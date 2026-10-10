Jantar Mantar Protest 2.0: दिल्ली पुलिस और केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, अवमानना याचिका दायर
सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में मुख्य याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने वकील चांद कुरैशी के माध्यम से यह याचिका दायर की है.
By Sumit Saxena
Published : October 10, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: सीजेपी (CJP) विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो और ट्रेनों को पूरी तरह बंद करने के फैसले पर विवाद गहरा गया है. इस निर्णय के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और मेट्रो-रेलवे अधिकारियों के खिलाफ 'अदालत की अवमानना' की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.
शनिवार 10 अक्टूबर को सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में मुख्य याचिकाकर्ता, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने वकील चांद कुरैशी के माध्यम से यह याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच द्वारा शुक्रवार को दिए गए उस आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाने से मना किया गया था.
दायर याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन से पहले, मेट्रो सेवाओं और निजामुद्दीन व नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आने पर पूरी तरह से रोक लगाने से मना किया था. इसके बावजूद, अधिकारियों ने इन पाबंदियों को लागू कर दिया.
इस अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक जरूरी और अंतरिम निर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट अधिकारियों को मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगी पूरी तरह से रोक के आदेशों को तुरंत हटाने का निर्देश दे. साथ ही, जनता को तुरंत सूचना देकर नियमों के तहत एक नियमित टाइम-टेबल के साथ ट्रेनों का संचालन शुरू करवाया जाए.
याचिका में कहा गया है, "अवमानना करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें इस सम्मानित अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाए, ताकि वे यह कारण बता सकें कि अदालत की अवमानना करने के लिए उन्हें सजा क्यों न दी जाए."
याचिका में आगे कहा गया है, "इस अवमानना याचिका के याचिकाकर्ता ने 09/10/2026 को रात करीब 9:30 बजे खुद कम से कम दो मेट्रो स्टेशनों, यानी जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन का दौरा किया. वहां उन्होंने पाया कि एंट्री गेट पूरी तरह से बंद थे और एग्जिट गेट को कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जा रहा था."
शुक्रवार को, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच माकपा (CPI-M) के महासचिव एम.ए. बेबी और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विरोध प्रदर्शनों से पहले अधिकारियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई थी.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन क्षेत्र, नई दिल्ली) के कार्यालय द्वारा 08.10.2026 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रबंध निदेशक को जारी किए गए दो पत्रों, और 09.10.2026 को सभी जोनल रेलवे को जारी किए गए एक अन्य पत्र का हवाला दिया.
बेंच ने इस बात पर भी गौर किया कि सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा 23.08.2026 को जारी एक आदेश की प्रति का भी संदर्भ दिया गया था. यह आदेश कथित तौर पर दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 70 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करके जारी किया गया था, जिसमें कुछ पाबंदियां लगाने के निर्देश दिए गए थे.
कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, "ऊपर दिए गए आदेशों से हमें पता चलता है कि संवेदनशील स्थानों की तरफ उपद्रवी भीड़ के जाने के संभावित खतरे को देखते हुए, मेट्रो ट्रेनों और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने या रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा लगता है कि ये अधिसूचनाएं बहुत ज्यादा बढ़-चढ़कर जारी की गई हैं, क्योंकि ये जरूरी सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाती हैं. जब हमने यह स्पष्ट किया कि मेट्रो और अन्य ट्रेनों के चलने पर 'पूरी तरह रोक लगाने' और उन्हें 'नियमों के तहत चलाने' में अंतर होता है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ने भी सहमति जताई कि वे अधिकारियों को इन पाबंदियों पर फिर से विचार करने के लिए कहेंगे. नतीजतन, अधिकारी मेट्रो ट्रेनों और अन्य रेल सेवाओं को नियमों के तहत इस तरह चलाने की अनुमति देंगे, जिससे दिल्ली के निवासियों और आम जनता को कोई असुविधा न हो और सुरक्षा के नियम भी बने रहें."
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, "इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम यह साफ करते हैं कि हालांकि मेट्रो ट्रेनों के आने-जाने पर पूरी तरह से कोई रोक नहीं होगी, लेकिन मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को एक सही और नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए समझदारी भरा फैसला लिया जा सकता है. जनता को आगे होने वाली किसी भी असुविधा से बचाने के लिए ऐसे फैसले का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए."
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