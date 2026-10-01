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मुंबई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तैयारी, दिपके बोले, अनुमति नहीं मिलेगी फिर भी करेंगे विरोध

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी ( ANI )

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. प्रदर्शन की घोषणा उस समय की गई थी, जब एक अखबार ने चुनाव आयोग को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, बाद में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि अंतिम निर्णय बहुमत से लिया गया था.

विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक की. यहां पर उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया. 25 सितंबर को सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपने सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ मिलकर तीन मांगें रखी थीं. पहली मांग इस्तीफे को लेकर है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि सीईसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए. उनकी दूसरी मांग एसआईआर को लेकर है. सीजेपी ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को रोकने की अपील की है. उनका ये भी कहना है कि जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को बहाल किया जाए. सीजेपी की तीसरी मांग चुनाव आयोग में सुधार को लेकर है. पार्टी ने 2023 के कानून को रद्द करने की अपील की है, जिसके तहत सीईसी को विशेष कानूनी सुरक्षा मिली हुई है. अभी तक की जानकारी के अनुसार सीजेपी को प्रदर्शन की पुलिस ने अनुमति प्रदान नहीं की है. प्रदर्शन मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रस्तावित है. सीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है तो भी उनका विरोध आयोजन होकर रहेगा.