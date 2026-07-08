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CJP प्रोटेस्ट का 19वां दिन: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी; प्रदर्शनकारियों की निगरानी के आरोप से बढ़ा विवाद

CJP का दावा है कि पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्ति ने खुद को किसान बताया, लेकिन बाद में वह दिल्ली पुलिस का अधिकारी निकला. संगठन ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन की निगरानी और प्रदर्शनकारियों को डराने का प्रयास बताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है.

धरना और अनशन लगातार जारी

जंतर-मंतर पर चल रहा CJP का आंदोलन लगातार 19वें दिन में प्रवेश कर गया है. संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती, तब तक धरना जारी रहेगा. आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की नीतियों का सबसे अधिक असर छात्रों पर पड़ रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है.



11वें दिन में पहुंचा सोनम वांगचुक का अनशन

आंदोलन को समर्थन देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं. CJP की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अनशन के दौरान उनका वजन लगभग 7 किलोग्राम कम हो चुका है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और समय-समय पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर तथा अन्य जरूरी जांच की जा रही हैं. संगठन का कहना है कि सोनम वांगचुक की सेहत चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका यह त्याग छात्रों के भविष्य के लिए है और सरकार को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए.



वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद

धरना स्थल पर उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति सादे कपड़ों में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि जब उससे उसकी पहचान पूछी गई तो उसने खुद को आंदोलन के समर्थन में आया एक किसान बताया. बाद में पता किया गया कि वह दिल्ली पुलिस का अधिकारी निकला. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



प्रशासन की मंशा पर उठाए सवाल

CJP ने इस घटना को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि यदि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी कर रही थी, तो अधिकारियों को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी. प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि यदि कोई गलत काम नहीं हो रहा था, तो फिर प्रदर्शन में शामिल लोगों की गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही थी और संबंधित अधिकारी ने अपनी वास्तविक पहचान क्यों छिपाई. संगठन का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों में डर पैदा करने और उन पर नजर रखने की कोशिश का हिस्सा हो सकती हैं. CJP ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और प्रशासन से स्पष्ट जवाब की मांग की है.



मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने दोहराया है कि जब तक प्रमुख मांगों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक धरना और सोनम वांगचुक का अनशन जारी रहेगा. संगठन ने लोगों से बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन देने की अपील की है.



