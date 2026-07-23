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मेट्रो स्टेशन बंद करने पर CJI बोले- अगर दखल की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा...

छात्र आंदोलन के बीच मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और आम लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया.

Chief Justice of India Surya Kant
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (File Photo/ ANI)
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By Sumit Saxena

Published : July 23, 2026 at 2:51 PM IST

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नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस अपील पर ध्यान दिया कि कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे वकीलों और केस करने वालों को कोर्ट पहुंचने में दिक्कत हो रही है, और कहा कि अगर लंच टाइम तक स्थिति ठीक नहीं हुई तो वह दखल देंगे.

एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीजेआई की पीठ को बताया कि छात्र विरोध प्रदर्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट मेट्रो और आस-पास के कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और अपील की कि वकीलों, केस लड़ने वालों और कोर्ट स्टाफ के लिए आने-जाने की इजाजत कम रखी जाए.

सीजेआई ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में कोई उल्टा आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा रुकावट की वजह से वकील हाजिर नहीं हो पा रहे हैं.

बार नेता ने प्रस्ताव दिया कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के लिए वैध पास हैं, जिनमें रजिस्ट्री स्टाफ भी शामिल है, उन्हें सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने दिया जाए.

उन्होंने कहा कि स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा सकती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टेशन से बाहर जाने दिया जाएगा जिनके पास वैलिड प्रॉक्सिमिटी कार्ड या सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक पहचान पत्र होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘मेट्रो में एक फायदा यह है कि जब वे ट्रेन से बाहर आते हैं तो एक निकास बिंदु होता है." उन्होंने कहा, "वहां उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है. प्रॉक्सिमिटी कार्ड वाले लोगों और रजिस्ट्री स्टाफ को बाहर आने की इजाज़त दी जा सकती है, और बाकी लोगों को दूसरी ट्रेन लेकर जाने के लिए कहा जा सकता है."

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही दिल्ली मेट्रो प्राधिकरण से इस प्रस्ताव पर बात करने का निर्देश दिया जा चुका है. सीजेआई ने कहा, “मैंने उन्हें सुबह बताया था. अधिकारियों से बात करना उन पर है... लंच टाइम तक, अगर कोई हल निकलता है, तो ठीक है. नहीं तो, अगर मेरे दखल की ज़रूरत हुई, तो मैं करूंगा.”

यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को स्टूडेंट प्रोटेस्ट को देखते हुए अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की.

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