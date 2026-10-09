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CJP Protest 2.0: 10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या सेवाएं बंद और कहां रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें पूरी जानकारी

CJP Protest 2.0 के चलते दिल्ली में उठाए गए एहतियाती कदम ( File Photo )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन और विरोध मार्च की घोषणा की गई है, जिसके मद्देनजर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है. आलम यह है कि इससे ट्रेन, मेट्रो, बाजार व इंटरनेट तक प्रभावित हुआ है. इसे लेकर जहां स्थानीय व केंद्रीय संस्थाओं की तरफ से एडवायजरी व निर्देश जारी किए गए है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है.

वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और दिल्ली की ओर प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को रोकने के लिए निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है. कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश और सहयोगी संगठनों का पिछली सभाओं के दौरान "कानूनी निर्देशों का पालन न करने का पुख्ता इतिहास" रहा है और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों की भागीदारी वाले पूर्व विरोध प्रदर्शनों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में भारी व्यवधान और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. वहीं दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को पत्र लिखा कि सुबह 10:00 बजे से शाम तक जंतर-मंतर, नई दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए मांगी गई अनुमति नहीं दी जा सकती और इसे अस्वीकार किया जाता है.