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CJP protest 15th day: भूख हड़ताल के सातवें दिन बिगड़ी सोनम वांगचुक की सेहत, 5 किलो से ज्यादा घटा वजन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का धरना शनिवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया है. वहीं, आंदोलन के समर्थन में सात दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ गई है.

ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, उनका वजन पांच किलोग्राम से अधिक घट चुका है. डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है और ब्लड शुगर का स्तर भी गिरा है, जिसके चलते उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. हालांकि मेडिकल टीम नियमित जांच कर रही है और जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं. अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी. इस बीच समर्थक लगातार जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता जता रहे हैं.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पहल अब जंतर-मंतर से तेज होती नजर आ रही है. इस क्रम में आंदोलन के आयोजक शनिवार शाम 7 बजे UPSC अभ्यर्थियों के साथ संवाद करेंगे, जिसमें अभिजीत दीपके खुद छात्रों से मुलाकात करेंगे. आयोजकों का कहना है कि आंदोलन की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में UPSC अभ्यर्थी जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं. यहां छात्र अपनी तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियों, परीक्षा प्रक्रिया, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव और अन्य समस्याओं को खुलकर साझा कर रहे हैं. इन मुद्दों को केवल व्यक्तिगत परेशानी मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इन्हें नीति-निर्माताओं तक पहुंचाने की जरूरत है. इसी उद्देश्य से छात्रों के लिए खुला संवाद किया जाएगा.