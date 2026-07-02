CJP प्रोटेस्ट का 13वां दिन: भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, दीपके ने सरकार पर साधा निशाना
जंतर-मंतर पर 13वें दिन भी डटे आंदोलनकारी, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में.
Published : July 2, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हौसला डगमगाया नहीं है. कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा ये विरोध प्रदर्शन आज 13वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी है. इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी लगातार जारी है, जिसके आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं. उनकी तबियत थोड़ी बिगड़ी है.
दिल्ली में तेज बारिश के कारण आंदोलन स्थल पर जलभराव और अव्यवस्था की गंभीर आशंका थी. स्थिति को संभालने के लिए आयोजकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वॉटरप्रूफ टेंट, जल निकासी के पुख्ता इंतजाम और मुख्य मंच की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा बनाए रखा है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है. इस 13 दिवसीय आंदोलन को छात्रों, किसानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे यह विरोध प्रदर्शन अब एक व्यापक जनभागीदारी का रूप ले चुका है. बारिश के दौरान लोग टेंट के नीचे लेटे बैठे रहे.
Day 13 at Jantar Mantar | Day 5 of Indefinite Fast— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 2, 2026
Medical vitals of Sonam Wangchuk Sir this morning at Jantar Mantar:
Blood Pressure: 115/69 mmHg
Pulse Rate: 72 bpm
Blood Sugar: 60 mg/dL pic.twitter.com/5WqBSamhcC
सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य चिंताजनक, सरकार पर उठाए सवाल
अनशन के 5वें दिन सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंताएं सामने आ रही हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और इस प्रदर्शन के आयोजन अभिजीत दीपके द्वारा जारी की गई मेडिकल रिपोर्ट के सोनम वांगचुक के शरीर के महत्वपूर्ण मानक तेजी से गिर रहे हैं. अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका शुगर लेवल खतरनाक रूप से गिरकर 60 तक पहुंच गया है. ब्लड प्रेशर भी काफी कम है. उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
Sources within the system have informed us that our phones are under surveillance and that our WhatsApp calls and chats are being monitored.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 1, 2026
The sources told us the exact conversations word to word we had in the internal team.
फोन टैपिंग व निगरानी के गंभीर आरोप
आंदोलन के बीच एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया एक्स पर एक चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने लगाया कि आंदोलनकारियों के फोन सर्विलांस (निगरानी) पर हैं. अभिजीत ने लिखा कि "सिस्टम के भीतर से हमें सूचित किया है कि हमारे फोन की निगरानी की जा रही है और हमारे व्हाट्सएप कॉल व चैट को ट्रैक किया जा रहा है. सूत्रों ने हमें हमारी आंतरिक टीम के बीच हुई बातचीत के शब्द-दर-शब्द सटीक विवरण तक बताए हैं." तमाम बाधाओं, गिरते स्वास्थ्य और कथित सरकारी निगरानी के बावजूद भी जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों का साफ संदेश है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं.
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