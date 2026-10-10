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Jantar Mantar Protest 2.0: दिल्ली पुलिस और केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, अवमानना याचिका दायर

CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बैरिकेडिंग और तैनात सुरक्षा बल. ( IANS )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सीजेपी (CJP) विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो और ट्रेनों को पूरी तरह बंद करने के फैसले पर विवाद गहरा गया है. इस निर्णय के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और मेट्रो-रेलवे अधिकारियों के खिलाफ 'अदालत की अवमानना' की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.

शनिवार 10 अक्टूबर को सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में मुख्य याचिकाकर्ता, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने वकील चांद कुरैशी के माध्यम से यह याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच द्वारा शुक्रवार को दिए गए उस आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाने से मना किया गया था.