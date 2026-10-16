CJP प्रोटेस्ट: SC ने सेंट्रल पार्क शटडाउन पर तुरंत सुनवाई की याचिका खारिज की, कहा- उम्मीद है कि 'अच्छी समझ आएगी'
कोर्ट ने कहा, 'कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई 'मूंगफली' बेचना चाहता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर चाहता है. सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.'
By Sumit Saxena
Published : October 16, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी संबंधित लोगों में 'अच्छी समझ आएगी', साथ ही उसने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क को बंद करने के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई 'मूंगफली' बेचना चाहता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर चाहता है. ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.' कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दिपके ने 'देशभक्तों' से शुक्रवार को दिल्ली के बिजनेस हब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नेशनल फ्लैग के साथ इकट्ठा होने की अपील की और आरोप लगाया है कि सीजेपी मेंबर सौरव दास और आशुतोष रांका को 'तिरंगा फहराने के लिए जेल भेजा गया' था.
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मेंशन किया गया. बेंच ने कहा कि वह अर्जेंट सुनवाई के लिए अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है. वकील ने तर्क दिया कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने गुरुवार देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने के निर्देश जारी किए, जिससे असल में व्यापार रुक गया.
बेंच ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सभी को सद्बुद्धि आएगी. छोटे दुकानदार इन दिनों में अपना गुज़ारा करते हैं. हम जानते हैं कि पूरे परिवारों को कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ेगा.' जस्टिस बागची ने कहा कि विरोध से जुड़े अलग-अलग मुद्दे-जिसमें विरोध करने का अधिकार, 'मूंगफली' बेचने का प्रस्ताव और कानून-व्यवस्था की चिंताएं शामिल हैं-एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जस्टिस बागची ने कहा, 'कोई विरोध करना चाहता है, कोई 'मूंगफली' बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था चाहता है. ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं.'
बेंच ने कहा कि अगर इस स्थिति से बिजनेस में नुकसान होता है, तो कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है. जस्टिस बागची ने कहा, 'अगर बिजनेस में नुकसान होता है, तो हम संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे. जब मौका आएगा, तब हम उस पुल को पार करेंगे.'
बेंच ने इशारा किया कि अगर उपाय गलत पाए जाते हैं, तो उसके पास दखल देने का पूरा अधिकार है, जिसमें पब्लिक और मुआवजा कानून के तहत उसकी शक्तियां भी शामिल हैं. मामले पर थोड़ी सुनवाई के बाद बेंच ने इशारा किया कि याचिका 26 या 27 अक्टूबर को लिस्ट की जा सकती है.