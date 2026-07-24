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CJP Protest: दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वर्तमान हालातों को देखते हुए बल की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. विभिन्न इलाकों में जारी विरोध प्रदर्शनों, हालिया झड़पों और संभावित तनावपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी को अब सामान्य या रूटीन अवकाश नहीं दिया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार गहराती कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा विभिन्न प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने एक बेहद कड़ा और बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं. यह आदेश सभी रैंक के पुलिसकर्मियों पर समान रूप से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के तमाम जिला मुख्यालयों, बटालियनों और विशेष इकाइयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों की फील्ड पर तैनाती तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल अत्यंत असाधारण और गंभीर आपातकालीन मामलों (जैसे परिवार में चिकित्सीय आपातकाल) में ही, वह भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह जांच-पड़ताल और सत्यापन के बाद ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी.

NEET विवाद और CJP प्रदर्शन (ETV Bharat)

संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर, संसद मार्ग, और अन्य संवेदनशील केंद्रीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक-चौबंद कर दी गई है. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है. शहर के प्रमुख चौराहों, मेट्रो स्टेशनों के आसपास और संवेदनशील पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. रद्द की गई छुट्टियों के बाद अब दिल्ली पुलिस के पास मैदानी अमले की कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे राजधानी के चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा सकेगी.

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