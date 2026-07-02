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CJP प्रोटेस्ट का 13वां दिन: भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी ( ETV Bharat )