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CJP विरोध: ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को आने-जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा

सीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए. ( file photo-AFP )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच, शनिवार को कई रेल यात्रियों को अनिश्चितता और यात्रा योजनाओं में बाधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस और मेल ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं.

रेलवे की जानकारी के अनुसार, सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 155 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, जिससे लगभग 2.25 लाख यात्री प्रभावित हुए.

इस रुकावट से यात्रियों को काफी परेशानी हुई, खासकर उन लोगों को जो ट्रेन रद्द होने के बारे में जाने बिना रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे. कई यात्रियों ने रेलवे से पहले से जानकारी न मिलने की शिकायत की और कहा कि वे स्टेशन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा में दिक्कत आती है. इनमें बिहार के सासाराम के रहने वाले ओम प्रकाश भी थे, जो महाबोधि एक्सप्रेस में चढ़ने की उम्मीद में अपनी तय ट्रेन से तीन घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे. ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रकाश ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत की कमी पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, "मुझे रेलवे से कोई मैसेज या जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए तीन घंटे पहले स्टेशन आ गया. हालांकि, यहां पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्थिति अलग थी. अनिश्चितता के बावजूद, प्रकाश को उम्मीद थी कि उनकी ट्रेन तय समय पर चलेगी." उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मेरी महाबोधि एक्सप्रेस समय पर चलेगी. नहीं तो मुझे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा." उनका अनुभव उन आम यात्रियों की मुश्किलों को दिखाता है जो अपनी रोजाना की यात्रा और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए रेलवे सर्विस पर निर्भर रहते हैं. लेकिन, ओम प्रकाश जैसे यात्रियों के लिए अभी भी यही चिंता बनी हुई है कि क्या वे बिना किसी और परेशानी के अपनी मंज़िल तक पहुंच पाएंगे. इसी तरह की चिंता जताते हुए, एक और यात्री विजय थापा, जो जैसलमेर से झारखंड जाने वाली कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, ने भी लगातार ट्रेन रद्द होने पर चिंता जताई. रुकावटों से अनजान, उन्हें पक्का नहीं था कि वह अपनी यात्रा जारी रख पाएंगे या नहीं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मैं अपनी कनेक्टिंग ट्रेन को लेकर बहुत परेशान हूं. मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे अभी यह साफ नहीं है कि चल रही कैंसलेशन के बीच झारखंड जाने वाली मेरी ट्रेन चलेगी या नहीं." यात्रियों को न केवल ट्रेन रद्द होने का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि उन्होंने शिकायत की कि नई दिल्ली इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद होने के कारण उन्हें ऑनलाइन अपडेट जानकारी नहीं मिल रही थी. यात्रियों ने अपनी परेशानी और बढ़ाते हुए ऑटो-रिक्शा और कैब के किराए में भारी बढ़ोतरी की भी शिकायत की, क्योंकि सड़क पर बैरिकेड और ट्रैफिक पाबंदियों की वजह से ड्राइवरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते लेने पड़े.