आदि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने कई जगहों से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ मीडियाकर्मियों और यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया है.
एक जगह नहीं जुट पा रहे प्रदर्शनकारी, जगह-जगह हो रहे प्रदर्शन
सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की जगह घोषित की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग व पुलिस की सख्ती के चलते लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं. जिन रास्तों से लोग जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है. ऐसे में दिल्ली में दर्जनों जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं. जिसमें हिंसक झड़पें हो रही हैं. राजधानी दिल्ली के राजीव चौक (कनाट प्लेस) से जंतर-मंतर बेहद करीब है. यहां से संसद मार्ग के जरिए पैदल लोग जंतर-मंतर पर पहुंच सकते हैं. ऐसे में लोग जंतर मंतर न पहुंच सकें इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजीव चौक आने वाले रास्तों को बंद कर रखा है. इसके बावजूद भी विभिन्न छोटे-छोटे रास्तों से लोग राजीव चौक पहुंच रहे हैं. लेकिन यहां से लोगों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया. ऐसे में राजीव चौक पर संसद मार्ग के पास लोगों की भीड़ एकत्र हो रही है.
लोग बोले-कब तक रोकेंगे, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे
ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर राजीव चौक में मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार और पुलिस पर जमकर निशाना साधा. भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युध्दवीर सिंह ने कहा,''वह अपने साथियों के साथ राजीव चौक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया. भारतीय किसान यूनियन के और भी लोग विभिन्न जगहों से दिल्ली आ रहे हैं. हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम जंतर मंतर पहुंचें.''
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि वह प्रयागराज से दिल्ली आए हैं. सरकार डरी हुई है. ऐसे में वह लोगों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जाने से रोक रही है. विभिन्न जिलों में लोगों को नजरबंद किया जा रहा है. ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और भारी संख्या में फोर्स बुला ली गई है. पूरी दिल्ली को भारत-पाकिस्तान का बार्डर बना दिया गया है. आखिर ये सरकार लोगों को जंतर-मंतर पर जाने से कब तक रोकेगी. युवा कमर कस चुका है. बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. अब यहां से जीतकर और लोकतंत्र को बचाकर ही जाना है.
प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से राजीव चौक पहुंचे राहुल ने बताया कि बाबा महेंद्र सिंह ने जंतर-मंतर की ये जगह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने के लिए दी हुई थी. आज हम लोगों को यहां जाने से रोका जा रहा है और आवाज दबाई जा रही है. जब तक हम लोगों को जंतर-मंतर नहीं जाने दिया जाता है तब तक भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जारी रहेगा.
इसके आलावा, दिल्ली की रहने वाली रिचा शर्मा ने कहा कि वह भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राजीव चौक पहुंचीं. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग सत्ता में बैठे हुए लोगों का डर है. हमारे टैक्स के पैसों से ये फोर्स दिल्ली में इकट्ठा कर रखी है. आखिर सरकार फोर्स को दिल्ली में कब तक रहेगी. ये युवा जाग चुका है और सड़कों पर तब तक रहेगा जब तक की सरकार नहीं गिर जाती है. जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है. वोट हमारा अधिकार है और वोट चोरी के जरिए हमारे अधिकारों को छीना गया है.
जबकि, प्रदर्शन में पहुंचीं रोजी ने बताया कि वह मूलतः बिहार में रहती हैं फिलहाल वह दिल्ली आई हुई हैं और प्रदर्शन में भी शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है. हर रोज बीएनएसएस की धारा 163 लगा देते हैं, जिससे हम अपनी आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन भी न कर सकें.
पत्रकारों को भी हिरासत में ले रही पुलिस
प्रदर्शन को कवर करने के लिए मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के साथ, स्वतंत्र पत्रकार व यूट्यूबर्स विभिन्न स्थानों पर चल रहे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस की तरफ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया जा रहा है. पत्रकारों के साथ अभद्रता व स्वतंत्रता के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी आवाज उठाई गई थी. लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों को अभी भी हिरासत में लिया जा रहा है, जो मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार है. हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट के जरिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ से अलग रहने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है.
पुलिस ने बंद कराई दुकानें व होटल
दिल्ली में किसी एक स्थान की बजाए जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा है. ऐसे में दिल्ली पुलिस जिन इलाकों में प्रदर्शन हो रहा है उन इलाकों में होटल व दुकानें बंद कराई जा रही हैं, जिससे प्रदर्शन कर रहे लोग आवश्यक वस्तुएं न मिलने के कारण ज्यादा समय तक न रुकें. हालांकि, दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से उन हजारों लोगों को परेशानी हो रही है, जो नौकरीपेशा हैं और खाने-पीने के लिए होटल और दुकानों पर निर्भर हैं.
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