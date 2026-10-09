CJP Protest 2.0: 10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या सेवाएं बंद और कहां रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें पूरी जानकारी
दिल्ली में सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं. आइए जानते है क्या सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
Published : October 9, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन और विरोध मार्च की घोषणा की गई है, जिसके मद्देनजर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है. आलम यह है कि इससे ट्रेन, मेट्रो, बाजार व इंटरनेट तक प्रभावित हुआ है. इसे लेकर जहां स्थानीय व केंद्रीय संस्थाओं की तरफ से एडवायजरी व निर्देश जारी किए गए है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है.
वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और दिल्ली की ओर प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को रोकने के लिए निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है. कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश और सहयोगी संगठनों का पिछली सभाओं के दौरान "कानूनी निर्देशों का पालन न करने का पुख्ता इतिहास" रहा है और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों की भागीदारी वाले पूर्व विरोध प्रदर्शनों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में भारी व्यवधान और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. वहीं दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को पत्र लिखा कि सुबह 10:00 बजे से शाम तक जंतर-मंतर, नई दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए मांगी गई अनुमति नहीं दी जा सकती और इसे अस्वीकार किया जाता है.
दिल्ली आने वाली 45 ट्रेनें रद्द
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और विरोध मार्च को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली क्षेत्र में आने वाली 45 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. यह फैसला शनिवार तड़के 4:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे (14:00 बजे) के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों पर लागू रहेगा.
इससे पहले रेलवे ने संभावित भारी ट्रैफिक जाम और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक विशेष कंटेंजेंसी (आकस्मिक) प्लान लागू किया. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 04 बजे से दोपहर दो बजे के बीच सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास भारी सड़क जाम होने की आशंका है. फैसला रेलवे प्रशासन ने हाल ही में हुई एक गंभीर घटना से सबक लेते हुए लिया है.
बंद रहेंगे ये मेट्रो स्टेशन
शुक्रवार रात से अगले आदेश तक दिल्ली में 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) को लेटर लिखा था, जिसके बाद डीएमआरसी ने स्टेशन बंद रखने की सूचना जारी की. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. डीएमआरसी से पुलिस ने शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का अनुरोध किया था. पुलिस ने आशंका जताई कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ संवेदनशील स्थानों की ओर बढ़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है. वहीं सुरक्षा इंतजामों के अंतगर्त नमो भारत के तीन स्टेशन- आंनद विहार, न्यू अशोक नगर और सराय काले खां स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
Service Update - Revised Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 till 06:00 PM on 10th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. 1. Janpath 2. Patel Chowk 3. Central Secretariat 4. Lok Kalyan Marg 5. Rajiv Chowk 6. New Delhi 7. Seva Teerth 8. Mandi House 9. Barakhamba Road 10. ITO 11. Delhi Gate 12. Khan Market 13. Ramakrishna Ashram Marg 14. Jhandewalan 15. Supreme Court 16. Indraprastha 17. Shivaji Stadium 18. Dilli Haat-INA 19. Hauz Khas 20. Jor Bagh 21. Lajpat Nagar 22. Jangpura 23. Ashram 24. Jamia Millia Islamia 25. Chawri Bazar 26. Jama Masjid 27. Karol Bagh 28. Rajendra Place 29. Vishwavidyalaya 30. Kashmere Gate 31. Inderlok 32. Guru Teg Bahadur Nagar 33. Netaji Subhash Place 34. Azadpur 35. Jahangirpuri 36. Haiderpur Badli Mor 37. Majlis Park 38. Seelampur 39. Maujpur-Babarpur 40. Jafrabad 41. Welcome 42. Yamuna Vihar 43. Khajuri Khas 44. Shahdara 45. Rithala This is in partial modification of the update shared earlier about the closure of Metro stations.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिया ये आदेश
डीटीसी की तरफ से कहा गया कि सभी संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएम) और डिपो प्रबंधकों (डीएम) सहित प्रमुख अधिकारियों को इन उपायों को तत्काल जमीनी स्तर पर लागू करने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं. ये दिशानिर्देश अधिकृत आवागमन को सख्ती से नियंत्रित करते हैं और उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे की निगरानी को बढ़ाते हैं.
Delhi Police writes to the Cockroach Janta Party regarding the protest at Jantar Mantar, New Delhi, tomorrow from 1000 hrs till the end of the day. "The permission sought cannot be granted and is hereby denied," reads the letter https://t.co/oeKMvjBkmJ— ANI (@ANI) October 9, 2026
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जारी किया संदेश
दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि के सीजेपी बिना आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त किए जंतर-मंतर पर अपने प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए कानूनी आवश्यकताओं व पूर्व अनुमति का पालन करना अनिवार्य है. पूर्व अनुमति एक आवश्यक प्रशासनिक उपाय है, जिससे यातायात, भीड़ नियंत्रण व आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की जा सके. जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान 200 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे. पिछले सप्ताह भी महिला कॉन्स्टेबलों के साथ छेड़छाड़ की गंभीर घटनाएं हुई हैं. इसके अलावा जंतर-मंतर की क्षमता केवल 1,000 लोगों की है. लगाए गए प्रतिबंध अस्थायी और एहतियाती हैं. इनका उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखना व आयोजकों को अवैध सभा के कानूनी परिणामों से अवगत कराना है.
#WATCH | Delhi: On the traffic arrangement ahead of the protest tomorrow, Addl CP Traffic Dinesh Kumar Gupta says, "Regarding the protest scheduled for October 10, the Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory identifying approximately 30 road stretches where our staff will be deployed and which are likely to be affected. If disruptions or obstacles arise, we will implement traffic diversions accordingly. We appeal to the public to consult our advisory when planning their travel; we will provide real-time updates specifying which roads are affected and suggesting alternative routes. Commuters should plan their journeys based on the traffic police advisory." Further, he says, "Regarding the borders, our traffic police personnel are deployed; if protesters—whose entry is restricted—attempt to approach, they will be prevented from entering. Should any such situation arise requiring action, we will implement necessary diversions and provide updates via our Facebook page, social media channels, and official traffic advisories... For anyone planning to travel into New Delhi, please refer to the three specific stretches we have highlighted in our traffic advisory. There will be some restrictions along the 30 affected stretches, but there will be no complete blockades or closures..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
एडिशलन सीपी ट्रैफिक ने कहा- वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया जाएगा
विरोध प्रदर्शन से पहले यातायात व्यवस्था के संबंध में, एडिशलन सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, "10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संबंध में, दिल्ली यातायात पुलिस ने एक विस्तृत सलाह जारी की है, जिसमें लगभग 30 सड़क खंडों की पहचान की गई है जहां हमारे कर्मचारी तैनात रहेंगे और जिनके प्रभावित होने की संभावना है. अगर कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है, तो हम तदनुसार यातायात परिवर्तन लागू करेंगे. हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय हमारी सलाह का ध्यान रखें. हम वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सी सड़कें प्रभावित हैं और वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया जाएगा. यात्रियों को यातायात पुलिस की सलाह के आधार पर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए."
#WATCH | Delhi: On tomorrow's protest, DCP Shahdara, Rajendra Prasad Meena, says, "We are fully prepared for this protest and have deployed our forces right at the borders. At the same time, we are keeping a close watch on other areas as well. Our appeal to the public—especially regarding these protests, which are illegal and strictly prohibited in New Delhi—is not to participate in them; otherwise, police action will become necessary, leading to trouble for the individuals involved. We had requested that announcements be made from the mosques, and that has indeed been done..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार
विरोध प्रदर्शन के संबंध में शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने कहा, "हम इस विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमने अपनी सुरक्षा बलों को सीमाओं पर तैनात कर दिया है. साथ ही, हम अन्य क्षेत्रों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. जनता से हमारी अपील है- विशेष रूप से इन विरोध प्रदर्शनों के संबंध में, जो नई दिल्ली में अवैध और पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं- कि इनमें भाग न लें; अन्यथा, पुलिस कार्रवाई आवश्यक हो जाएगी, जिससे शामिल व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा."
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया- कहां रहेगा रूट डायवर्जन
कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, 10 अक्टूबर को दिल्ली के निम्नलिखित मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. 10 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे से स्थिति के अनुसार वैकल्पिक मार्ग लागू किए जाएंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए सलाह एवं सुझाव जारी करते हुए कहा कि अगर नई दिल्ली और मध्य दिल्ली होते हुए रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं, तो कृपया यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें. गैर-जरूरी यात्रा से बचें. लोगों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित रह सकता है-
- शंकर रोड-वंदे मातरम गोलचक्कर (टी पॉइंट) नई दिल्ली की ओर
- धौला कुआं फ्लाईओवर
- झंडेवालन गोलचक्कर
- पंचकुआं गोलचक्कर
- मंडी हाउस गोलचक्कर
- डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (पश्चिम दिशा)
- राम चरण अग्रवाल चौक (आगे की दिशा)
- मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
- गुरु नानक चौक
- चेम्सफोर्ड रोड- आउटर सर्कल कनॉट प्लेस टी पॉइंट
- भारियां रोड- एमजीएम (रिंग रोड) टी पॉइंट
- लोधी रोड फ्लाईओवर
- नीला गुंबद गोलचक्कर
- मदरसा टी पॉइंट
- सम्राट होटल गोलचक्कर
- सरदार पटेल मार्ग- पंचशील मार्ग चौराहा
- भीकाजी कामा प्लेस के नीचे
- मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे
- रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट
- अशोक रोड-जंतर मंतर रोड गोलचक्कर
- विंडसर पैलेस गोलचक्कर
- टॉल्स्टॉय-जनपथ चौराहा
- रेल भवन गोलचक्कर
- जय सिंह रोड-संसद मार्ग चौराहा
- आउटर सर्कल कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड टी-पॉइंट
- गोल डाक खाना गोलचक्कर
- पटेल चौक गोलचक्कर
- जय सिंह रोड-अशोका रोड टी-पॉइंट
- आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर
- आउटर सर्कल कनॉट प्लेस-संसद मार्ग टी-पॉइंट
- राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये आदेश जारी किया गया. जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दिल्ली की बाकी पांच निचली अदालतों में भी किसी पक्षकार या उसके वकील के उपस्थित न रहने पर प्रतिकूल आदेश जारी न किए जाएं. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर काफी जरूरी हुआ तो ऐसे मामलों में सुनवाई की कोई नजदीकी तिथि नियत करने का आदेश जारी किया जाए. साथ ही आपराधिक मामलों में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही पेश किया जाए.
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पूरी तरह बंद रहेगा कनॉट प्लेस
दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस, शनिवार को पूरी तरह बंद रहेगा. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है. एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विक्रम बधवार और अन्य पदाधिकारियों की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक, कनॉट प्लेस क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे-बड़े दुकानदारों, ऑफिस प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक कार्यालयों और रेस्टोरेंट संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे शनिवार, 10 अक्टूबर को सुरक्षा के एहतियाती उपायों के तहत अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखें. वहीं, चांदनी चौक मार्केट ट्रेडर्स परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने स्पष्ट किया कि शनिवार को चांदनी चौक सहित दिल्ली के तमाम प्रमुख बाजार खुले रहेंगे. हालांकि, चांदनी चौक स्थित भगीरथ पैलेस बंद रहेगा.
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इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक
दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने की कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया. कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुचारू बनाए रखने के लिए नई दिल्ली इलाके के संवेदनशील जोन में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट तकनीकों को निलंबित कर दिया गया है. यह पाबंदी शुक्रवार से 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन का मानना है कि इससे क्षेत्र में अवांछित अफवाहों के प्रसार को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी.
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सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता
नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त निवारक प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है.