CJP का विरोध प्रदर्शन: 18 मेट्रो स्टेशन बंद होने से थमी दिल्ली की रफ्तार, बेबस दिखे मेट्रो यात्रियों ने बयां किया दर्द
18 मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्री बेबस और परेशान, सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन बंद.
Published : July 24, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों व विभिन्न इलाकों में जारी विरोध-प्रदर्शनों का सीधा असर शुक्रवार को आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिला. शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो के 18 प्रमुख स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. मेट्रो प्रशासन के इस अचानक फैसले ने लाखों दैनिक यात्रियों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. सुबह-सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, इंटरव्यू के लिए निकले युवाओं, छात्रों व महिला यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा.
मेट्रो प्रशासन ने राजीव चौक, मंडी हाउस व केंद्रीय सचिवालय जैसे प्रमुख जंक्शनों पर ट्रेन बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा चालू रखी थी, लेकिन स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट पूरी तरह बंद होने के कारण यात्री अंदर ही फंसे रहे या उन्हें बाहर निकलने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी. सड़कों पर भारी पुलिस बल व मेट्रो स्टेशनों के ताले लटकने के कारण यात्रियों के पास बसों, ऑटो-रिक्शा और कैब जैसे वैकल्पिक साधनों की ओर रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा.
अचानक बढ़ी भीड़ के कारण सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. जो दूरी मेट्रो से 20 से 30 मिनट में तय हो जाती थी, उसके लिए लोगों को सड़कों पर दो से तीन घंटे खपाने पड़े. यात्रियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन इस तरह स्टेशनों को बंद कर देने से आम इंसान का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है.
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन पर कोई इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध नहीं होगी: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) pic.twitter.com/8ucoCr5Hax— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2026
यात्रियों का दर्द: जानिए क्या बोले भुक्तभोगी ?
रोज़ी-रोटी कमाने वालों पर भारी पड़ रही अव्यवस्था
करोल बाग में उतरकर भटकने वाली मेट्रो यात्री अमनदीप कौर ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि सुबह 9:00 बजे ऑफिस का समय होता है, लेकिन हम घंटों तक मेट्रो के भीतर ही भटकते रहे. करोल बाग स्टेशन पर उतरी तो दफ्तर जाने के लिए ऑटो नहीं मिला. मजबूरी में दोबारा मेट्रो पकड़कर मंडी हाउस पहुंची, जहां सुरक्षाकर्मियों ने करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद गेट खोला. आम लोग रोजी-रोटी कमाने घर से निकलते हैं. अगर एक दिन का ऑटो किराया ही 300 से 400 रुपये हो जाएगा, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? इतना भारी-भरकम किराया देना बस की बात नहीं है.
"प्रदर्शन का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसा नहीं"
साकेत से मंडी हाउस पहुंचे यात्री श्याम सुंदर को एक जरूरी इंटरव्यू में शामिल होना था. उन्होंने कहा कि स्टेशन का गेट देर से खुलने के कारण मुझे पहुंचने में काफी समय लगा और कई असुविधाएं झेलनी पड़ीं. दिल्ली में जिस तरह से अव्यवस्था व प्रदर्शनों के कारण आम जनता परेशान हो रही है, वह बिल्कुल गलत है. प्रदर्शन करने का एक लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीका होता है, हिंसा या आम नागरिक का रास्ता रोकना कोई समाधान नहीं है.
"चार दिनों से बनी है वही मुसीबत, ऑटो वाले वसूल रहे मनमाना किराया"
प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली स्नेहा पिछले तीन-चार दिनों से हो रही लगातार परेशानी से बेहद आक्रोशित हैं. उनका कहना है कि रोज सुबह और शाम यही डर लगा रहता है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन बंद मिल जाए. घर से दफ्तर आना और वापस जाना एक जंग जैसा हो गया है. सबसे दुखद बात यह है कि मेट्रो बंद होने का फायदा उठाकर ऑटो वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं और प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. सरकार व प्रदर्शनकारियों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, लेकिन इसमें पिसना आम नागरिक को ही पड़ता है.
सारी कमाई ऑटो में चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा ?
कृष्णा नगर निवासी दीपिका शुक्रवार को ज़बरदस्त मानसिक व आर्थिक परेशानी से गुजरीं. उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, ''मैं आजाद नगर से सुबह 9 बजे निकली थी. मंडी हाउस बंद होने के कारण करोल बाग उतरी, लेकिन वहां साधन न मिलने पर वापस मंडी हाउस आना पड़ा. आधे घंटे तक गेट खुलने का इंतज़ार किया और फिर ऑटो लेकर दफ्तर के लिए निकली. दफ्तर पहुंचने में 2 घंटे की देरी हो गई. यही हाल बृहस्पतिवार शाम को भी था, जब मेट्रो न मिलने पर मुझे 700 रुपये का ऑटो करके और साढ़े 3 घंटे लंबे जाम में फंसकर घर पहुंचना पड़ा. अगर हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई ऑटो वालों को ही दे देंगे, तो अपना घर कैसे चलाएंगे.''
आर्थिक बोझ व मानसिक तनाव की दोहरी मार
बता दें कि दिल्ली में मेट्रो को एनसीआर की जीवनरेखा माना जाता है. इसके प्रभावित होने से न केवल परिवहन व्यवस्था चरमराई है, बल्कि आम नागरिकों पर आर्थिक व मानसिक तनाव की दोहरी मार पड़ी है. मध्यमवर्गीय व नौकरीपेशा लोगों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है. यात्रियों की पुरजोर मांग है कि प्रशासन व सरकार को सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम जनता की सहूलियत का संतुलन बनाए रखना चाहिए. ऑटो व कैब चालकों द्वारा की जा रही ओवरचार्जिंग पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
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