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CJP प्रोटेस्ट: SC ने सेंट्रल पार्क शटडाउन पर तुरंत सुनवाई की याचिका खारिज की, कहा- उम्मीद है कि 'अच्छी समझ आएगी'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी संबंधित लोगों में 'अच्छी समझ आएगी', साथ ही उसने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क को बंद करने के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई 'मूंगफली' बेचना चाहता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर चाहता है. ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.' कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दिपके ने 'देशभक्तों' से शुक्रवार को दिल्ली के बिजनेस हब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नेशनल फ्लैग के साथ इकट्ठा होने की अपील की और आरोप लगाया है कि सीजेपी मेंबर सौरव दास और आशुतोष रांका को 'तिरंगा फहराने के लिए जेल भेजा गया' था.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मेंशन किया गया. बेंच ने कहा कि वह अर्जेंट सुनवाई के लिए अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है. वकील ने तर्क दिया कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने गुरुवार देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने के निर्देश जारी किए, जिससे असल में व्यापार रुक गया.