मुंबई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तैयारी, दिपके बोले, अनुमति नहीं मिलेगी फिर भी करेंगे विरोध
मुंबई पुलिस ने नहीं दी अनुमति. राज्य के मंत्री बोले, शिवाजी महाराज का नहीं होने देंगे अपमान. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 1, 2026 at 6:26 PM IST
मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. प्रदर्शन की घोषणा उस समय की गई थी, जब एक अखबार ने चुनाव आयोग को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, बाद में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि अंतिम निर्णय बहुमत से लिया गया था.
विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक की. यहां पर उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया. 25 सितंबर को सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपने सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ मिलकर तीन मांगें रखी थीं.
पहली मांग इस्तीफे को लेकर है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि सीईसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए.
उनकी दूसरी मांग एसआईआर को लेकर है. सीजेपी ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को रोकने की अपील की है. उनका ये भी कहना है कि जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को बहाल किया जाए.
सीजेपी की तीसरी मांग चुनाव आयोग में सुधार को लेकर है. पार्टी ने 2023 के कानून को रद्द करने की अपील की है, जिसके तहत सीईसी को विशेष कानूनी सुरक्षा मिली हुई है.
अभी तक की जानकारी के अनुसार सीजेपी को प्रदर्शन की पुलिस ने अनुमति प्रदान नहीं की है. प्रदर्शन मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रस्तावित है. सीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है तो भी उनका विरोध आयोजन होकर रहेगा.
मुंबई पुलिस ने मीडिया को कहा है कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उन्हें शिवाजी पार्क में भीड़ जमा होने की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. पुलिस ने भीड़ जमा होने, ट्रैफिक और शोर-शराबे से जुड़ी चिंताओं और नियमों का भी हवाला दिया है.
They cannot simply decide whom they like and appoint them as Election Commissioner.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 1, 2026
1.5 billion lives are directly affected by who holds this chair.
Selection of Election Commissioners must be independent, neutral and transparent. pic.twitter.com/LPTKwV2VyO
इस संबंध में जब सीजेपी से पूछा गया तो दिपके ने सरकार पर विरोध को दबाने का आरोप लगाया. दिपके ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अगर सीजेपी को विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया, तो पार्टी जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी."
सीजेपी के अनुसार पहला विरोध प्रदर्शन शिवाजी पार्क के पास गेट नंबर 6 पर होगा, और उसके बाद बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, पटना और रांची में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. उनके प्रवक्ता ने कहा, "अक्टूबर के आखिर तक यह विरोध आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगा."
दूसरी ओर महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है. उन्होंने पार्टी के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी एक पोस्ट में योद्धा-राजा की मूर्ति के नीचे कॉकरोच दिखाए थे.राणे ने कहा कि एक्स पर दिपके की पोस्ट में शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे कॉकरोच दिखाए गए थे.राणे ने दावा किया, "क्या वे इस 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के नाम पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते हैं? दिपके ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखाई और उसके नीचे कॉकरोच दिखाए. इसका मतलब है कि उन्होंने स्वराज के लिए लड़ने में शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले मावलों को कॉकरोच के तौर पर दिखाया है."
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